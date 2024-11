L’Hellas Verona ospita una Roma che ha salvato la panchina di Juric con l’1-0 di giovedì, al termine del turno infrasettimanale di Serie A che torna subito in campo nel weekend con l’11° giornata del campionato di calcio italiano. Pronostico Verona-Roma 3 novembre 2024.

Pronostico Verona-Roma 3 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su Verona-Roma, match valido per l’11° giornata di Serie A, in campo domenica 3 novembre, alle ore 18.00 dallo Stadio Bengodi. Abbiamo riassunto le statistiche più interessanti per le vostre scommesse.

Il rendimento della Roma fino ad ora è stato molto altalenante e Ivan Juric è messo in discussione. Anche nel turno infrasettimanale i giallorossi (e il loro allenatore) hanno rischiato grosso, ma sono riusciti a replicare alla brutta prestazione di Firenze, con l’1-0 di misura all’Olimpico contro il Torino. Capitolini che al momento si trovano al decimo posto con 13 punti, a meno sei dalla zona Champions.

Il Verona vuole replicare la tranquilla salvezza dello scorso anno con l’inizio del nuovo ciclo di Paolo Zanetti, iniziato con 9 punti in dieci giornate, a più uno sulla zona retrocessione. Va però detto che nelle ultime settimane l’Hellas è calata e nel turno infrasettimanale è arrivata la pesante sconfitta in chiave salvezza, per 1-0 in casa del Lecce.

Probabili Formazioni Verona-Roma

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Sarr, Lazovic; Tengstedt.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.

Le migliori quote di Verona-Roma del 03-11-2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio Serie A. La vittoria interna è l’opzione sfavorita @4.75 di quota massima su Sisal e Snai mentre il successo della Roma si gioca al massimo @1.78 su NetBet. Pareggio @3.55 su Lottomatica.

Guida TV: dove vedere la partita Verona-Roma di Serie A

Il match tra Hellas Verona e Roma, con fischio d’inizio previsto alle ore 18, sarà visibile in diretta tv e in streaming su Dazn.

Pronostico Verona-Roma, Serie A

Lo scorso anno una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa, e sempre col risultato finale di 2-1. Si è trattato del 9° Over 2.5 gol negli ultimi 10 precedenti tra veneti e giallorossi, e anche per questa sfida puntiamo su almeno 3 gol totali che ci ripagano con una quota generosa oltre la pari.

Il nostro pronostico Verona-Roma: OVER 2.5 GOL @2.04

Risultato Esatto Verona-Roma 03-11-2024

Come risultati esatti abbiamo fatto tre scelte, e ovviamente c’è il possibile terzo 2-1 consecutivo tra Hellas e Roma, sia a favore dei padroni di casa che degli ospiti. Ecco le nostre scelte: 2-1, 1-2, 0-2.

