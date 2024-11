Inter e Napoli si annullano con un 1-1 a San Siro che fa felice la Juventus che vince il derby della Mole e si riavvicina. Roma sempre più in crisi, Juric esonerato. Ora una settimana di pausa per le nazionali e poi si torna con la 13° giornata di Serie A con un paio di big match da non perdere dal 23 novembre: Milan-Juventus e Napoli-Roma. Risultati Serie A giornata 12.

Risultati Serie A giornata 12: pareggio nel big match Inter-Napoli

Si è conclusa la 12° giornata di Serie A, quella del big match Inter-Napoli che si sono annullate con l’1-1 di San Siro, domenica sera a chiudere il turno del campionato di calcio italiano che ora andrà in pausa per le nazionali impegnate in UEFA Nations League. Il Napoli è andato in vantaggio con Scott McTominay, poi è arrivato il pareggio nerazzurro grazie ad Hakan Calhanoglu che però nella ripresa ha fallito il rigore del possibile 2-1, interrompendo anche una lunga striscia di perfezione dagli 11 metri.

Ne hanno approfittato Atalanta, Fiorentina e Lazio. La Dea ha battuto a Bergamo l’Udinese per 2-1. Fiorentina vittoriosa al Franchi 3-1 contro il Verona, con una tripletta di Moise Kean, un ottima notizia per Luciano Spalletti, in vista proprio del doppio impegno della nazionale azzurra. Successo esterno per i biancocelesti, espugnando il campo del Monza grazie alla rete di Mattia Zaccagni al 36′.

Pesante ko della Roma all’Olimpico contro il Bologna. I felsinei si sono imposti 3-2 con i gol di Castro, Orsolini e di Karlsson, inutile la doppietta di El Shaarawy. Un ko che è costato la panchina a Ivan Juric.

Betting Trends: occhio ai gol nelle partite dell’Hellas Verona

Settimana di pareggite in Serie A visto che nell’ultimo turno di campionato abbiamo assistito a 3 vittorie per le squadre du casa, 3 vittorie in trasferta, ma anche 4 X, con i pareggi che sono il risultato più gettonato. Sulle reti abbiamo visto ben 8 partite da Gol SI con entrambe le squadre a segno, mentre sugli Over/Under 2.5 gol siamo in perfetta parità (5 e 5).

La Lazio arriva da una partita a basso punteggio e viene agganciata dal Verona come migliori squadre da Over, entrambe O/U 10-2, anche se nelle partite dell’Hellas vediamo 3.7 gol totali di media, meno in quelle dei biancocelesti (3.3), anche se le partite più ricche di reti rimangono quelle dell’Atalanta (3.8) con la Dea che è O/U 9-3 in questa stagione. L’Empoli con O/U 3-9 è sempre nettamente la miglior squadra da Under (4 nelle ultime 5 giornate) e nelle partite dei toscani vediamo appena 1.6 gol totali di media.

Quote Antepost: la Juve ricuce nella corsa scudetto

Il pari tra Inter e Napoli non sposta di tanto le quote antepost per lo scudetto, con l’Inter @2.25 che rimane la squadra da battere, e il Napoli che insegue @3.50.

Riprende quota anche la Juventus @6 dopo la vittoria nel derby della Mole contro il Torino, e alla stessa quota troviamo anche l’Atalanta. Più staccate Milan @25 e la coppia sorprendente formata da Lazio e Fiorentina, offerte entrambe @33 volte la posta. Ecco le principali favorite dalle quote antepost di Sisal.

Prossimo turno: 13° giornata con Milan-Juventus e Napoli-Roma

I principali campionati vanno in pausa per una settimana, lasciando spazio alle nazionali impegnate in Nations League. Il campionato di calcio italiano ritornerà dal 23 novembre con la 13° giornata di Serie A, e si riprenderà subito col botto, non tanto per Verona-Inter, ma per Milan-Juventus, big match di sabato alle ore 18:00 a San Siro. Le prime puntate degli scommettitori di Planetwin365 vanno sui rossoneri (44%) che sono anche favoriti in quota @2.14 rispetto alla Juventus data @3.28 e appoggiata dal 28% delle preferenze, le stesse che puntano su una X da non escludere. Il sabato sarà chiuso alla sera al Tardini con Parma-Atalanta.

Alla domenica il grosso delle partite (5), al via col lunch match Genoa-Cagliari che mette in palio punti pesanti per la salvezza. Genoa leggermente favorita in quota @2.55 anche per il fattore campo, ma il Cagliari è vicino @2.77 e anche gli scommettitori sono spaccati a metà col 36% sul Grifone e il 34% sui sardi. Alle ore 18:00 ci spostiamo allo Stadio Maradona per un altro big match molto interessante: Napoli-Roma. I partenopei vogliono continuare a viaggiare tra i primi e sono favoriti @1.76 con il 53% delle prime scommesse, mentre solo il 21% punta sulla Roma vincente @4.46, anche perchè non sappiamo ancora chi ci sarà sulla panchina dei giallorossi dopo l’esonero di Juric. In serata all’Olimpico è interessante anche Lazio-Bologna, con i biancocelesti che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo e sono favoriti @1.84 per un altro successo.

Il turno di Serie A sarà chiuso con un doppio posticipo del lunedì. Alle ore 18:30 Empoli-Udinese mentre alle 20:45 si sfideranno Venezia-Lecce, due sfide molto importanti in chiave salvezza.

