L’Inter vince a Roma, il Napoli però non molla il primato in classifica, e vince anche la Juventus. La corsa scudetto rimane aperta, e il prossimo turno ci sarà un importante derby d’Italia a San Siro con Inter-Juve. Risultati Serie A giornata 8.

Risultati Serie A giornata 8: il Napoli rimane in testa in solitaria

Vediamo i risultati più interessanti dell’ultimo turno del campionato di calcio italiano, l’8° giornata di Serie A.

Iniziamo dallo spettacolare 2-2 tra Genoa-Bologna. La formazione di Vincenzo Italiano si porta in doppio vantaggio grazie alle reti di Orsolini al 37’ e Odgaard al 56’, ma Alberto Gilardino e i suoi riescono a raddrizzarla con orgoglio e soprattutto grazie alla doppietta di bomber Pinamonti. Con questo pareggio gli emiliani salgono a quota 9, mentre il Grifone a 6.

Finisce in parità anche la sfida del Sinigaglia tra le neopromosse Como e Parma. Succede tutto nel primo tempo con gol di Bonny che manda in vantaggio i Ducali, e Nico Paz che pareggia i conti per i comaschi di Cesc Fabregas.

Nel terzo anticipo del sabato vittoria del Milan di Paulo Fonseca con il minimo scarto contro l’Udinese. A decidere la gara il gol di Chukwueze al 13.

Finisce 1-0 per la Juventus la sfida dell’Allianz Stadium contro la Lazio, ma che fatica per i bianconeri, che non riescono nemmeno a sfruttare la superiorità numerica (i biancocelesti erano rimasti in 10 uomini dal 24° per l’espulsione di Romagnoli). La Lazio regge abbastanza bene fino al minuto 85, quando un’autorete di Gila condanna Marco Baroni. In mezzo, molte poche le emozioni, con una traversa colpita da Vlahovic da posizione ravvicinata e poco più. Quello che conta per la Juve è che comunque torna a vincere una partita in casa dopo due mesi.

Il Napoli rimane in vetta alla classifica di Serie A in solitaria vincendo anche ad Empoli, seppur di misura e su calcio di rigore.

Vittoria con il più classico dei punteggi per l’Atalanta in casa del Venezia: al Penzo finisce 0-2 con un gol per tempo messi a segno da Pasalic (7’) e Retegui con un bel cucchiaio (47’).

Risultato tennistico al Via del Mare di Lecce, dove la Fiorentina travolge i padroni di casa con un largo 0-6. Il Lecce difende molto male e per giunta resta in 10 uomini. Le reti dei toscani portano le firme di Cataldi (20′, 45′), Colpani (34′, 54′), Beltran (61′) e Parisi (73′). La nota stonata per la Fiorentina sono gli infortuni di Gudmundsson e Kean i cui tempi di recupero sono da valutare.

Partita palpitante alla Domus Arena con il Cagliari che batte il Torino in rimonta per 3-2 ottenendo tre punti vitali per il prosieguo della stagione.

L’Inter campione d’Italia non ha alcuna intenzione di abdicare e si mantiene nella scia del Napoli vincendo contro la Roma all’Olimpico per 0-1. Nel primo tempo i nerazzurri perdono per infortunio Calhanoglu e Acerbi nei primi 25 minuti e rischiano seriamente di andare sotto con uno svarione di Sommer salvato poi dal palo. Nella ripresa non ci sono grandissime emozioni, ma al 60’ Zalewski perde una palla sanguinosa e l’Inter va in gol con Lautaro Martinez e porta a casa tre punti importanti.

Capocannoniere: Mateo Retegui si avvicina a Dusan Vlahovic

Mateo Retegui colpisce ancora: l’ottavo gol in campionato, domenica contro il Venezia, lancia il centravanti dell’Atalanta da solo in vetta alla classifica marcatori di Serie A e dà nuova linfa alla sua scalata, in lavagna, per il titolo di capocannoniere. L’italo-argentino scende infatti da 4,50 a 4 (a inizio stagione era offerto a 16 ) su Better e Betflag, preceduto solo da Dusan Vlahovic che sale da 3,50 a 3,75.

Paga 4 anche Marcus Thuram (fermo a sette timbri) in leggero vantaggio sul compagno di reparto Lautaro Martinez, visto a 4,50 dopo la rete, la terza in campionato, decisiva all’Olimpico contro la Roma. Stessa quota per Romelu Lukaku.

Più staccati il romanista Artem Dovbyk, a 10, e il laziale Valentin Castellanos, a 18, mentre si gioca a 20 il colpo di Patrick Cutrone, al momento miglior marcatore italiano con quattro centri.

