In questo articolo trovate probabili formazioni e statistiche di tutte le partite del campionato di calcio italiano in un click. In questo turno infrasettimanale abbiamo scelto 3 partite per una quota @4.05 volte la posta. Pronostici Serie A giornata 11.

Pronostici Serie A giornata 11: statistiche e probabili formazioni

Arriviamo dal turno infrasettimanale col Napoli che ha vinto l’importante big match sul campo del Milan, e continua con le proprie asprirazioni da scudetto. Ecco tutte le partite analizzate per questo fine settimana con l’11° giornata di Serie A, e i migliori consigli per le scommesse sul calcio italiano.

BOLOGNA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti.

STATISTICHE

-Il Bologna è rimasto imbattuto in 16 delle ultime 17 sfide contro il Lecce in Serie A (10V, 6N), vincendo cinque delle sei più recenti (1N) e realizzando 16 gol in queste ultime sei (2.7 di media a match). Il Lecce ha vinto solo una delle 15 trasferte contro il Bologna in Serie A (4N, 10P).

-Il Bologna non perde in casa in Serie A dal 9 marzo scorso (0-1 contro l’Inter); tuttavia, i felsinei hanno pareggiato tutte le ultime sette gare interne del torneo.

-Il Lecce non ha segnato in nessuna delle ultime sei trasferte di Serie A, eguagliando la sua peggior serie di questo tipo nella competizione.

-Riccardo Orsolini ha realizzato quattro gol contro il Lecce in Serie A, solo contro l’Empoli (cinque) ha fatto meglio nel massimo campionato.

UDINESE-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Fagioli; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

STATISTICHE

-La Juventus è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 trasferte contro l’Udinese in Serie A (9V, 4N). La Juventus è la squadra che più volte ha battuto l’Udinese in Serie A, ben 68, almeno 14 in più che ogni altra avversaria; completano il bilancio 14 successi friulani e 18 pareggi.

-L’Udinese ha vinto quattro delle cinque gare casalinghe in questo campionato (1P) ma ha perso quattro delle ultime sei partite di campionato (2V), tante quante sconfitte nelle precedenti 16 gare di Serie A (6V, 6N, 4P).

-La Juventus ha pareggiato sei delle ultime otto trasferte in Serie A (2V) e ha pareggiato 16 delle 30 partite nel 2024 in campionato (10V, 4P), record nei maggiori cinque tornei europee.

-Autore di una doppietta contro l’Inter nell’ultima trasferta, Kenan Yildiz ha raggiunto le quattro reti esterne in Serie A all’età di 19 anni e 176 giorni, diventando il più giovane a riuscirci in bianconero nell’era dei tre punti a vittoria e superando quindi Alessandro Del Piero (20 anni e 95 giorni il 12 febbraio 1995).

MONZA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez, Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

STATISTICHE

-Monza e Milan non hanno mai pareggiato in quatto precedenti in Serie A: tre successi rossoneri sono stati seguiti dalla vittoria dei brianzoli nel confronto più recente, lo scorso 18 febbraio (4-2 all’U-Power Stadium).

-Il Monza non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime nove partite casalinghe di Serie A (4N, 5P).

-Il Milan ha vinto solo una delle prime quattro trasferte di questo campionato (1N, 2P), , vittoria tra l’altro arrivata nel derby giocato da squadra ospite (2-1 vs Inter).

-Christian Pulisic ha già realizzato tre gol in quattro trasferte in questo campionato di Serie A.

-Nelle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23), con Rafael Leão titolare il Milan ha vinto il 60% delle partite in campionato (38 su 63), guadagnando 2.1 punti di media a gara, senza il classe ’99 dal primo minuto invece la percentuale di successi dei rossoneri scende al 36% (8 su 22), ottenendo 1.3 punti di media a incontro.

NAPOLI-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

STATISTICHE

-Un solo pareggio nelle ultime 18 sfide tra Napoli e Atalanta in Serie A; completano questo parziale 10 vittorie dei partenopei e sette della Dea.

-Il Napoli è l’unica squadra che ha trovato il 100% di successi in casa in questo campionato: 5/5. Antonio Conte può diventare il primo allenatore nella storia del Napoli a vincere ciascuna delle prime sei gare interne disputate in Serie A sulla panchina dei partenopei.

