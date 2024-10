Derby lombardo, in programma sabato 2 novembre 2024, alle ore 20.45, allo stadio Brianteo, tra i padroni di casa del Monza e il Milan, valido per l’undicesima giornata di campionato in Serie A. Pronostico Monza-Milan di Serie A del 02/11/2024.

Come arrivano le due squadre a questa partita dell’ 11° giornata?

Il Monza, arriva a questa partita casalinga valida per l’undicesima giornata di Serie A, con 8 punti in classifica, a pari merito con Venezia e Lecce. I brianzoli vengono dalla sconfitta di Bergamo, nel turno infrasettimanale, per 2 a 0 contro l’Atalanta.

Il Milan, arriva in Brianza, con 14 punti in classifica e una partita da recuperare, quella in trasferta contro il Bologna.

Momento difficile per i rossoneri, che hanno perso in casa contro il Napoli, per 2 a 0 e che ora sono distanti ben 11 punti dai partenopei e 7 dai cugini dell’Inter.

Le quote offerte dai bookmaker per Monza-Milan

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie A, valido per l’undicesima giornata di campionato, vedono favorita la vittoria esterna del Milan contro il Monza.

La vittoria interna del Monza è offerta a quota 5.00 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno del Milan, si gioca a quota 1.70.

Probabili Formazioni Monza-Milan del 02/11/2024

Le probabili formazioni per la partita tra Monza e Milan, valida per l’undicesimo turno di campionato in Serie A. Scopri le possibili scelte dei due allenatori, per questo match di campionato.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari/Maldini, Mota; Djuric

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw/Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao/Okafor; Morata

Dove vedere la partita in tv?

La partita di calcio italiano di Serie A, tra i padroni di casa del Monza e la squadra ospite del Milan, sarà trasmessa in diretta sabato 2 novembre su Dazn e su Sky dalle ore 20.45.

Risultato Esatto di Monza-Milan del 02/11/2024

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Monza e Milan, i nostri tipster esperti di calcio italiano vi sottopongono questi possibili risultati finali.

Pronostico Monza-Milan di Serie A

Il Monza in questa stagione non ha mai vinto in casa, l’unico successo stagionale dei brianzoli è quello ottenuto in trasferta contro il Verona per 3 a 0. I brianzoli vengono dalla sconfitta di Bergamo, che ha interrotto una serie di 3 risultati utili consecutivi.

Il Milan, dopo la batosta subita in casa contro la capolista Napoli, una sconfitta per 2 a 0, che ha allontanato i rossoneri dalla parte alta della classifica. Al Milan servono i 3 punti per rilanciarsi in classifica.