Betting Trend: primi Under stagionali per Milan e Lazio

Il fattore campo continua ad essere poco importante in Serie A, e anche nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto solo 3 vittorie per le squadre di casa, rispetto a 5 vittorie in trasferta (completano il quadro 2 pareggi). Ecco i numeri stagionali sulle scommesse calcio 1X2 della Serie A:

A livello gol nell’ultimo turno abbiamo registrato 6 partite da Under 2.5 reti rispetto a 4 Over. Solo 3 le partite in cui entrambe le squadre sono andate a segno, con 7 Gol NO a completare il quadro. Da segnalare i primi Under stagionali di Milan e Lazio che sono ora O/U 7-1, agganciate dal Verona. L’Atalanta è O/U 6-2, ma è nelle partite della Dea che stiamo vedendo più reti (3.9 gol totali di media).

Al contrario l’Empoli è la miglior squadra da Under con O/U 2-6 in questo avvio stagionale e nelle partite dei toscani vediamo solo 1.4 gol totali di media, il dato più basso in questa Serie A.

Serie B: per la promozione c’è sempre il Sassuolo in pole

Diamo uno sguardo veloce anche agli aggiornamenti del campionato di calcio cadetto sulle quote promozione.

Il Pisa di Pippo Inzaghi è in testa, in Serie B, con 22 punti in nove giornate, ma sulla lavagna per il primo posto finale comanda il Sassuolo (al momento terzo) offerto a 3,50 su Goldbet e a 4 su Sisal, contro il 5,50 di inizio ottobre.

I toscani (con quattro punti di vantaggio in classifica sugli emiliani) devono invece inseguire, in quota, a 5, in discesa rispetto all’8 di tre settimane fa. Subito dietro la coppia Cremonese-Palermo, appaiati a 6. Con solo una vittoria nelle ultime quattro partite, i siciliani hanno quindi perso la “pole”, a 5, di inizio mese.

Più staccato, a 7,50, lo Spezia di Luca D’Angelo, secondo in campionato, mentre si gioca a 12 il colpo di una Sampdoria in rimonta, ma ancora lontana dalle zona promozione.

Quote Antepost: Inter sempre in vantaggio per lo scudetto

Andiamo a vedere anche gli ultimi aggiornamenti dalle quote antepost in cui l’Inter è sempre favorita @1.61 per lo scudetto, con l’attuale capolista, il Napoli, che gioca il ruolo di principale avversaria in quota @4, davanti alla Juventus che troviamo @6 volte la posta.

Più staccato il Milan che @13 apre la lista di squadre con quota in doppia cifra dove troviamo anche l’Atalanta @34, la Roma @51 e la Lazio @67. Tripla cifra invece per la Fiorentina che giochiamo @126.

Prossimo Turno: 9° giornata col derby d’Italia Inter-Juve

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre torna in campo il campionato di calcio italiano con la 9° giornata di Serie A. Si inizia con un doppio anticipo: Udinese-Cagliari e Torino-Como.

Al sabato altre tre partite, si inizia con Napoli-Lecce e i partenopei hanno la quota più bassa di tutto il turno @1.29. Nelle prime puntate gli scommettitori di PW365 stanno andando in massa sulla squadra di Antonio Conte (73% di puntate) mentre solo il 10% crede nell’impresa dei salentini che arrivano dalla pesante sconfitta interna contro la Fiorentina. A seguire un interessante Bologna-Milan e in serata Atalanta-Verona.

Passiamo alla domenica, aperta dal lunch match che mette in palio punti importanti per la salvezza con Parma-Empoli. Nel pomeriggio si giocano Lazio-Genoa e Monza-Venezia alle ore 15:00, anche se tutta l’attesa è per il derby d’Italia, in campo a San Siro alle ore 18:00 con Inter-Juventus. I nerazzurri sono favoriti in quota @1.75 sulla Juve @4.80 e le prime preferenze degli scommettitori sono chiare: il 53% va sull’Inter, il 19% sulla Juve, ma c’è anche un 28% di persone che credono in un non impossibile pareggio.

Il turno si chiuderà al Franchi, alle ore 20:45, con Fiorentina-Roma, sulla carta molto equilibrata, con i padroni di casa di poco avanti @2.50 sui giallorossi @2.76 (anche gli scommettitori sono spaccati quasi a metà con un 37% di puntate sui viola e un 34% sulla Roma vincente in trasferta). Noi vi diamo appuntamento nei prossimo giorni con le analisi di tutti i match e i nostri consigli per le scommesse.

