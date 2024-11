In questo articolo trovate probabili formazioni e statistiche di tutte le partite del campionato di calcio italiano in un click. In questa 12° giornata di Serie A abbiamo studiato una multipla @5.41 volte la posta. Pronostici Serie A giornata 12.

Pronostici Serie A giornata 12: statistiche e probabili formazioni

GENOA-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino.

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Braunoder; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

STATISTICHE

-Genoa e Como tornano a sfidarsi in Serie A a distanza di 42 anni e 280 giorni dall’ultima volta.

-Il Genoa ha alternato un pareggio a una sconfitta nelle prime sei partite casalinghe in questa Serie A, perdendo la più recente.

-Il Como ha perso le ultime tre gare di Serie A realizzando una sola rete e subendone sette nel parziale.

-Il Genoa è la squadra che in percentuale ha realizzato più gol negli ultimi 15 minuti di gioco del secondo tempo in questa Serie A (5/8 dal 76’ in poi, il 62.5%), mentre il Como ha incassato otto reti in questo parziale di gara, almeno due più di qualsiasi altra formazione nel torneo in corso.

LECCE-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rafia, Banda; Krstovic. All. Gotti.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Isamjli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Pezzella; Solbakken, Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide interne contro l’Empoli in Serie A (2V, 2N).

-Il Lecce ha segnato solo quattro gol nelle ultime 14 gare disputate in Serie A, restando a secco di reti 11 volte in questo parziale e subendo inoltre una media di 1.7 gol a partita nel periodo (24 reti incassate in 14 incontri) – la differenza reti di meno 20 è la peggiore nel massimo campionato in questo arco temporale (dal 10 maggio ad oggi).

-’Empoli ha incassato solo nove reti dopo i primi 11 incontri di questo campionato e non ha mai fatto meglio a questo punto di un torneo di massima serie.

-L’Empoli ha conquistato cinque clean sheets in 11 incontri in questo torneo (eguagliando il proprio primato a questo punto del massimo campionato, stabilito nel 1998/99): solo Juventus (otto) e Napoli (sette) hanno fatto meglio della formazione toscana (cinque, come Fiorentina e Inter) in questa Serie A.

VENEZIA-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Duncan, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

STATISTICHE

-Il Venezia non ha vinto nessuno dei sei precedenti confronti contro il Parma in Serie A (2N, 4P). Il Parma ha vinto gli ultimi quattro match contro il Venezia in Serie A realizzando 11 reti e subendone cinque nel parziale.

-Nonostante non abbia segnato nell’ultimo match contro l’Inter (sconfitta 1-0 al Meazza), il Venezia ha realizzato 10 reti in 11 incontri in questo campionato.

-Il Parma ha perso l’ultima gara di campionato senza segnare (1-0 vs Genoa) e non registra almeno due sconfitte di fila in Serie A senza trovare la via del gol da gennaio-febbraio 2021.

-Parma (12) e Venezia (11) sono le due formazioni che hanno perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato; tuttavia se la squadra emiliana ne conta ben sette di questi persi in trasferta, i lagunari non si sono mai fatti rimontare al Penzo una volta avanti nel punteggio nel torneo in corso.

CAGLIARI-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. All. Fonseca.

STATISTICHE

-Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più incontri in Serie A: 47 su 82, completano il bilancio otto successi rossoblù e 27 pareggi. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 39 sfide contro il Milan in Serie A (8N, 30P).

-Il Milan è andato a segno in ognuno degli ultimi 13 incontri esterni contro il Cagliari in Serie A (22 gol totali, una media di 1.7 a incontro).

-Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette gare di Serie A.

-Il Cagliari ha incassato almeno due reti in sette delle ultime otto gare di Serie A: 17 in totale, meno solo dell’Hellas Verona (21) in questo periodo. Inoltre, nessuna formazione conta più incontri con almeno due gol incassati in questa Serie A (sette come Genoa, Hellas Verona e Venezia).

