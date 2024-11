In questo articolo trovate probabili formazioni e statistiche di tutte le partite del campionato di calcio italiano in un click. In questa 13° giornata di Serie A abbiamo studiato una multipla @4.74 volte la posta. Pronostici Serie A giornata 13.

Pronostici Serie A giornata 13: statistiche e probabili formazioni

Vediamo le analisi con probabili formazioni e le statistiche più interessanti per le scommesse su tutte le partite della 13° giornata di Serie A che torna dopo la sosta per le nazionali dal 23 al 25 novembre.

VERONA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-L’Inter è imbattuta nelle ultime 26 partite di Serie A contro l’Hellas Verona, grazie a 21 successi e cinque pareggi. L’Inter ha segnato in tutte le ultime 13 trasferte disputate contro l’Hellas.

-L’Inter ha conquistato finora 11 successi esterni in Serie A nel 2024 (3N, 1P), più di ogni altra squadra, e solamente in tre annate ha fatto meglio nella competizione: 12 nel 2023 e 13 sia nel 2007 che nel 2021.

-L’Hellas Verona non ha ancora pareggiato in casa in questo campionato e tra le mura amiche ha collezionato tre vittorie e subito tre sconfitte.

-Hellas Verona e Inter sono due delle quattro squadre che subiscono in media gol più spesso in rapporto ai tiri subiti in questo campionato (una rete incassata in media rispettivamente ogni 6.3 e 8.1 conclusioni) – insieme a loro Como (5.2) e Genoa (7.8).

-Lautaro Martínez ha realizzato sei gol in otto partite contro l’Hellas Verona in Serie A.

MILAN-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta.

STATISTICHE

-La Juventus ha segnato solo due gol nelle ultime sette sfide di Serie A contro il Milan. La Juventus è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite interne in Serie A, 34, almeno otto in più che contro ogni altra avversaria; completano il bilancio 30 successi rossoneri e 25 bianconeri.

-La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle prime cinque trasferte di questo campionato, subendo quattro gol nell’altra, contro l”Inter.

-L’esterno del Milan Rafael Leão è il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in Serie A nel 2024: 74; nel periodo ha segnato nove gol.

-Tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei 2024/25 con almeno tre gol solo Lamine Yamal (luglio 2007) è più giovane di Kenan Yildiz (maggio 2005); dovesse segnare, il turco supererebbe le cinque reti in bianconero in Serie A all”età di 19 anni e 203 giorni, diventando il settimo giocatore più giovane a riuscirci con la Juventus nella competizione.

PARMA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Samardzic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma.

-Il Parma ha vinto l’ultima partita di campionato (2-1 contro il Venezia) e in Serie A non ottiene due successi di fila da luglio 2020.

-Il Parma ha vinto solo una delle prime sei partite casalinghe di questo campionato (1V, 2N).

-L’Atalanta ha realizzato 31 gol nelle prime 12 partite di questo campionato e con una rete stabilirebbe il proprio record di marcature dopo 13 gare di Serie A.

-L’Atalanta ha vinto le ultime 6 partite e ha vinto le ultime 2 senza subire gol le ultime due trasferte di campionato e in Serie A.

-Tra i calciatori con almeno cinque partecipazioni attive, tra gol e assist, solo Kenan Yildiz e Santiago Castro sono più giovani di Ange-Yoan Bonny (quattro gol e un assist).

GENOA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Bani, Matturro; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Vieira.

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Gaetano; Piccoli, Luvumbo. All. Nicola.

STATISTICHE

-Il Genoa ha vinto ben sei delle ultime sette sfide di Serie A contro il Cagliari (1P), in un parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben cinque volte. In generale, quella sarda è l”avversaria che il Grifone ha superato più volte nel massimo campionato nell’era dei tre punti a vittoria (17 successi in 32 sfide – 3N, 12P).

-Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime otto trasferte di Serie A contro il Genoa (1N, 7P) e nelle quattro più recenti non ha trovato la rete.

-Il Genoa (7G: 4N, 3P) è, con il Monza, una delle due squadre che non hanno ancora trovato il successo in casa in questa Serie A e ha vinto solo una delle ultime 20 gare disputate dopo la sosta per le nazionali (11N, 8P), ma proprio contro il Cagliari il 12 settembre 2021 (3-2 in trasferta).

-Il Cagliari ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime cinque gare di campionato.

-Genoa e Cagliari sono le uniche due squadre che non sono andate a segno in questo campionato una volta passate in vantaggio; più in generale, queste sono le due formazioni che, recupero incluso, hanno trascorso meno tempo sopra nel punteggio nel torneo in corso (rispettivamente 79 e 94 minuti).