-L’Atalanta ha vinto cinque delle ultime otto trasferte in Serie A (1N, 2P).

-Romelu Lukaku è uno dei soli due giocatori, insieme ad Ademola Lookman, ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno quattro assist in questa Serie A.

-Mateo Retegui ha realizzato quattro gol nelle prime cinque trasferte in questo campionato.

TORINO-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria, Adams. All. Vanoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson, Adli; Bove, Colpani, Beltran; Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro il Torino in campionato (vittoria 1-0 all’andata e 0-0 al ritorno nello scorso torneo) ma i granata sono rimasti imbattuti in 11 delle ultime 12 gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (4V, 7N).

-Il Torino ha vinto tre delle ultime cinque gare casalinghe giocate in Serie A (1N, 1P).

-La Fiorentina arriva da sei successi consecutivi in tutte le competizioni; in Serie A sono quattro i successi consecutivi ed è attualmente tra le migliori strisce aperte in questo campionato, insieme a quelle di Atalanta (quattro) e Napoli (cinque).

-La Fiorentina ha vinto senza subire alcun gol le ultime due trasferte di Serie A ed è la squadra che ha subito meno gol (solo uno) nel corso del 2° tempo in questa Serie A, considerando i maggiori cinque campionati europei solo il Lipsia (zero) ha fatto meglio nella seconda frazione di gioco.

-Il primo gol di Robin Gosens in Serie A è arrivato proprio contro il Torino, il 22 aprile 2018 con la maglia dell’Atalanta; contro la squadra granata ha trovato tre gol in totale in Serie A e solamente contro il Sassuolo ha fatto meglio nel massimo campionato (quattro reti).

VERONA-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Sarr. All. Zanetti.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Pisilli, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

STATISTICHE

-Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide tra Hellas Verona e Roma in Serie A: 2-2 il 19 febbraio 2022 all’Olimpico, completano otto successi giallorossi e tre vittorie degli scaligeri (incluso il 3-0 a tavolino del 19 settembre 2020).

-L’Hellas Verona ha perso sette delle prime 10 partite stagionali di Serie A per la terza volta nella storia e ha ha pareggiato solo una delle ultime 12 partite casalinghe di campionato: 2-2 contro l’Inter lo scorso 26 maggio (5V, 6P).

-La Roma ha vinto senza subire alcun gol l’ultimo match di campionato contro il Torino e non riesce ad ottenere due clean sheets consecutivi in Serie A da inizio aprile (tre in quel caso).

-La Roma ha registrato una striscia di otto trasferte di fila senza vittoria in Serie A (5N, 3P) per la prima volta dal dicembre 1999.

-Tra le squadre della metà alta della classifica (prime 10 posizioni), la Roma è la squadra con la peggior percentuale realizzativa (6.45%): a fronte di ben 155 conclusioni, i giallorossi hanno segnato appena 10 gol (peggior attacco sempre considerando la top-10 del campionato).

-Ivan Juric (che alla guida dell’Hellas Verona vanta ben 75 panchine in Serie A) è imbattuto nei suoi sei confronti da allenatore nel massimo campionato contro i veneti: quattro vittorie e due pareggi in sei partite.

-Lorenzo Pellegrini è uno dei due giocatori ad aver tentato il maggior numero di tiri totali (19, come Adrian Bernabè del Parma) senza segnare in questa stagione di Serie A. Il classe ’96 ha realizzato tre gol contro l’Hellas Verona in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (al pari con altre cinque formazioni).

INTER-VENEZIA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi.

VENEZIA (4-3-2-1): Stankovic; Zampano, Idzes, Svoboda, Haps; Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

STATISTICHE

-L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro il Venezia in Serie A (4V, 1N) e ha perso solo una delle 13 partite casalinghe contro il Venezia in Serie A (10V, 2N).

-L’Inter è rimasta imbattuta in 34 delle ultime 35 gare contro squadre neopromosse in Serie A (28V, 6N), l’unica sconfitta nel periodo contro queste formazioni è arrivata contro il Monza il 15 aprile 2023 (0-1 al Meazza).

