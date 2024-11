Il Napoli si ferma contro l’Atalanta, l’Inter ne approfitta e torna a -1, con la stessa Dea al terzo posto. Proprio nerazzurri e partenopei si sfideranno nel big match al vertice del prossimo turno. Risultati Serie A giornata 11.

Risultati Serie A giornata 11: passo falso del Napoli, l’Inter si torna ad avvicinare

Vediamo come è andata l’11° giornata di Serie A, con i risultati più importanti del campionato di calcio italiano.

Vittoria importante al Dall’Ara per il Bologna di Vincenzo Italiano, che supera il Lecce di Luca Gotti con il minimo scarto grazie alla rete di Orsolini, e Vincenzo Italiano recupera anche Lewis Ferguson. Torna a vincere e sorridere la Juventus di Thiago Motta, che con un ottimo primo tempo si impone in casa dell’Udinese di Runjaic.

Il terzo anticipo del sabato consegna tre punti al Milan nel derby del Brianteo contro il Monza dell’ex Alessandro Nesta. Seconda sconfitta stagionale per il Napoli di Antonio Conte, che cede in casa all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, al 5° successo consecutivo. Partita praticamente a senso unico quella del Maradona, dove la Dea trova il vantaggio già al 10° minuti, col solito Lookman (a segno anche Retegui).

Sesto successo stagionale per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che espugna il Grande Torino seppur con il minimo scarto. Per la squadra di Paolo Vanoli, che pura era partita abbastanza bene, si tratta invece del 4° ko negli ultimi 5 turni. Cade di nuovo la Roma di Ivan Juric, (sempre più a rischio la sua panchina) che si presenta da ex al Bentegodi contro l’Hellas Verona.

L’Inter di Simone Inzaghi si porta a -1 dal Napoli capolista battendo il Venezia al Meazza con il minimo scarto con Lautaro Martinez su un perfetto cross di Dimarco. Nel finale, la squadra di Eusebio Di Francesco trova il pari con Sverko, ma la rete viene annullata per un fallo di mano.

Il Genoa di Alberto Gilardino torna alla vittoria espugnando il Tardini di Parma con il minimo scarto, ennesimo 1-0 di questo turno. A decidere la gara è la rete di Pinamonti al 80°. Torna alla vittoria anche l’Empoli di Roberto D’Aversa, che batte tra le mura amiche il Como di Cesc Fabregas (altro 1-0). Dopo un digiuno di 5 gare, i toscani trovano la prima rete casalinga con Pellegri.

La Lazio di Marco Baroni vince anche contro il Cagliari e rimane nella scia delle primissime della classifica di Serie A. Nel finale il Cagliari rimane in nove uomini per le espulsioni di Mina e Adopo (79′).

Betting Trends: la giornata degli 1-0

Come abbiamo visto nell’ultimo turno di campionato non hanno dominato solo gli Under 2.5 gol (O/U 3-7) e i Gol NO (ben 8 su 10 partite), ma anche i risultati esatti con lo scarto minimo, gli 1-0; ne abbiamo contati addirittura 6 su 10 match.

Per le scommesse 1X2 abbiamo visto 5 vittorie per le squadre di casa, 5 successi in trasferta e questa volta nemmeno un pareggio. Nel totale stagionale l’1-0 è il risultato uscito più volte in Serie A: nel 11.01% di tutti i match giocati in queste prime 11 giornate.

Al momento la Lazio è la miglior squadra da Over del campionato, con O/U 10-1 e 3.5 gol totali di media nelle partite dei laziali, un dato comunque inferiore all’Atalanta (nelle partite della Dea vediamo 3.9 gol totali di media ma qui siamo O/U 8-3, dietro anche al Verona con O/U 9-2). La solidità difensiva un pò dispersa dall’Inter riporta i nerazzurri ad essere una squadra da Over (O/U 7-4 con 3.5 gol totali di media). Il Milan, dopo aver aperto la stagione con 7 Over in fila, nelle ultime 3 giornate ha cambiato nettamente trend con 3 Under in cui abbiamo visto in tutto appena 4 gol.

Al contrario l’Empoli si conferma miglior squadra da Under con O/U 3-8, e nettamente la formazione in cui vediamo meno reti, appena 1.5 gol di media a partita con i toscano in campo. Seguono Monza e Lecce con O/U 4-7 ed entrambe con 2.2 gol totali di media nelle partite di brianzoli e salentini. Tra l’altro nel prossimo turno si sfidano proprio Lecce-Empoli, che come abbiamo visto sono tra le migliori squadre per puntare su bassi punteggi.

Quote Antepost: corsa scudetto sempre più aperta

Alla luce dell’ultimo turno per i bookmakers è sempre più vicino in quota il bis degli uomini di Inzaghi, offerto @1,80 su Lottomatica mentre sale @4 (rispetto al 2,50 del post turno infrasettimanale) il quarto scudetto nella storia del Napoli su Sisal.

La quinta vittoria consecutiva in campionato, ottenuta con il roboante 0-3 del “Maradona” vede l’Atalanta fare un notevole balzo verso il tricolore: scende infatti da 17 a @7,50 su Snai la prima volta della Dea, stessa quota scudetto della Juventus, tornata al successo a Udine.

Nonostante la vittoria di Monza, sono poche le possibilità di titolo per il Milan di Fonseca, offerto @16 su Netbet, seguito dalla sorpresa Fiorentina, terza in classifica a -3 dalla vetta e vista ora @21 volte la posta su Goldbet.

Capocannoniere: dominano i “bergamaschi” Retegui e Lookman

L’Atalanta vola sulle ali di un attacco superlativo, che vede in copertina Retegui a undici centri in campionato e Lookman a sei. Il centravanti dei bergamaschi e della Nazionale italiana ha definitivamente convinto i bookie, staccando tutti nelle quote per il capocannoniere: dal 16 di inizio stagione, si è passati a quota @2 su Goldbet e Snai.

L’ex Genoa è andato a segno anche subentrando dalla panchina contro il Napoli, in un match che ha visto protagonista il compagno di squadra Lookman. Il nigeriano, dopo la doppietta che ha castigato Conte, si è inserito prepotentemente nella corsa ed è offerto capocannoniere a 7,50.

In salita gli altri contendenti: Vlahovic e Thuram, offerti la scorsa settimana a 3,75 e 4,75, sono ora in lavagna a 6,50, alla pari di Lautaro Martinez, reduce da due reti consecutive. Ancor più lontano Lukaku, fermo a quattro gol e proposto a 7,50.

Prossimo turno: 12° giornata col big match al vertice, Inter-Napoli

Sarà una 12° giornata di Serie A davvero importante quella in campo già da giovedì 7 novembre con Genoa-Como. Un turno spezzatino che continuerà con Lecce-Empoli al venerdì mentre al sabato 3 match. Il più atteso è ovviamente quello della sera, il derby della Mole tra Juventus-Torino. La Juve è favorita in quota @1.55 e le prime puntate degli scommettitori di PW365 vanno nettamente sui bianconeri appoggiati dal61% delle prime giocate rispetto ai granata che si fermano al 15%.

Il turno è importante però per un altro motivo, ovvero il big match al vertice tra Inter-Napoli che chiuderanno la giornata domenica sera alle ore 20:45 da San Siro. Nelle quote i nerazzurri spiccano da favoriti @1.82 sul Napoli che si gioca @4.20 (Pareggio @3.65). E gli scommettitori come la pensano? Le prime bet puntano sull’Inter vincente al 52% mentre le selezioni sul Napoli si fermano al 22%, sotto anche al pareggio, appoggiato dal 26% delle puntate.

