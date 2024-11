Questo fine settimana si gioca la 14° giornata del campionato di calcio italiano di Serie A 2024-2025. Come sempre in questo articolo trovate le analisi con probabili formazioni, statistiche, consigli per le scommesse e la Multipla @3.60 in un click. Pronostici Serie A giornata 14.

Pronostici Serie A giornata 14: statistiche e probabili formazioni

Vediamo tutti i match della 14° giornata di Serie A che ci attendono per questa 14° giornata di Serie A.

CAGLIARI-VERONA

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Ghilardi, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona è rimasto imbattuto nelle ultime nove partite di Serie A contro il Cagliari, grazie a cinque vittorie e quattro pareggi.

-Il Cagliari ha pareggiato le ultime due partite di Serie A (contro Milan e Genoa). Il Cagliari ha subito almeno due gol in ciascuna delle ultime sei sfide di campionato.

-L’Hellas Verona è soltanto una delle due squadre, assieme al Le Havre, a non avere ancora pareggiato alcuna partita nei cinque maggiori campionati europei 2024/25: quattro successi e nove sconfitte nel torneo in corso per i gialloblù.

-Nessuna squadra ha incassato più gol del Verona nei cinque maggiori campionati europei 2024/25: 32, come Bochum e Montpellier.

COMO-MONZA

PROBABILI FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Audero; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

STATISTICHE

-Dopo essere rimasto imbattuto per otto partite di fila (5V, 3N) contro il Como tra Serie B e Serie C, il Monza ha perso l’ultimo confronto disputato nel torneo cadetto nell’aprile 2022 (0-2).

-Dopo due successi di fila, il Como non ha vinto alcuna delle successive sette sfide di Serie A, collezionando cinque sconfitte e due pareggi nel parziale.

-Il Como è, assieme a Bochum e Montpellier, soltanto una delle tre squadre a non avere ancora collezionato alcun ‘clean sheet’ nei cinque maggiori campionati europei 2024/25.

-Il Como ha perso le ultime due gare casalinghe di campionato, dopo essere rimasto imbattuto nelle prime tre nel torneo in corso (1V, 2N).

-Il Monza ha vinto soltanto una delle ultime 22 partite (9N, 12P) di Serie A e non ha trovato il gol in otto delle 16 trasferte giocate nel 2024 (nel 50% dei casi).

-Patrick Cutrone non ha segnato alcun gol nelle ultime sette presenze in Serie A.

MILAN-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emewrson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Pellegri. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-Il Milan ha vinto sei delle ultime sette partite (1N) di Serie A contro l’Empoli, tenendo la porta inviolata ben cinque volte nel periodo, comprese tutte le ultime tre.

-Il Milan ha alternato una gara con almeno una rete al passivo a un ‘clean sheet’ nelle ultime 10 sfide di campionato.

-L’Empoli ha pareggiato le ultime due partite di campionato con il risultato di 1-1 (contro Lecce e Udinese).

-L’Empoli è la squadra contro la quale Tammy Abraham ha segnato più gol in Serie A: quattro, compresa una delle quattro marcature multiple realizzate nel torneo (doppietta con la Roma nel gennaio 2022).

BOLOGNA-VENEZIA

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

STATISTICHE

-Dopo essere rimasto imbattuto per 14 gare consecutive (7V, 7N) contro il Venezia in Serie A, il Bologna ha perso le ultime due partite.

-Soltanto una volta in tutte le 13 trasferte giocate sul campo del Bologna in Serie A, il Venezia è riuscito a segnare più di un gol ai felsinei: nell’aprile 1943.

-Il Bologna è una delle quattro squadre – con Lazio, Fiorentina e Juventus – a non avere ancora perso in casa in questo torneo (1V, 4N).

-Il Venezia è una delle due squadre – insieme alla Roma – a non avere ancora vinto una trasferta di questo torneo. Il Venezia non vince da 14 trasferte (3N, 11P) di Serie A; si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne consecutive senza successi tra le compagini che partecipano a questo campionato (a 10 la Roma).

-Riccardo Orsolini ha segnato cinque reti in questo campionato; in caso di gol contro il Venezia.

UDINESE-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kabasele, Giannetti, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin; Davis. All. Runjaic.

