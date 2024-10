In questa rubrica trovate comodamente in un click tutte le partite della 8° giornata del campionato di calcio italiano, con probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse, oltre alla multipla di giornata, una schedina quota @4.99. Pronostici Serie A giornata 8.

Pronostici Serie A giornata 8: probabili formazioni e statistiche

COMO-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Osorio, Valeri; Bernabè, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

STATISTICHE

-Considerando Serie A e Serie B, il Parma è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide contro il Como (5V, 7N).

-Il Como non ha vinto alcuna delle ultime sei partite contro squadre neopromosse in Serie A (4N, 2P).

-Il Parma non ha registrato alcun successo nelle ultime sei gare contro formazioni neopromosse in Serie A (4N, 2P).

-Nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi del Parma in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: quattro, al pari del Siviglia.

-Nico Paz è l’unico centrocampista con almeno 10 tiri totali (19), 10 occasioni create (12) e 10 dribbling riusciti (12) in questa stagione di Serie A.

GENOA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Thorsby, Miretti, Martin; Ekhator; Pinamonti. All. Gilardino.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Aebischer, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye. All. Italiano.

STATISTICHE

-Il Genoa è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 sfide contro il Bologna in Serie A (5V, 4N), l’unico successo degli emiliani nel periodo è arrivato il 21 maggio 2022 (1-0 al Ferraris).

-Il Genoa ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato (1N), tra cui le tre più recenti.

-Nell’anno solare 2024, solo la Juventus (14) ha pareggiato più partite del Bologna (12) nei maggiori cinque campionati europei. Più nel dettaglio, nessuna formazione ha pareggiato più partite in percentuale del Bologna in questa stagione nei Big-5 campionati europei: il 71%, al pari del Lens (5 su 7 entrambe).

-Il Genoa è la squadra che ha subito più gol in questo campionato: 15, 12 dei quali nel secondo tempo (altro record negativo). Genoa (60%, 3/5) e Bologna (43%, 3/7) sono le due squadre che hanno segnato più gol in percentuale negli ultimi 15 minuti di gioco in questo campionato.

-Riccardo Orsolini ha disputato otto sfide contro il Genoa in Serie A senza nè segnare nè fornire assist, solo contro il Napoli il giocatore del Bologna conta più match (11) senza prendere parte ad alcun gol nel torneo.

MILAN-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Pulisic, Reijnders, Fofana, Leao; Morata, Abraham. All. Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

STATISTICHE

-Grande equilibrio nelle ultime sette sfide tra Milan e Udinese in Serie A: due successi per parte e tre pareggi; i rossoneri hanno vinto il confronto più recente per 3-2 al Bluenergy Stadium lo scorso 20 gennaio.

-Il Milan ha perso quattro delle prime nove partite ufficiali in questa stagione (3V, 2N), negli ultimi 80 anni solo due volte ha registrato almeno cinque sconfitte nelle prime 10 gare tra tutte le competizioni.

-Il Milan ha vinto le ultime due gare casalinghe di campionato senza subire gol, i rossoneri potrebbero registrare almeno tre clean sheet interni di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio 2022.

-L’Udinese ha vinto sei delle ultime 10 partite di campionato (2N, 2P).

-Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto a Milan e Udinese in questo campionato: quattro, al pari di Atalanta e Inter.

-Tra gol e assist, nessun giocatore ha portato più punti alla propria squadra (sei, al pari di Marcus Thuram) di Florian Thauvin (tre reti e un assist) in questo campionato. In più, soltanto l’avversario di giornata Rafael Leão (16) vanta più dribbling riusciti di Thauvin (13) in questa stagione di Serie A.

JUVENTUS-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Thuram, Locatelli; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

STATISTICHE

-La Lazio ha vinto due delle ultime tre sfide contro la Juventus in campionato (1P), tanti successi biancocelesti quanti nelle precedenti 36 partite contro i bianconeri in Serie A (8N, 26P).

