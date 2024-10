Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre si gioca il 9° turno del campionato di calcio italiano, e come sempre abbiamo analizzato tutte le partite in un click con probabili formazioni e statistiche, oltre alla Multipla quota @4.51. Pronostici Serie A giornata 9.

Pronostici Serie A giornata 9: probabili formazioni e statistiche

Vediamo le statistiche più interessanti e le probabili formazioni di tutte le partite in campo in questo turno, con big match il derby d’Italia Inter-Juventus. Rinviata per maltempo Bologna-Milan.

UDINESE-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Bravo, Lucca. All. Runjaic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-L’Udinese ha vinto 27 delle 56 sfide contro il Cagliari in Serie A (17N, 12P), contro nessuna squadra i friulani hanno ottenuto più successi nel massimo campionato, al pari di Atalanta e Lazio. L’Udinese è rimasto imbattuto in nove delle ultime 10 partite contro il Cagliari in Serie A (6V, 3N).

-L’Udinese ha vinto tre delle quattro gare casalinghe in questo campionato.

-Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare in Serie A (2V, 1N), dopo tre sconfitte di fila senza segnare.

TORINO-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Vojvoda, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Kempf, Dossena, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

STATISTICHE

-Il Como ha pareggiato nove delle 26 sfide contro il Torino in Serie A (4V, 13P).

-Il Torino arriva da tre sconfitte consecutive in Serie A (vs Lazio, Inter e Cagliari).

-Il Torino è la squadra che ha subito più tiri, sia totali (151) che nello specchio (46), oltre ad essere la seconda formazione per Expected Goals contro in questo campionato (14.4), dietro solo al Genoa (14.7).

-Dopo la rete contro il Cagliari nell’ultimo turno, Antonio Sanabria (48 – 39 gol e 9 assist) è vicino a essere coinvolto in 50 marcature in Serie A.

NAPOLI-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Ramadani, Pierret; Banda, Rafia, Rebic, Krstovic. All. Gotti.

STATISTICHE

-Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite contro il Lecce in campionato (2V, 2N) e non ha subito gol nelle due più recenti.

-Il Napoli ha raccolto 19 punti dopo otto giornate in questo campionato (6V, 1N, 1P). Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare in Serie A (4V, 1N), con un punteggio aggregato di 10-1.

-Il Lecce è la squadra ad aver segnato meno reti nei maggiori cinque campionati europei 2024/25 (tre); inoltre, a fronte di 18 gol subiti – di cui un terzo solo nell’ultima giornata vs Fiorentina – soltanto il Montpellier (-18) ha una peggiore differenza reti dei giallorossi (-15).

-Con una rete o un assist contro il Lecce, Romelu Lukaku arriverebbe a quota 100 partecipazioni attive in Serie A (73 gol e 26 assist fin qui); il belga ha segnato tre gol in 6 sfide contro i giallorossi nel torneo.

ATALANTA-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

VERONA (4-4-2): Montipò; Tchatchoua, Ghilardi, Magnani, Bradaric; Suslov, Serdar, Belahyane, Lazovic; Tengstedt, Mosquera. All. Zanetti.

STATISTICHE

-L’Atalanta è imbattuta da quattro gare di fila contro l’Hellas Verona in Serie A (3V, 1N).

-L’Atalanta ha registrato un solo pareggio nelle ultime 19 partite casalinghe di Serie A (13V, 5P), proprio contro l’Hellas Verona lo scorso 15 aprile (2-2).

-L’Hellas Verona (3V, 5P nel 2024/25) non ha pareggiato alcuna delle prime otto partite stagionali di Serie A solo per la terza volta, dopo il 1975/76 e il 1991/92.

-L’Atalanta è la squadra che ha segnato più reti in questo campionato (18).

-L’Hellas Verona è la formazione che ha ricevuto più ammonizioni in questo campionato (25), cinque di questi cartellini gialli sono stati presi da Ondrej Duda, record per un giocatore nella Serie A 2024/25.