GENOA (4-3-3): Leali; Zanoli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Miretti, Pinamonti, Messias. All. Vieira.

STATISTICHE

-Dopo essere rimasta imbattuta per 13 gare consecutive (6V, 7N) contro il Genoa in Serie A, l’Udinese ha perso l’ultima dello scorso febbraio per 2-0. L’Udinese ha tenuto la porta inviolata in nove delle ultime 14 sfide interne contro il Genoa.

-Dopo avere raccolto 10 punti (3V, 1N) nelle prime quattro gare di questo campionato (2.5 di media a match), l’Udinese ne ha racimolati soltanto sette (2V, 1N, 6P) in tutte le successive nove sfide (0.8 di media): nel periodo i friulani hanno fatto meglio soltanto di Hellas Verona, Monza e Genoa.

-L’Udinese ha guadagnato il 71% dei punti in classifica in gare interne della Serie A 2024/25: 12 sui 17 complessivi; in percentuale meno soltanto di Venezia e Hellas Verona (entrambe 75%).

-Il Genoa ha segnato 11 gol, subendone ben 24 nel torneo in corso, per una differenza reti di -13 (meglio soltanto di Hellas Verona e Lecce, con -15 a testa); in tutti i 56 campionati precedenti disputati in Serie A, la squadra ligure non ha mai registrato una differenza tra marcature siglate e reti incassate superiore a -13 dopo le prime 14 partite.

-Mario Balotelli ha segnato quattro gol contro l’Udinese in Serie A (solo contro il Palermo ha fatto meglio, con cinque).

PARMA-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Sukuzi; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Estevez, Sohm; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

STATISTICHE

-Il Parma ha perso tutte le ultime nove partite contro la Lazio in Serie A, con un punteggio aggregato a sfavore di 21-4. La Lazio ha vinto ciascuna delle ultime quattro trasferte contro il Parma in Serie A, collezionando una sola vittoria in meno di quelle ottenute in tutte le precedenti 23 gare sul campo dei gialloblù nella competizione (5V, 7N, 11P).

-La Lazio ha vinto tutte le ultime cinque gare in Serie A – segnando 14 gol e subendone solo due nel parziale.

-Nessuna squadra ha incassato più sconfitte casalinghe del Parma in questo campionato (quattro in sette match, come Hellas Verona, Monza e Venezia).

-La Lazio è la squadra che ha segnato più gol nell’ultima mezzora di gioco in questo campionato: 15 (inclusi i tre realizzati nell’ultimo turno contro il Bologna), almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altra formazione in Serie A.

-Mattia Zaccagni è andato a segno in ciascuna delle ultime tre presenze in Serie A (contro Cagliari, Monza e Bologna).

TORINO-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

STATISTICHE

-Il Torino è rimasto imbattuto nelle due sfide stagionali contro il Napoli nello scorso campionato (1V, 1N), dopo una serie di cinque sconfitte di fila.

-Dopo aver ottenuto 11 punti nelle prime cinque giornate di questo torneo (3V, 2N), il Torino ne ha collezionati solo quattro nelle successive otto (1V, 1N, 6P); nel periodo (inizio 6° turno) nessuna squadra ha raccolto meno punti in Serie A (al pari del Venezia).

-Torino e Napoli sono due delle cinque squadre a contare quattro vittorie con un gol di scarto in questo campionato (al pari di Fiorentina, Inter e Udinese), solo la Lazio (cinque) vanta più successi con il minimo margine in questa Serie A.

-Il Napoli ha collezionato otto clean sheet finora, meno solo della Juventus (10) nei maggiori cinque campionati europei in corso; in particolare, i partenopei hanno incassato solo un gol nei primi tempi fuori casa (contro l’Inter), nessuna squadra ha fatto meglio (uno anche per Lazio, Lille e Real Madrid).

-Romelu Lukaku ha preso parte a nove gol (cinque reti, quattro assist) contro il Torino in Serie A, contro nessun’altra squadra ha partecipato a più marcature nella competizione (nove anche contro il Genoa).