-L’Inter ha subito otto gol nelle ultime tre partite casalinghe di campionato, tanti quanti nelle precedenti 17 gare interne di Serie A.

-Da una parte l’Inter è la squadra che ha realizzato più gol nei primi 15 minuti di gioco (cinque) in questo campionato, dall’altra il Venezia è quella che in percentuale ha segnato di più nel primo quarto d’ora di gioco (30%, 3/10).

-Lautaro Martínez ha realizzato 12 gol nelle ultime 12 sfide contro squadre neopromosse in Serie A.

EMPOLI-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. All. D’Aversa.

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

STATISTICHE

-L’Empoli è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Como in Serie A (2V, 3N), l’unico successo dei lariani contro i toscani nel torneo risale al 22 novembre 1987.

-L’Empoli non ha segnato alcun gol nelle cinque gare casalinghe di questo campionato.

-Il Como ha raccolto soltanto un punto nelle ultime quattro giornate di Serie A (1N, 3P).

-Il Como ha vinto solo una delle ultime 11 trasferte di Serie A: 3-2 contro l’Atalanta lo scorso 24 settembre (1N, 9P), subendo gol in ciascuna di queste, 25 reti incassate nel periodo (2.3 di media).

-Andrea Belotti ha realizzato quattro gol in Serie A contro l’Empoli, tutti in trasferta – tra cui la sua ultima tripletta nel massimo campionato (1° maggio 2022 con la maglia del Torino).

PARMA-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Bernabé, Keita; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin; Thorsby; Pinamonti. All. Gilardino.

STATISTICHE

-Il Parma ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro il Genoa in Serie A, perdendo però quella più recente. Perfetto equilibrio nelle ultime nove sfide al Tardini tra Parma e Genoa in Serie A: tre successi per parte e tre pareggi.

-Il Genoa ha ottenuto appena un successo in Serie A nelle ultime 11 sfide contro avversarie neopromosse (6N, 4P).

-Il Parma ha pareggiato gli ultimi quattro match di campionato, solo una volta nella sua storia in Serie A ha registrato cinque pareggi di fila: tra aprile e maggio 2019 con Roberto D’Aversa allenatore.

-Il Parma ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime 10 partite casalinghe di Serie A: 16 marcature realizzate e 26 concesse (1V, 2N, 7P).

-Il Genoa ha raccolto soltanto due punti nelle ultime otto giornate di campionato, perdendo sei volte nel parziale (2N) e non segnando in cinque occasioni.

-Solo il Valencia (13) ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto al Parma (12) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

-Il Parma è la squadra contro cui Andrea Pinamonti ha la miglior media minuti/partecipazione al gol in Serie A: una rete o assist ogni 63 minuti di media (due marcature e un passaggio vincente in 189 minuti).

LAZIO-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Gaetano, Adopo, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 18 sfide contro il Cagliari in Serie A (15V, 3N). La Lazio ha vinto 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A (1N), segnando 27 reti nel periodo (2.3 di media a match).

-La Lazio – tra le squadre presenti sia nella Serie A 2023/24 che in quella 2024/25 – è la squadra che vanta il miglior saldo positivo nel confronto dei gol fatti tra le prime 10 partite di questo campionato e dello scorso: 22 contro 13, +9 per i biancocelesti.

-Dopo una striscia di tre sconfitte interne di fila in campionato tra lo scorso febbraio e marzo, la Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime 10 gare casalinghe di Serie A (8V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti.

-Il Cagliari ha mancato l’appuntamento con il gol in sei delle prime 10 partite di questo campionato e, in Serie A, nelle prime 11 gare stagionali, ha fatto peggio solamente nel 1990/91, quando non riuscì a segnare in sette incontri.

-Roberto Piccoli, autore di due gol in questo campionato, non ha ancora segnato una sola rete nelle sue sei presenze in Serie A disputate nel mese di novembre.

Multipla campionato di calcio italiano del 2-4 novembre 2024

Per questo turno del campionato italiano abbiamo scelto solo 3 partite per una quota @4.05 volte la posta.

MULTIPLA SERIE A 11A GIORNATA @4.05

Bologna-Lecce: 1

Parma-Genoa: GOL SI

Lazio-Cagliari: 1

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.