Lunedì 2 dicembre andra in scena il posticipo della quattordicesima giornata della Serie A italiana, dove si affronteranno Roma contro Atalanta, alle ore 21.00. Pronostico Roma-Atalanta 2 dicembre 2024.

Pronostico Roma-Atalanta 2 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Le squadre arrivano a questo match valido come posticipo della 14° giornata di Serie A, in un periodo di forma molto diverso.

La Roma è reduce da un momento molto particolare, dove non trova la vittoria da sei partite. Dall’altra parte troviamo l’Atalanta che è reduce da cinque vittorie consecutive, dove ha trovato ben sedici goal.

Guida TV Serie A: Dove vedere Roma-Atalanta?

Roma – Atalanta sarà trasmessa in chiaro su Dazn, Lunedì alle ore 20.45.

Probabili formazioni Roma-Atalanta, Serie A

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Le statistiche più interessanti di Roma-Atalanta

-La Roma ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro sfide contro l’Atalanta in Serie A (1N, 3P). La Roma ha vinto appena una delle ultime 10 sfide casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1-0 il 5 marzo 2022): in questo parziale ha collezionato cinque pareggi e quattro sconfitte.

-Tre sconfitte consecutive per la Roma in campionato mentre l’Atalanta ha vinto sette partite di fila in Serie A. Per la Roma questo (13 punti) è il peggior risultato nelle prime 13 partite giocate in un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria; per l’Atalanta questo (28 punti) è il miglior risultato nelle prime 13 partite giocate in un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

-La Roma è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato (111) e quella che vanta più possessi gudagnati nell’ultimo terzo di campo (65); l’Atalanta è quinta nella prima statistica (85) e terza nella seconda (56, dietro al Como con 59).

-Mateo Retegui è il primo giocatore della storia dell’Atalanta a segnare almeno 12 gol nelle prime 13 partite della Dea in un torneo di Serie A.

Migliori quote Roma-Atalanta del 2 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 delle scommesse calcio sul mercato italiano per il posticipo di Serie A. Ospiti favoriti con i bookmakers concordi su una quota @2.20 su Lottomatica mentre la vittoria interna si gioca @3.40 di quota massima su Sisal mentre giochiamo il pareggio @3.40 su Goldbet.

Pronostico Roma-Atalanta, Serie A del 02/12/2024

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove ci aspettiamo che entrambe le squadre trovino la via della rete. Decidiamo di prenderci l’esito goal che troviamo a quota 1.70.

Il nostro pronostico Roma-Atalanta: GOL SI @1.70 Bet365

Risultato esatto Roma-Atalanta

Come risultato esatto decidiamo di prenderci il 2-2 a quota @18.