FIORENTINA-INTER

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean. All. Palladino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

STATISTICHE

-A partire dalla stagione 2017/18, la Fiorentina ha vinto solo una delle 14 sfide disputate contro l’Inter in Serie A (5N, 8P). L’Inter ha vinto sei delle ultime otto sfide contro la Fiorentina in Serie A (1N, 1P): dall’inizio della stagione 2020/21 nessuna squadra ha battuto i viola più volte nella massima serie (sei anche il Milan). L’Inter ha anche vinto le ultime quattro trasferte contro la Fiorentina in Serie A, con un punteggio aggregato di 10-4.

-La Fiorentina arriva da sette vittorie consecutive in Serie A e potrebbe eguagliare il suo storico record di successi di fila nella massima serie: otto, registrato tra febbraio e aprile 1960.

-L’Inter ha pareggiato le ultime due sfide contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime quattro posizioni in classifica in Serie A (4-4 contro la Juventus e 1-1 contro il Napoli).

-Con le cinque reti messe a segno nel primo tempo contro l’Hellas Verona, sono saliti a 18 i gol dell’Inter nei primi 45’ in questa Serie A, al pari dell’Atalanta e meno solo del Barcellona (20) nei maggiori cinque campionati europei 2024/25.

-Considerando tutte le competizioni, Lautaro Martínez ha realizzato ben sette gol nelle ultime cinque presenze contro la Fiorentina, tra cui tre doppiette.

LECCE-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

STATISTICHE

-Il Lecce ha perso le ultime cinque sfide di Serie A contro la Juventus con un parziale complessivo di 11-1. La Juvenus ha vinto le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A, senza mai subire gol (1-0, 3-0).

-Il Lecce – vittorioso a Venezia – non riesce a collezionare due successi di fila in Serie A da aprile.

-La Juventus è una delle tre squadre imbattute nei maggiori cinque campionati europei in corso (assieme a Bayern Monaco e PSG), oltre ad essere una delle due con meno gol subiti (sette, al pari dei bavaresi) e quella che in assoluto vanta più clean sheet (10). In tutte le precedenti cinque stagioni di Serie A in cui è arrivata alla 13ª giornata senza sconfitte, la Juventus ha poi vinto lo Scudetto a fine campionato.

-La Juventus ha già collezionato quattro 0-0 in questo campionato, tanti quanti in tutto l’intero torneo di Serie A 2023/24.

-n questo match si sfidano i due più giovani calciatori di questa Serie A con almeno tre gol segnati: Kenan Yildiz (classe 2005) e Patrick Dorgu (classe 2004); per entrambi si tratta già ora della miglior stagione dal punto di vista realizzativo nel massimo campionato italiano.

ROMA-ATALANTA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Celik, Konè, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dovbyk, Dybala. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Keletaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

STATISTICHE

-La Roma ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro sfide contro l’Atalanta in Serie A (1N, 3P). La Roma ha vinto appena una delle ultime 10 sfide casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1-0 il 5 marzo 2022): in questo parziale ha collezionato cinque pareggi e quattro sconfitte.

-Tre sconfitte consecutive per la Roma in campionato mentre l’Atalanta ha vinto sette partite di fila in Serie A. Per la Roma questo (13 punti) è il peggior risultato nelle prime 13 partite giocate in un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria; per l’Atalanta questo (28 punti) è il miglior risultato nelle prime 13 partite giocate in un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

-La Roma è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato (111) e quella che vanta più possessi gudagnati nell’ultimo terzo di campo (65); l’Atalanta è quinta nella prima statistica (85) e terza nella seconda (56, dietro al Como con 59).

-Mateo Retegui è il primo giocatore della storia dell’Atalanta a segnare almeno 12 gol nelle prime 13 partite della Dea in un torneo di Serie A.

Multipla campionato di calcio italiano del 29 novembre – 2 dicembre 2024

Nelle ultime 2 giornate abbiamo sempre incassato la multipla di Serie A. Proviamo a calare il tris questa settimana.

MULTIPLA SERIE A 13a GIORNATA @4.74✅

Genoa-Cagliari: 1X✅

Como-Fiorentina: X2✅

Torino-Monza: UNDER 2.5✅

Venezia-Lecce: UNDER 2.5✅

Vediamo le scelte di questo turno. Abbiamo selezionato solo 3 partite questa volta, per una schedina di Serie A a quota @3.60.

MULTIPLA SERIE A 14a GIORNATA @3.60

Bologna-Venezia: 1

Parma-Lazio: X2

Lecce-Juventus: 2