-Il Milan è la squadra che ha segnato di più in percentuale nei primi tempi in questa Serie A (11/17, il 65%) mentre dall’altra parte, al contrario, solo Genoa e Lecce (entrambe due) hanno realizzato meno reti del Cagliari (quattro) nelle prime frazioni di questo torneo.

JUVENTUS-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Sanabria, Vlasic. All. Vanoli.

STATSTICHE

-La Juventus è rimasta imbattuta in 35 degli ultimi 36 derby contro il Torino in Serie A (26V, 9N), pareggiando la gara più recente contro i granata nel torneo (0-0, il 13 aprile scorso). La Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 18 match contro il Torino in Serie A (13V, 5N) mantenendo la porta inviolata in otto di questi incontri, inclusi i due più recenti.

-La Juventus non perde da 19 gare in Serie A (7V, 12N) e tra le squadre attualmente presenti nei maggiori cinque tornei continentali è quella che vanta la striscia aperta d’imbattibilità più lunga.

-Nel 2024 la Juventus ha pareggiato più della metà delle gare interne di Serie A giocate all’Allianz Stadium: nove su 16 (6V, 1P).

-Il Torino ha perso cinque delle ultime sei gare di Serie A (1V), incluse le due più recenti senza trovare la via del gol.

-Sfida tra la Juventus, che è la squadra ha subito meno tiri (93) e meno tiri nello specchio (27) in questo campionato, e il Torino, che è la formazione ad averne concessi di più sia in generale (188) che nello specchio (58, come il Venezia).

ATALANTA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

STATISTICHE

-L’Atalanta è imbattuta da 13 partite (8V, 5N) di Serie A contro l’Udinese. L’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 16 trasferte (8N, 7P) di Serie A contro l’Atalanta.

-L’Atalanta ha segnato 29 gol in questo campionato: soltanto Bayern Monaco (32) e Barcellona (40) hanno fatto meglio nei cinque maggiori tornei europei in corso.

-Dopo essere rimasta imbattuta per cinque trasferte di fila (3V, 2N), considerando questo e il termine dello scorso campionato, l’Udinese ha perso le ultime tre in ordine di tempo (contro Roma, Milan e Venezia).

-A partire dal mese di ottobre, Mateo Retegui è l’unico giocatore a essere andato in doppia cifra di partecipazioni al gol (sette reti e tre assist per l’attaccante dell’Atalanta) nei cinque maggiori campionati europei.

-Charles De Ketelaere ha fornito sette dei suoi 14 assist (il 50%) in Serie A ad Ademola Lookman, compresi entrambi quelli dell’ultimo match di campionato contro il Napoli.

FIORENTINA-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Bove; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Duda; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

STATISTICHE

-La Fiorentina ha vinto le ultime due partite di Serie A disputate all’Artemio Franchi contro l’Hellas Verona senza subire gol.

-La Fiorentina è reduce da cinque vittorie in campionato e potrebbe infilare una serie più lunga di successi consecutivi in Serie A per la prima volta da febbraio-aprile 2018.

-La Fiorentina ha segnato almeno due gol in sette delle ultime otto partite casalinghe di Serie A, per una media di 2.5 reti a match.

-L’Hellas Verona – quattro vittorie e sette sconfitte nella Serie A 2024/25 – è soltanto una delle tre squadre a non avere ancora chiuso in parità alcuna partita nei cinque maggiori campionati europei in corso, al pari di Barcellona e Le Havre: l’ultimo pareggio dei gialloblù nella competizione risale allo scorso maggio, contro l’Inter (2-2), al Bentegodi.

-Dopo due vittorie di fila, l’Hellas Verona ha perso le ultime quattro trasferte di campionato, incassando 12 gol nel parziale (una media di tre a match).

-Moise Kean ha preso parte a sei gol (cinque reti, un assist) in questo campionato.

ROMA-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto le ultime due partite giocate contro la Roma in Serie A.