-La Juventus è rimasta imbattuta in 19 delle ultime 20 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A (15V, 4N), l’unico successo dei biancocelesti fuori casa nel periodo risale al 14 ottobre 2017.

-La Juventus ha pareggiato 14 delle 27 partite disputate nel 2024 in campionato (9V, 4P), record nei maggiori cinque campionati europei.

-La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite tra Serie A ed Europa League e con il successo in rimonta per 2-1 contro l’Empoli nel match più recente, la Lazio è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato (sette).

-Dopo i gol contro Genoa, Lipsia e Cagliari, Dusan Vlahovic potrebbe segnare in quattro match di fila per la prima volta con la Juventus tra tutte le competizioni.

EMPOLI-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Caprile, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

STATISTICHE

-L’Empoli ha vinto otto delle 22 sfide contro il Napoli in Serie A (5N, 9P), contro nessuna squadra i toscani hanno ottenuto più successi nel torneo (a quota otto anche Torino e Cagliari). I partenopei sono anche la formazione contro cui l’Empoli ha realizzato più gol nel massimo campionato (30).

-L’Empoli ha vinto cinque delle ultime sette partite contro il Napoli in Serie A (2P), tra cui le due dello scorso campionato (entrambe per 1-0). Il Napoli ha vinto solo due delle 11 trasferte contro l’Empoli in Serie A (4N, 5P).

-L’Empoli ha pareggiato 0-0 tutte le prime tre partite casalinghe di questo campionato (contro Monza, Juventus e Fiorentina).

-L’Empoli è rimasto imbattuto negli ultimi sette match casalinghi di campionato (3V, 4N).

-Il Napoli ha vinto sei delle ultime sette partite tra Serie A e Coppa Italia (1N), tra cui le tre più recenti.

-Devis Vásquez è il portiere con la miglior percentuale di parate sia in generale (82%) sia con tiri affrontati da dentro l’area di rigore (79%) in questa stagione di Serie A – minimo 4 presenze.

LECCE-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Pierret; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. Gotti.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-Il Lecce ha vinto 10 partite di Serie A contro la Fiorentina (11N, 11P); soltanto contro l’Udinese, i salentini hanno conquistato più successi (11) nella competizione.

-Il Lecce è la squadra che nell’anno solare 2024 ha terminato più partite senza trovare la via del gol nei cinque maggiori campionati europei (16 su 27 disputate).

-Dopo una serie di tre sconfitte interne di fila in campionato, il Lecce ha conquistato quattro punti nelle due gare casalinghe più recenti (1V, 1N); in particolare, i salentini hanno realizzato tre reti nelle ultime due partite interne, una in più di quanto fatto nelle precedenti otto.

-La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre partite (1N) di Serie A, inclusa la più recente ma non ha ancora vinto una trasferta in questo campionato di Serie A (2N, 1P).

-Albert Gudmundsson ha realizzato tre delle ultime quattro reti della Fiorentina in campionato.

VENEZIA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Haps; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto le ultime cinque partite di Serie A contro il Venezia.

-Il Venezia ha perso cinque delle prime sette gare (1V, 1N) di questo campionato.

-L’Atalanta ha realizzato finora 16 gol in questo campionato di Serie A (miglior attacco al pari dell’Inter).

-L’Atalanta è solo una delle due squadre, con la Fiorentina, ad avere segnato più gol (sette) su sviluppi di palla inattiva in questo campionato, mentre il Venezia è la compagine che ha subito più reti (sette) da questa situazione di gioco nella Serie A 2024/25.

-L’Atalanta è la squadra che ha realizzato più gol (tre) in seguito a sequenze su azione con almeno 10 passaggi in questo campionato, mentre il Venezia è ancora a secco di reti di questo tipo, occupando tra l’altro il penultimo posto per media passaggi per sequenza (2.9, più soltanto dell’Empoli con 2.5).