-Andrea Pinamonti ha preso parte a cinque dei nove gol realizzati dal Genoa in questo campionato (quattro reti e un assist), inclusi i quattro più recenti dei rossoblù nella competizione.

COMO-FIORENTINA

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino.

STATISTICHE

-Il Como ha vinto tre degli ultimi cinque incontri di Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P), tuttavia, il successo più recente è un 3-2 datato 18 dicembre 1988.

-La Fiorentina ha vinto tutte le ultime sei gare di campionato e solo una volta nella sua storia ha trovato il successo in più incontri di Serie A di fila nel corso di una singola stagione: otto, tra febbraio e aprile 1960.

-Nonostante il Como sia rimasto imbattuto in sei delle 12 gare di questo campionato (2V, 4N), è l”unica formazione che non ha tenuto la porta inviolata nel torneo in corso.

-Dovesse tenere la porta inviolata contro il Como, la Fiorentina registrerebbe cinque clean sheet consecutivi fuori casa per la seconda volta nella sua storia in Serie A.

-Solo la Lazio (21) ha ottenuto più punti della Fiorentina (18) contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A; inoltre, solo l”Atalanta (22) ha realizzato più reti dei viola (19 come i biancocelesti) contro queste squadre nel torneo in corso.

-Il Como è la squadra che ha tentato il maggior numero di conclusioni nel corso dell’ultimo quarto d”ora di gioco in questa Serie A (48), mentre la Fiorentina ne ha subiti solo 24, solo Napoli e Milan hanno fatto meglio in questo parziale di gara (23 a testa).

-Moise Kean (a 49 partecipazioni a gol nei cinque grandi campionati europei) non ha segnato neanche una rete nelle sue ultime 11 presenze di Serie A contro avversarie neopromosse. Tuttavia, l”attaccante della Fiorentina è andato a segno in ciascuna delle ultime tre presenze nel torneo.

TORINO-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Linetty, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

STATISTICHE

-Il Torino è imbattuto in quattro sfide contro il Monza in Serie A (2V, 2N), incluso il successo per 1-0 nel confronto più recente dello scorso 30 marzo.

-Il Torino ha registrato sei sconfitte nelle ultime sette partite di campionato (1V), perdendo le tre più recenti senza realizzare alcun gol. Il Torino ha perso due delle ultime tre gare casalinghe di campionato (1V), tante sconfitte quante ne aveva incassate nelle precedenti 21 partite interne di Serie A (9V, 10N, 2P).

-Il Monza ha perso le ultime tre partite di campionato senza segnare. Il Monza è la squadra che è peggiorata di più in questo campionato in termini di punti rispetto alle prime 12 partite della scorsa stagione di Serie A: -9 per i brianzoli (otto nel 2024/25 rispetto ai 17 del 2023/24).

-Monza e Torino sono le ultime due squadre sia per recuperi offensivi (44 i brianzoli e 50 i granata) sia per attacchi verticali (cinque i lombardi e sette i piemontesi) in questa stagione di Serie A.

-Antonio Sanabria ha realizzato tre gol contro il Monza in Serie A, solo contro Atalanta, Hellas Verona e Sassuolo (tutti a quota quattro) ha fatto meglio nel torneo. In più, soltanto Lautaro Martínez ha segnato più reti (cinque) contro i brianzoli in Serie A.

NAPOLI-ROMA

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

ROMA (4-5-1): Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Soulé, Koné, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

STATISTICHE

-Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime sei gare casalinghe contro la Roma in campionato (3V, 3N), l’ultimo successo fuori casa dei giallorossi contro i partenopei risale al 3 marzo 2018.

-Dopo una striscia di 21 vittorie casalinghe di fila in Serie A, Antonio Conte ha perso l’ultimo match casalingo in campionato (0-3 contro l”Atalanta), solo una volta in carriera l’attuale tecnico del Napoli ha registrato due sconfitte interne di fila nel torneo: nel novembre 2009 alla guida dell”Atalanta (contro la Juventus e proprio la Roma).

-La Roma ha vinto solo tre delle 12 partite di questo campionato, nelle quali ha collezionato anche cinque sconfitte (quattro pareggi completano il parziale). La Roma ha perso quattro delle ultime cinque gare di campionato (1V), registrando due sconfitte nelle due più recenti (contro Hellas Verona e Bologna).

-La Roma non ha vinto alcuna delle ultime nove trasferte di campionato (5N, 4P). Più nel dettaglio, i giallorossi hanno guadagnato quattro punti in sei gare fuori casa nel campionato in corso, solo Lecce (uno), Venezia (due) ed Hellas Verona (tre) hanno fatto peggio.