-Dopo le reti nelle ultime due partite contro Genoa e Venezia, Mateo Retegui potrebbe segnare in tre partite di fila per la prima volta in Serie A. Il classe ’99 ha già realizzato più gol in questo campionato (otto in otto presenze) che in tutta la scorsa stagione di Serie A (sette reti in 29 gare).

PARMA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabè, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-Il Parma non ha mai pareggiato nelle nove sfide casalinghe giocate contro l’Empoli in Serie A: otto successi e solo una sconfitta nel parziale, per un punteggio complessivo di 15-3.

-L’Empoli non ha vinto nessuna delle ultime sette gare (4N, 3P) di Serie A contro avversarie neopromosse, restando a secco di reti nelle quattro più recenti (tre di queste sono terminate 0-0).

-Il Parma ha pareggiato tre delle ultime quattro gare (1P) di Serie A, tra cui le due più recenti.

-Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime sei gare (2N, 4P) di Serie A giocate nell’anticipo domenicale. Sul fronte opposto, l’Empoli ha perso senza segnare ben cinque delle sei partite più recenti (1V) di campionato giocate di domenica alle 12:30.

-Le gare dell’Empoli sono quelle che hanno visto meno gol nei cinque grandi campionati europei in corso: 11 in totale, ovvero sei reti segnate (più solo di Lecce, Venezia, Crystal Palace e St. Pauli) e cinque subite (più solo di Juventus, Lipsia, Liverpool, Monaco, Union Berlino e Lens).

LAZIO-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Matturro, Vogliacco, Vasquez, Martin; Sabelli, Frendrup, Miretti, Melegoni; Thorsby; Pinamonti. All. Gilardino.

STATISTICHE

-La Lazio ha vinto quattro delle ultime cinque sfide (1P) contro il Genoa in Serie A, segnando in media 2.4 gol a partita.

-Nelle ultime 14 sfide tra Lazio e Genoa in Serie A, solo tre volte una delle due squadre non ha trovato la via gol.

-Tra le squadre attualmente in Serie A, solo la Juventus è imbattuta da più partite casalinghe (12) in campionato rispetto alla Lazio: nove (7V, 2N); l’ultima sconfitta interna dei biancocelesti risale all’11 marzo, contro l’Udinese (1-2). Sul fronte opposto, il Genoa ha perso tre delle ultime quattro trasferte (1V) di Serie A, dopo che era rimasto imbattuto in nove delle 10 precedenti (3V, 6N).

-Questa è solo la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Genoa subisce almeno 17 reti dopo le prime otto gare in una stagione di Serie A.

-La Lazio subisce gol da 10 partite di fila in Serie A, Inoltre, questa è soltanto la seconda volta negli ultimi 60 anni che i biancocelesti non registrano neanche un ‘clean sheet’ nelle prime otto gare in una stagione di Serie A.

-Il Genoa è la squadra che ha subito più gol (13) nel corso dei secondi tempi di questa Serie A; inoltre, quella rossoblù è una delle tre compagini, assieme a Lecce e Roma, ad avere segnato meno reti prima dell’intervallo (due ciascuna).

MONZA-VENEZIA

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Candela, Svoboda, Idzes; Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Haps; Oristanio, Busio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

STATISTICHE

-Il Venezia ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro il Monza, tra Serie C e Serie B, con un punteggio aggregato di 6-2.

-Il Monza ha vinto quattro delle ultime cinque gare (1P) di Serie A contro squadre neopromosse.

-Il Venezia ha perso cinque delle ultime sei partite (1V) di campionato; tuttavia, i lagunari sono rimasti imbattuti in quattro (2V, 2N) delle ultime cinque gare di Serie A disputate da ultimi in classifica a inizio giornata.

-Con il successo per 3-0 sull’Hellas Verona, il Monza ha vinto un incontro di Serie A dopo una serie di 16 gare di campionato senza successi.

