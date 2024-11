Panchine giallorosse in rivoluzione, prima quella del Lecce dove arriva l’ufficialità di Marco Giampaolo nuovo allenatore, e poi quella della Roma, con Ivan Juric esonerato, e si pensa al suo sostituto con Roberto Mancini in pole, ma occhio anche a Max Allegri e a tanti nomi nelle lavagne delle scommesse. Ecco le scommesse calcio sugli allenatori. Roma Juric esonerato.

Roma Juric esonerato: giallorossi sempre in crisi

La sconfitta interna contro il Bologna ha messo fine alla breve parentesi da tecnico della Roma di Ivan Juric che è stato esonerato. I giallorossi in questa stagione sono al 12° posto al momento con soli 13 punti in 12 giornate, 14 gol segnati e 17 concessi. La Roma ha perso 4 delle ultime 5 partite in campionato, e anche in Europa League è stato deludente l’1-1 in Belgio contro un avversario modesto come la Royale Union SG.

La sosta della Serie A darà modo alla proprietà di cercare un nuovo tecnico ma la domanda che tutti si fanno è la stessa: un traghettatore o un progetto a lungo termine? In questo momento i nomi in ballo sono tantissimi ma sicuramente Roberto Mancini è un di quelli più chiacchierati.

I possibili sostituti sulla panchina della Roma

L’ex CT dell’Italia, Roberto Mancini, ha da poco risolto il contratto con la federazione araba e sarebbe pronto a rimettersi in gioco con una squadra di club a distanza di 6 anni: gli esperti Sisal vedono proprio il Mancio come favorito per la panchina della Roma a 2,25.

Occhio però al nome che, forse, accende più di tutti la fantasia del tifo romanista: Max Allegri. L’ex tecnico bianconero più volte, in passato, è stato accostato alla panchina della Roma e chissà che questa, nel momento di massima difficoltà, non possa essere la volta buona. Max che sbarca a Trigoria si gioca a 4,00.

Attenzione poi a grandi ritorni perché sia Rudi Garcia, a 4,00, che Claudio Ranieri, offerto a 5,00 e per lui si tratterebbe della terza volta alla Roma, sono in piena corsa. Difficile, ma non impossibile, le candidature estere di Frank Lampard, a 5,00, e di Edin Terzic data a 6,00.

Attenzione anche a Maurizio Sarri. L’ex tecnico della Lazio è già stato a un passo dai giallorossi prima che si scegliesse Josè Mourinho. Oggi, a distanza di 3 anni e mezzo, chissà che il tecnico toscano non possa arrivare davvero a Trigoria diventando il primo allenatore, dai tempi di Zeman, a passare direttamente da una sponda all’altra del Tevere. Sarri alla Roma pagherebbe 16 volte la posta.

Marco Giampaolo nuovo allenatore del Lecce

In queste ore si parla anche di un altra nuova panchina, quella del Lecce affidata a Marco Giampaolo che prende il posto dell’esonerato Luca Gotti, con i salentini che sono attualmente al terzultimo posto, quindi virtualmente retrocessi, con 9 punti in 12 partite, appena 5 gol segnati (peggior attacco del campionato) e la bellezza di 21 incassati (4° peggior difesa del campionato).

Insomma, ci sarà da dare un netto cambio alla squadra, un impresa per Giampaolo che torna su una panchina di Serie A dopo lungo tempo. Sono infatti passati due anni dalla sua ultima esperienza, che fu con la Sampdoria. Per il tecnico è una corsa contro il tempo: il Lecce è terzultimo in classifica e ha l’obiettivo di salvarsi (che come letto permetterebbe a Giampaolo di restare un altro anno).

L’obiettivo è ovviamente la salvezza, anche se il Lecce @2 per la retrocessione è una delle squadre che rischia di più secondo i bookmakers come Snai, assieme al Monza e al Genoa, e solo il Venezia @1.50 ha una quota più bassa per il ritorno nella cadetteria.