-La Roma ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro partite (1V) di campionato.

-Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato senza subire gol.

-La Roma ha colpito sette legni in questo campionato, dei quali quattro all’Olimpico: meno soltanto del Cagliari (nove); in generale, nelle ultime quattro stagioni di Serie A (dal 2021/22), quella capitolina è la squadra con più legni all’attivo nel massimo torneo: ben 59 (a 56 Juventus e Napoli).

-Paulo Dybala ha rifilato sette gol al Bologna in Serie A, anche se nessuno di questi nei due incroci con la maglia della Roma.

MONZA-LAZIIO

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Nesta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

STATISTICHE

-Il Monza non ha vinto alcuno dei quattro confronti giocati contro la Lazio in Serie A – due pareggi e due sconfitte nel parziale.

-Il Monza ha perso le ultime due partite di campionato restando a secco di gol. Il Monza non vince in casa da 10 partite di campionato (4N, 6P).

-La Lazio ha vinto le ultime tre partite di campionato segnando almeno due gol in ciascuna di queste (10 nel parziale, 3.3 di media a match). La Lazio ha segnato 24 gol nella Serie A 2024/25 (terzo miglior attacco dopo quelli di Inter, 25, e Atalanta, 29).

-La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nell’ultima mezzora di gioco in questa Serie A: 12, compreso quello di Mattia Zaccagni (76’) nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari; di queste 12 reti, ben nove sono arrivate negli ultimi 15’ di gara: record anche in questo parziale.

-Nessun giocatore ha portato più punti alla squadra con i propri gol rispetto a Boulaye Dia (sette, come Lautaro Martínez) nel torneo in corso. Il senegalese, che ha messo lo zampino in tre reti (una marcatura, due assist) nelle ultime due partite di campionato, è andato a bersaglio quattro volte in questa Serie A

INTER-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

STATISTICHE

-Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime 10 partite giocate contro l’Inter in Serie A – quella per 3-1, al Maradona, del maggio 2023.

-Il Napoli è la squadra contro la quale l’Inter ha vinto più partite in casa in Serie A: 51 successi, sulle 78 sfide totali (18N, 9P), dei quali tutti gli ultimi quattro interni contro i partenopei arrivati proprio nel girone di andata.

-Il Napoli ha perso sette delle ultime 12 partite (1V, 3N) giocate contro l’Inter in Serie A.

-L’Inter va in gol da 28 partite di fila in casa in Serie A: nei cinque maggiori campionati europei, soltanto Barcellona (29) e Lille (30) vantano una striscia aperta più lunga di gare interne consecutive con reti all’attivo rispetto alla squadra nerazzurra.

-Dopo un filotto di nove risultati utili consecutivi (8V, 1N) in campionato, il Napoli ha perso l’ultima sfida contro l’Atalanta (0-3).

-Il Napoli non subisce gol da quattro trasferte consecutive di campionato – serie aperta più lunga assieme alla Fiorentina (4).

-L’Inter è la squadra che ha battuto più corner in questo campionato: 77, meno soltanto di Real Sociedad (81), Tottenham (90) e Man City (98) nei Big-5 tornei europei in corso; tuttavia, da questa situazione di gioco è il Napoli, con quasi 20 angoli in meno (58) ad avere realizzato più reti rispetto ai nerazzurri (due): tre per i partenopei, meno solo della Fiorentina (4) nella Serie A 2024/25.

Multipla campionato di calcio italiano del 7-10 novembre 2024

Ecco la giocata che abbiamo studiato con la schedina della 12° giornata di Serie A, una multipla @5.41.

MULTIPLA 12° GIORNATA SERIE A @5.41 Unibet

Lecce-Empoli: UNDER 2.5

Venezia-Parma: GOL SI

Cagliari-Milan: MILAN OVER 1.5 GOL

Fiorentina-Verona: FIORENTINA OVER 1.5 GOL

