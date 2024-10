Sembra non esserci pace in questa stagione per i giallorossi che dopo un avvio difficile hanno salutato Daniele De Rossi, puntando su Juric, ma l’1-5 del Franchi ha lasciato un segno, e ora l’allenatore è già sulla graticola, e proprio De Rossi è favorito dalle quote per il ritorno dalla guida della sua Roma. Quote Allenatore Roma.

Quote Allenatore Roma: Juric è già in bilico

Nell’ultimo turno del campionato di calcio di Serie A la Roma perde pesantemente 1-5 al Franchi, nel posticipo di domenica sera contro la Fiorentina. La squadra giallorossa potrebbe cambiare nuovamente guida tecnica con il secondo esonero stagionale, e non siamo nemmeno a novembre!

Intanto da martedì si torna subito in campo con un turno infrasettimanale valido per la 10° giornata di Serie A con Milan-Napoli big match del 29 ottobre mentre la Roma osservata speciale sarà in campo giovedì 31 ottobre, un Halloween davvero da paura per i giallorossi che sfideranno il Torino, e in casa sono chiamati a vincere, favoriti anche dalle quote di Snai e Sisal che danno la Roma favorita @1.75 mentre il pareggio si gioca @3.75 su Betflag e la vittoria esterna dei granata (ex squadra di Juric in queste serie di corsi e ricorsi storici) si prende @4.75 di quota massima su Goldbet e Lottomatica.

I bookmakers scommettono sul ritorno di Daniele De Rossi

Le quote dei bookmakers sul favorito per la panchina della Roma danno il ritorno di Daniele De Rossi, ex tecnico della Roma, che è ancora sotto contratto ed è al momento bancato sotto la pari @1.90, una quota molto bassa. Salgono anche le quotazioni di un altro grande ex, Claudio Ranieri, che si trova @2.50.

Ivan Juric si gioca invece a quota 5.00, mentre Massimiliano Allegri è bancato a 20.00. Seguono l’ex Lazio Sarri (25.00) ed infine le suggestioni Zidane, Tudor o l’ex Rudi Garcia, tutti bancati a quota 50.00.