-Nessun giocatore italiano ha segnato più di sette gol nelle sue prime sette partite in assoluto con la maglia di un singolo club nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), come fatto da Mateo Retegui, al pari di Emiliano Bonazzoli con la Sampdoria, Dario Hübner con il Piacenza, Mario Balotelli con il Milan e Roberto Baggio con il Bologna; il record nelle prime otto è di Luca Toni con la Fiorentina (nove).

CAGLIARI-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

STATISTICHE

-Il Torino ha vinto cinque delle ultime otto trasferte (2N, 1P) contro il Cagliari in Serie A.

-Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in quattro delle sette partite di questo campionato: solo il Lecce finora ha fatto peggio (cinque). Il Cagliari ha perso senza segnare le ultime due partite casalinghe di campionato.

-Il Torino ha vinto tre delle ultime sei trasferte (1N, 2P) di campionato.

-Si affrontano la squadra con la più alta percentuale di tiri nello specchio in questo campionato (Torino, 54%) e quella con la percentuale più bassa (Cagliari, 32%).

-In questo campionato Ché Adams ha già realizzato tre reti, delle quali due da subentrato.

ROMA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-L’Inter è la squadra contro cui la Roma ha realizzato più gol (232) in Serie A, ma anche quella contro cui i giallorossi hanno subito più reti (298).

-Dal 2021 in avanti, la Roma ha perso sei delle otto sfide (1V, 1N) di Serie A contro l’Inter; nel periodo, quella nerazzurra è la squadra che ha battuto più volte i giallorossi nella competizione.

-La Roma ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di Serie A contro l’Inter.

-Nelle ultime cinque partite di campionato, la Roma non ha mai subito più di un gol (tre reti incassate nel periodo) ed offensivamente ha segnato in tutte le ultime 24 partite casalinghe di Serie A.

-L’Inter ha vinto le ultime due partite di Serie A e non riesce a fare meglio da marzo 2024, quando arrivò addirittura a 10 successi di fila in campionato; tuttavia, i nerazzurri hanno subito almeno due gol in tutte le ultime tre sfide nel torneo.

-Si affrontano la squadra che ha realizzato più gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (quattro, l’Inter) e una delle sei che non ha ancora trovato la rete in questo intervallo temporale (la Roma).

-Dall’inizio della stagione 2023/24, nei maggiori cinque campionati europei, tra i calciatori francesi solo Kylian Mbappé ha partecipato a più reti (40) rispetto a Marcus Thuram (28 – 20 gol e otto assist); l’attaccante dell’Inter ha realizzato sette marcature nelle prime sette sfide di questo campionato.

VERONA-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. All. Nesta

STATISTICHE

-L’Hellas Verona è una delle due squadre, con il Sassuolo, contro cui il Monza ha giocato almeno quattro partite di Serie A senza mai perdere: due vittorie e due pareggi contro i veneti.

-Nelle prime sette partite di questo campionato, l’Hellas Verona non ha mai pareggiato, avendo ottenuto tre vittorie e subito quattro sconfitte. Al contrario il Monza finora ha conquistato soltanto quattro punti in questo campionato, frutto di quattro pareggi (3P)

-Dall’inizio della passata stagione, il Monza ha mancato l’appuntamento con il gol in 12 trasferte di campionato: tra le squadre di Serie A, nessuna ha fatto peggio nel periodo (12 gare esterne senza reti anche per il Lecce).

-Nelle prime sette partite di questo campionato Casper Tengstedt ha realizzato tre reti.

Multipla campionato calcio italiano del 19-21 ottobre 2024

Per questa 8° giornata di Serie A abbiamo fatto una piccola multipla, selezionando solo 3 partite, per una quota comunque 5x rispetto alla puntata (che consigliamo sempre bassa in questo tipo di giocate su più eventi, ricordate sempre che nelle scommesse i soldi si fanno con le singole).

MULTIPLA 8a GIORNATA SERIE A @4.99

Empoli-Napoli: UNDER 2.5

Venezia-Atalanta: ATALANTA OVER 1.5

Roma-Inter: OVER 2.5

