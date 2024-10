In questo articolo trovate probabili formazioni e statistiche di tutte le partite del campionato di calcio italiano in un click. In questo turno infrasettimanale abbiamo scelto anche 5 partite per una quota circa @6 volte la posta. Pronostici Serie A giornata 10.

Pronostici Serie A giornata 10: probabili formazioni e statistiche

Abbiamo analizzato tutte le partite del turno infrasettimanale di campionato, valido per la 10° giornata di Serie A che si giocherà tra martedì 29 e giovedì 31 ottobre. Dopo lo spettacolare derby d’Italia di domenica, anche in questo turno ci aspetta un big match da non perdere: Milan-Napoli.

CAGLIARI-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Gaetano, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. All. Italiano.

STATISTICHE

-Dopo un pareggio per 1-1 il 1° luglio 2020, in tutte le successive sei sfide tra Cagliari e Bologna in Serie A ha sempre vinto la squadra di casa (tre successi a testa). Il Cagliari ha vinto tutte le ultime cinque gare casalinghe contro il Bologna in Serie A.

-Il Bologna non ha vinto nessuno degli ultimi sette incontri di Serie A giocati di martedì (3N, 4P), senza trovare il gol in quattro di questi.

-Il Bologna ha realizzato esattamente due gol in tutte le ultime tre trasferte di Serie A (1V, 2N).

-Il Cagliari ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A (3-2 vs Torino), dopo essere rimasto senza successi nelle precedenti sette (4N, 3P).

-Dopo non aver preso parte ad alcun gol nelle prime sei presenze contro il Cagliari in Serie A, Riccardo Orsolini ha partecipato a tre reti negli ultimi cinque match contro i sardi nella massima serie: due reti e un assist, compreso il gol segnato nell’ultimo precedente tra queste due squadre lo scorso 14 gennaio.

LECCE-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr. All. Zanetti.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona è imbattuto da nove partite di Serie A contro il Lecce (6V, 3N). Il Lecce non ha trovato la rete in ben cinque delle ultime sei gare di Serie A contro l’Hellas Verona che ha vinto, mantenendo la porta inviolata, tutte le ultime tre trasferte di Serie A contro il Lecce.

-Il Lecce non ha segnato in sette partite sulle nove disputate in questo campionato.

-Il Lecce ha perso quattro delle ultime sei partite casalinghe di Serie A (1V, 1N).

-L’Hellas Verona è l’unica squadra di questa Serie A che non ha ancora pareggiato una partita (3V, 6P) e ora ha anche la peggior difesa del campionato 2024/25 (21 reti incassate, di cui 16 nelle ultime cinque giornate). Il Lecce – al contrario – ha il peggior attacco sin qui (appena tre gol realizzati).

-L’Hellas Verona ha subito ben sette gol nel primo quarto d’ora di gioco in questo campionato (record negativo nel torneo in corso), periodo di gioco nel quale però il Lecce non è ancora riuscito a segnare.

-Nikola Krstovic, a secco di gol nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, ha realizzato entrambe le sue reti in questo campionato in gare casalinghe.

MILAN-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano, Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

STATISTICHE

-Il Milan ha vinto tre delle ultime cinque gare di Serie A contro il Napoli (1N, 1P). Il Napoli però è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove trasferte di Serie A contro il Milan (5V, 3N) anche se ha perso la più recente, 0-1 lo scorso 11 febbraio (gol di Theo Hernández che salterà questa partita contro il Napoli per squalifica).

-Tra le squadre che hanno giocato più di una gara in Serie A di martedì, il Napoli è quella che ha la media gol più alta: 2.4 (31 reti in 13 match); dall’altra parte, il Milan non ha trovato la rete nelle tre partite più recenti giocate in campionato in questo giorno della settimana.

-Il Milan ha tenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite di Serie A. Il Milan ha vinto senza subire gol tre partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2022.

-Il Napoli è imbattuto nelle ultime tre trasferte di Serie A, avendo vinto due di queste (1N), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 13 gare esterne in campionato (2V, 5N, 6P).

-Christian Pulisic ha preso parte ad almeno un gol in tutte le ultime sette partite di campionato (cinque reti e tre assist).

