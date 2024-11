Domenica lunch match allo Stadio Maradona dove il Napoli di Antonio Conte vuole continuare a viaggiare il testa al campionato di calcio italiano, ma arriva un Atalanta arrembante, reduce da 4 vittorie consecutive. Pronostico Napoli-Atalanta 3 novembre 2024.

Pronostico Napoli-Atalanta 3 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su Napoli-Atalanta, match valido per l’11° giornata di Serie A, in campo domenica 3 novembre, alle ore 12:30. Lunch match di lusso al Maradona. Vediamo un po di statistiche e come si presentano le squadre a questa sfida.

Il Napoli ha la possibilità di trovare la sesta vittoria consecutiva in Serie A: non accade dalla stagione 2022/23 (11 successi di fila in quel caso). Gli azzurri in questa stagione hanno vinto tutte le partite disputate al Maradona, con uno score di 16 gol fatti e solo 2 subiti.

Si affrontano la miglior difesa del campionato, il Napoli con 5 gol subiti, e il miglior attacco del campionato, l’Atalanta con 26 reti realizzate. Degli ultimi otto incroci in trasferta col Napoli, la squadra di Gasperini ha perso solamente due volte (4 vittorie e 2 pareggi).

Probabili Formazioni Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Le migliori quote di Napoli-Atalanta del 03-11-2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio Serie A. Il Napoli è favorito in quota massima @2.05 su Snai e NetBet mentre la vittoria della Dea si gioca @3.65 su Lottomatica e Goldbet. Pareggio @3.40 volte la posta su Sisal.

Guida TV: dove vedere la partita Napoli-Atalanta di Serie A

La Diretta Tv di Napoli-Atalanta, di domenica 3 novembre 2024, alle ore 12:30 dallo Stadio Maradona è in esclusiva su DAZN.

Pronostico Napoli-Atalanta, Serie A

Due filosofie e due giochi all’opposto con l’Atalanta miglior attacco del campionato e il Napoli miglior difesa. Difficile fare una previsione su 1X2, preferiamo giocare su entrambe le squadre a segno, risultato uscito in 6 degli ultimi 8 precedenti tra queste due formazioni.

Il nostro pronostico su Napoli-Atalanta: GOL SI @1.70

Risultato Esatto Napoli-Atalanta 03-11-2024

Come risultati esatti per la sfida al Maradona abbiamo scelto tre possibili opzioni: 1-1, 2-1, 1-2.