-Romelu Lukaku ha preso parte a quattro gol in cinque sfide contro la Roma in campionato (tre reti e un assist). Il belga è un ex del match e nella scorsa stagione è stato uno degli unici due giocatori di Serie A a realizzare almeno 20 gol tra tutte le competizioni: 21 reti per lui in 47 match con i giallorossi, insieme a Lautaro Martínez (27).

-Dal suo arrivo nella capitale (dal 2022/23), con Paulo Dybala in campo la Roma ha vinto il 48% delle partite in Serie A (30/62), guadagnando 1.7 punti di media mentre senza la Joya la percentuale di successi dei giallorossi scende al 35% (9/26), ottenendo 1.3 punti di media.

LAZIO-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. All. Italiano.

STATISTICHE

-Il Bologna ha vinto 48 delle 140 sfide contro la Lazio in Serie A (38N, 54P), solo contro la Roma (54) i felsinei hanno registrato più successi nel torneo. Il Bologna ha vinto entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Lazio. La Lazio è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (7V, 3N), perdendo tuttavia quella più recente.

-Il Bologna è rimasto imbattuto negli ultimi nove incontri di campionato (4V, 5N).

-Da una parte la Lazio è la formazione che ha guadagnato più punti in gare casalinghe in questo campionato (16 in sei match), dall”altra nessuna squadra ha ottenuto più punti del Bologna in trasferta (11 in sei partite), al pari di Juventus, Inter, Fiorentina e Napoli.

-La Lazio è la squadra che è migliorata di più in questo campionato in termini di punti rispetto alle prime 12 partite della scorsa stagione di Serie A: +8 per i biancocelesti (25 nel 2024/25 rispetto ai 17 del 2023/24).

-Mattia Zaccagni ha segnato negli ultimi due match di campionato e solo una volta in carriera ha trovato il gol in tre presenze di fila in Serie A: nel gennaio 2023 (contro Empoli, Sassuolo e Milan).

EMPOLI-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Haas, Henderson, Pezzella; Esposito; Maleh, Colombo. All. D’Aversa.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

STATISTICHE

-Empoli e Udinese hanno pareggiato 11 delle loro 30 sfide in Serie A, tra cui le due dello sorso campionato – completano 12 successi bianconeri e sette vittorie degli azzurri. L’Udinese è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide contro l’Empoli in Serie A (2V, 3N) ma l’Empoli ha perso solo una delle ultime sei partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A (3V, 2N).

-L’Empoli ha perso solo tre delle 12 partite di questo campionato (3V, 6N), subendo 10 gol.

-L’Udinese ha perso gli ultimi tre match di campionato, l’ultima volta che ha registrato più sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra maggio e agosto 2023.

-Pietro Pellegri ha segnato negli ultimi due match di campionato (contro Lecce e Como) e non ha mai trovato il gol in tre presenze di fila tra Serie A e Ligue 1.

VENEZIA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

LECCE (4-3-1-2): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Dorgu; Rafia; Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo.

STATISTICHE

-Il Lecce è imbattuto in quattro sfide contro il Venezia in Serie A (2V, 2N). Entrambi i precedenti tra Venezia e Lecce disputati allo stadio Penzo in Serie A sono terminati in pareggio.

-Il Venezia non ha mai vinto nelle ultime sette sfide contro formazioni che a inizio giornata occupavano le ultime tre posizioni della classifica in Serie A (4N, 3P).

-Il Lecce è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (5V, 6N), pareggiando le tre più recenti.

-Il Lecce, club che ha segnato il minor numero di reti in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei, ha realizzato solo cinque gol nelle prime 12 partite stagionali di Serie A. Il Lecce non ha segnato nelle ultime sette trasferte di campionato, già striscia negativa record per i giallorossi fuori casa. I salentini sono anche l’unica squadra a non aver ancora trovato la via del gol in trasferta nei maggiori cinque campionati europei 2024/25 (zero reti in sei match).

Multipla campionato di calcio italiano del 23-25 novembre 2024

Prima della pausa siamo andati in cassa con la multipla Serie A 12° giornata in quota @5.41. Proviamo a incassare anche questa settimana con questa selezione su 4 match, e una quota un filo più bassa @4.74.

MULTIPLA SERIE A 13a GIORNATA @4.74

Genoa-Cagliari: 1X

Como-Fiorentina: X2

Torino-Monza: UNDER 2.5

Venezia-Lecce: UNDER 2.5

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.