-Matteo Politano ha segnato cinque gol in Serie A contro il Milan, contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (cinque anche contro il Genoa).

EMPOLI-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-L’Inter è la squadra che ha vinto più partite contro l’Empoli in Serie A: 25, in 32 precedenti (3N, 4P), tra cui 12 successi nei 13 match più recenti (1P). L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare contro l’Empoli in campionato e in particolare ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime nove trasferte contro l’Empoli (8V, 1N).

-Nel 2024 l’Empoli non ha trovato il gol in nove delle 14 partite casalinghe disputate in Serie A (incluse tutte le ultime quattro), più di ogni altra squadra nel periodo nella competizione.

-L’Inter è la squadra che nel 2024 ha vinto più trasferte in Serie A: ben 10 successi su 14 gare esterne (3N, 1P).

-L’Empoli non ha vinto alcuna delle ultime quattro partite di campionato (2N, 2P).

-Nessun giocatore dell’attuale rosa dell’Empoli ha mai segnato un gol in Serie A contro l’Inter.

-Lautaro Martìnez ha messo a segno appena tre gol in questo campionato: nello scorso torneo dopo nove giornate ne contava già 11; nell’annata 2023/24 solo contro tre squadre affrontate almeno due volte l’attaccante argentino non ha collezionato nè gol nè assist: Empoli, Roma e Sassuolo.

VENEZIA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (4-3-2-1): Stankovic; Zampano, Idzes, Svoboda, Haps; Duncan, Andersen, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis, Lucca. All. Runjaic.

STATISTICHE

-L’Udinese ha vinto quattro delle ultime cinque partite contro il Venezia in Serie A (1P), tra cui tutte le tre più recenti. Il Venezia è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3V, 1N), perdendo tuttavia quella più recente: 1-2 al Penzo il 10 aprile 2022.

-Il Venezia ha perso due delle prime tre partite casalinghe in questo campionato (1V).

-Dopo una serie di cinque gare esterne senza sconfitte in Serie A (3V, 2N), l’Udinese ha perso le due più recenti, senza andare in gol.

-Il Venezia è una delle due squadre, insieme al Cagliari, ad aver subito più gol su sviluppo di calcio d’angolo in questa Serie A (entrambe cinque), mentre solo la Fiorentina (quattro) ne ha realizzati più dell’Udinese (tre) da questa situazione di gioco.

-Gaetano Oristanio (un gol e un assist nelle ultime tre presenze in Serie A) è il giocatore di questo campionato con più dribbling completati (19).

ATALANTA-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta.

STATISTICHE

-L’Atalanta è l’unica squadra che ha registrato il 100% di successi contro il Monza in Serie A: quattro vittorie in quattro precedenti, con un punteggio complessivo di 12-3.

-Il Monza non ha mai pareggiato in sette trasferte contro squadre lombarde in Serie A (2V, 5P), perdendo tutte le quattro più recenti.

-Il Monza ha vinto l’ultima trasferta in Serie A (3-0 contro l’Hellas Verona), dopo una striscia di otto gare esterne senza successi nella competizione (4N, 4P).

-L’Atalanta vanta sia il miglior attacco di questo campionato (24 gol realizzati), che il miglior attacco in casa (16 centri).

-Sfida tra la squadra che ha registrato il più alto valore di Expected Goals (Atalanta, 19) e quella invece con il più basso xG (Monza, 5.9) in questo campionato. La Dea è inoltre la formazione che ha effettuato il maggior numero di tiri in porta (58) mentre il club brianzolo è ultimo in questa graduatoria (21) nella Serie A 2024/25.

-Mateo Retegui ha segnato 10 reti in queste prime nove partite di campionato.

-Nonostante il Monza sia l’avversaria contro cui Ademola Lookman abbia servito più assist in Serie A (quattro), quella brianzola è anche la squadra contro cui l’attaccante dell’Atalanta ha giocato più incontri nella competizione senza segnare (quattro).

JUVENTUS-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Hernani; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

STATISTICHE

-La Juventus è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Parma in Serie A (10V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti (l’unico successo dei ducali nel periodo risale all’11 aprile 2015).

-Tra le squadre contro cui la Juventus ha sempre segnato in partite casalinghe in Serie A, il Parma è quella che i bianconeri hanno affrontato più volte: 26 sfide interne, segnando 65 reti (2.5 di media a match).