-Il Venezia ha perso ben 10 delle ultime 12 trasferte (2N) di Serie A; l’ultimo successo dei veneti fuori casa nella competizione è datato 12 febbraio 2022.

-Dany Mota ha segnato quattro delle otto reti del Monza in questo campionato: il 50%.

INTER-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; McKennie, Fagioli; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta.

STATISTICHE

-La Juventus è la squadra contro cui l’Inter ha subito più sconfitte in Serie A: 87 (il 13% delle partite perse in totale dai nerazzurri nella competizione); tuttavia, i bianconeri hanno ottenuto soltanto due successi nelle ultime sei sfide (2N, 2P) in campionato contro i nerazzurri.

-La Juventus è l’unica squadra imbattuta (4V, 4N) dopo le prime 8 gare in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2019/20; dall’altra parte, l’Inter ha vinto cinque delle ultime sette partite (1N, 1P) di campionato, dopo che aveva mancato il successo in quattro delle cinque precedenti (3N, 1P).

-L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 19 gare casalinghe (14V, 4N).

-La Juventus ha subito soltanto un gol in questo campionato.

-Da un lato, l’Inter è la squadra con l’età media più alta (tra titolari e subentrati) in questa Serie A: 29 anni e 255 giorni; dall’altro, la Juventus è la compagine con la seconda età media più bassa (24 anni e 252 giorni, dietro solo al Parma, 24 anni e 77 giorni).

-Simone Inzaghi ha vinto due gare di Serie A da allenatore dell’Inter contro la Juventus.

-Dusan Vlahovic (15) e Marcus Thuram (13) sono i due giocatori che hanno segnato più gol in Serie A nell’anno solare 2024; tuttavia, il Meazza è lo stadio in cui l’attaccante della Juventus ha giocato più gare (sette) senza segnare nella competizione, mentre il calciatore dell’Inter è quello che ha realizzato più centri (cinque) in casa nel torneo in corso.

FIORENTINA-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea, Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi, Adli; Colpani, Kouamè; Kean. All. Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto soltanto due delle ultime 12 sfide (4N, 6P) di Serie A contro la Roma, anche se le due più recenti sono terminate in parità.

-La Fiorentina ha perso in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha affrontato la Roma con più punti in classifica a inizio giornata di Serie A.

-Dopo avere iniziato questo campionato con tre pareggi e una sconfitta, la Fiorentina ha vinto tre delle successive quattro gare (1N) di Serie A.

-La Roma ha raccolto 10 punti (2V, 4N, 2P) in questo campionato: è il bottino più basso per i giallorossi dopo le prime otto gare stagionali dal 2010/11 (nove).

-Se da un lato la Roma è la squadra che ha effettuato più recuperi offensivi (71) in questa Serie A, dall’altro la Fiorentina è, assieme alla Lazio, quella che ne ha concessi meno (31 ciascuna) agli avversari nel torneo in corso.

-La Fiorentina è l’unica squadra che non ha subito reti nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A; sul fronte opposto, la Roma ha realizzato il 63% dei propri gol dopo il 60’ (cinque su otto).

-Robin Gosens – che nel torneo in corso ha preso parte a tre marcature (un gol, due assist) in sei partite – è vicino a partecipare a 50 reti in Serie A (49 al momento, delle quali 29 centri e 20 passaggi vincenti).

Multipla campionato di calcio italiano del 25-27 ottobre 2024

La scorsa settimana siamo stati beffati dall’Under a Roma e non abbiamo completato la Multipla di Serie A (ma è entrata la schedina di Premier League). Per questo turno abbiamo scelto solo 3 match per una schedina quota @4.51.

MULTIPLA SERIE A 9a GIORNATA @4.51

Napoli-Lecce: UNDER 3.5

Parma-Empoli: UNDER 2.5

Lazio-Genoa: GOL SI

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.