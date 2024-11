Domenica pomeriggio sfida tra granata e viola a Torino per l’11° giornata di Serie A, con la Fiorentina favorita in questa trasferta dove arriva in forma dopo 4 vittorie consecutive. Pronostico Torino-Fiorentina 3 novembre 2024.

Pronostico Torino-Fiorentina 3 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su Torino-Fiorentina, match valido per l’11° giornata di Serie A, in campo domenica 3 novembre, alle ore 15.00 dallo Stadio Olimpico Grande Torino. Vediamo le statistiche più interessanti per le nostre scommesse.

L’inizio di campionato della Fiorentina è stato decisamente buono come dimostra il quarto posto in classifica con 19 punti, in piena lotta per la zona Champions. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 1-0 in casa del Genoa per i viola.

Buon avvio anche per il Torino al nono posto in classifica con 14 punti, a meno quattro dal sesto posto e a più sei sulla zona retrocessione, anche se nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 1-0 in casa della Roma per i granata.

L’ultimo precedente a Torino tra le due squadre è datato 2 marzo 2024, nello scorso campionato, e non ha riservato troppe emozioni: si è infatti chiuso sullo 0-0. Ultima vittoria granata è il roboante 4-0 del 10 gennaio 2022. L’ultimo successo della Fiorentina in casa del Torino in A è invece l’1-2 del 18 marzo 2018.

Probabili Formazioni Torino-Fiorentina

TORINO (3-5-2): Milinković-Savić; Walukiewicz, Maripán, Coco; Lazaro, Vlašić, Ricci, Linetty, Masina; Adams, Sanabria.

FIORENTINA (4-3-2-1): de Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson, Bove; Colpani, Sottil; Beltrán.

Le migliori quote di Torino-Fiorentina del 03-11-2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio Serie A. Ospiti favoriti @2.30 di quota massima su Lottomatica e Goldbet mentre la vittoria del Torino si trova @3.30 su Snai e @3.25 su Sisal. Su NetBet il pareggio @3.15.

Guida TV: dove vedere la partita Torino-Fiorentina di Serie A

Il match tra Torino e Fiorentina, con fischio d’inizio previsto alle ore 15, sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN.

Pronostico Torino-Fiorentina, Serie A

Padroni di casa sfavoriti, ma secondo noi la quota sui Granata è troppo alta. Vero che la Fiorentina sta andando bene, ma preferiamo la doppia chance sui granata che in casa finora hanno perso solo 1 volta. L’ultimo precedente qui a Torino si è chiuso con uno 0-0, un risultato che ci andrebbe bene anche oggi.

Il nostro pronostico Torino-Fiorentina: 1X @1.65

Risultato Esatto Torino-Fiorentina 03-11-2024

Come risultati esatti abbiamo selezionato tre opzioni a quota alta, che ci permetteranno di chiudere in profitto qualsiasi risultato dei tre uscirà: 0-0, 1-1, 2-1.

