L’ultima partita domenicale si gioca a San Siro, con i nerazzurri che ospitano il Venezia alle ore 20:45, per questa 11° giornata di Serie A. Pronostico Inter-Venezia 3 novembre 2024.

Pronostico Inter-Venezia 3 novembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su Inter-Venezia , match valido per l’11° giornata di Serie A, in campo domenica 3 novembre, alle ore 20:45 dallo Stadio di San Siro. Come arrivano le squadre a questo match?

L’Inter campione in carica, dopo lo spettacolare e incredibile 4-4 ne derby d’Italia, ha giocato una partita ben diversa nel turno infrasettimanale, col 3-0 rifilato sul campo dell’Empoli. Al momento i nerazzurri sono al secondo posto con 21 punti, a meno quattro dal Napoli al comando.

Il Venezia è tornato in Serie A, ma dovrà impegnarsi per salvarsi. Al momento la squadra di Eusebio Di Francesco è infatti al terzultimo posto in classifica con 8 punti anche se nell’ultimo turno infrasettimanale è arrivato un importante successo per 3-2 contro l’Udinese.

Probabili Formazioni Inter-Venezia

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Taremi.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Sagrado, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo.

Le migliori quote di Inter-Venezia del 03-11-2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per questo match di calcio Serie A. Inter favoritissima in quota per la vittoria, non oltre @1.16 su Snai mentre la vittoria esterna si gioca fino @16 volte la posta su Sisal. Il pareggio lo troviamo @8.20 su NetBet.

Guida TV: dove vedere la partita Inter-Venezia di Serie A

Il match tra Inter e Venezia, con fischio d’inizio previsto alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN.

Pronostico Inter-Venezia, Serie A

Inter ovviamente favorita, ma la quota sotto @1.20 non ci da valore, nemmeno per doppie o multiple. Si potrebbe alzare la quota puntando sulla squadra di Inzaghi vincente e già avanti a fine primo tempo.

Il nostro pronostico Inter-Venezia: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.64

Risultato Esatto Inter-Venezia 03-11-2024

Come risultati esatti abbiamo fatto tre scelte per il match di domenica sera a San Siro: 3-0, 2-1, 1-0.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.