-La Juventus ha pareggiato 15 delle 29 partite nel 2024 in campionato (10V, 4P), record nei maggiori cinque campionati europei ma ha vinto otto delle ultime nove gare disputate di mercoledì in Serie A (1P), segnando 20 reti nel periodo (2.2 di media a match).

-Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime 18 trasferte di Serie A (8N, 10P).

-Dusan Vlahovic ha preso parte a 19 gol nelle ultime 21 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (16 reti e tre assist).

GENOA-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. All. Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson, Adli; Bove, Colpani, Beltran; Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-La Fiorentina è la squadra contro cui il Genoa ha registrato più pareggi in Serie A: 39; infatti, i rossoblù hanno pareggiato 12 delle ultime 19 sfide contro la Viola nella competizione (2V, 5P).

-La Fiorentina è rimasta imbattuta in 12 delle ultime 13 sfide contro il Genoa in Serie A (4V, 8N), l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 1° settembre 2019 (2-1 al Ferraris).

-Nonostante il Genoa abbia perso solo due delle otto più recenti gare casalinghe in Serie A (3V, 3N), non ha ancora trovato il successo in incontri domestici nel torneo in corso (3N, 2P).

-La Fiorentina ha vinto le ultime tre gare di campionato, segnando 13 reti (4.3 di media). La Fiorentina ha perso solo una delle ultime sei trasferte di Serie A (3V, 2N) e nelle due più recenti non ha subito gol.

-Da inizio settembre 2024 nessuna squadra ha guadagnato meno punti del Genoa in Serie A (due in sette partite, al pari del Lecce) o subito più reti del Grifone nel torneo (18, come l’Hellas Verona).

-Tutte le quattro reti di Moise Kean in questo campionato sono state realizzate nel corso del primo tempo, solo Mateo Retegui (cinque) ha segnato di più nella prima frazione di gioco.

COMO-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

STATISTICHE

-La Lazio ha vinto le ultime due sfide contro il Como in Serie A (nella stagione 2002/03).

-Il Como è imbattuto in casa nel torneo in corso (3G: 1V, 2N).

-La Lazio ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro squadre neopromosse.

-La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite tra Serie A ed Europa League (1P), segnando 17 reti nel periodo (2.4 di media a match).

-Nessun giocatore ha fornito più assist di Nuno Tavares in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: sette, al pari di Bukayo Saka.

ROMA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria, Adams. All. Vanoli.

STATISTICHE

-Il Torino può diventare la prima squadra contro cui la Roma registra 70 successi in Serie A (bilancio di 69V, 42N, 47P in 158 precedenti); dall’altra parte, i granata hanno ottenuto più successi solo contro la Fiorentina (50) rispetto ai giallorossi (47) nel torneo.

-La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro il Torino in campionato (4V, 2N) e ha vinto 12 delle ultime 14 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (1N, 1P), segnando 35 gol nel periodo (2.5 di media a match).

-Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di questo campionato (2V, 1N), il Torino di Paolo Vanoli ha perso le successive due.

-La Roma ha perso due delle quattro gare casalinghe di questo campionato (2V) e non hai mai registrato più sconfitte nelle prime cinque partite interne stagionali nella sua storia in Serie A.

-Nessuna squadra ha segnato più gol del Torino in trasferta in questo campionato (10, al pari della Juventus), tuttavia i granata hanno anche subito 10 reti fuori casa, solo Venezia (13), Como ed Hellas Verona (entrambi 11) hanno fatto peggio.

-Paulo Dybala, che ha segnato otto reti in campionato contro il Torino, non ha perso neanche una delle 19 sfide di Serie A contro i granata (11V, 8N).

Multipla campionato di calcio italiano del 29-30 ottobre 2024

Per questo turno infrasettimanale del campionato di calcio italiano abbiamo scelto 5 partite per una multipla in quota appena sotto 6 volte la posta (@5.98) su Snai.

MULTIPLA SERIE A 10a GIORNATA @5.98

Lecce-Verona: UNDER 2.5

Empoli-Inter: 2

Atalanta-Monza: 1

Juventus-Parma: JUVE OVER 1.5 GOL

Roma-Torino: OVER 1.5

