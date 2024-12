Nell’ultima giornata di campionato vince ancora l’Atalanta che vede scendere ancora la quota scudetto, e manda all’inferno la Roma che nelle ultime settimane ha visto scendere la quota retrocessione da 66 a 15 volte la posta. Dalla Serie B scalpita il Sassuolo, favorito per la promozione. Vediamo anche il prossimo turno, molto interessante con Atalanta-Milan, Juve-Bologna e Napoli-Lazio. Risultati Serie A giornata 14.

Risultati Serie A giornata 14: ancora una vittoria della Dea che manda sempre più in crisi la Roma

Vediamo i risultati della 14° giornata di Serie A, aperta dalla vittoria del Cagliari nel primo anticipo contro l’Hellas Verona alla terza sconfitta di fila e ora la panchina di Paolo Zanetti traballa pesantemente.. Nel secondo anticipo del weekend, pari tra Como e Monza nel derby lombardo. Un 1-1 che serve poco a entrambe che hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda. Torna al successo in campionato il Milan di Paulo Fonseca, che a San Siro batte nettamente l’Empoli per 3-0, con doppietta di un ottimo Reijnders.

Sabato sera vittoria netta del Bologna sul Venezia al Dall’Ara; la squadra di Eusebio Di Francesco, alla terza sconfitta consecutiva, è sempre più ultima. Patrick Vieira vince la sua prima partita da allenatore del Genoa. Finisce 0-2 la gara disputata al Bluenergy Stadium dell’Udinese.

Continua la marcia della capolista Napoli, che vince anche sul campo del Torino con il minimo scarto. Finisce 0-1 presso lo stadio Grande Torino, con la gara che si decide al 31’ con la rete di McTominay. Finisce la striscia positiva della Lazio di Marco Baroni, che perde in casa del Parma di Fabio Pecchia.

Si è giocato poco più di 16 minuti al Franchi tra Fiorentina e Inter. La gara è stata infatti interrotta per un malore che ha colpito il giocatore viola Bove. Il ragazzo classe 2002 si è accasciato a terra e dopo i primi soccorsi è stato trasferito in ospedale tramite l’ambulanza. La gara è stata immediatamente sospesa e rinviata a data da destinarsi. La Juventus invece continua a soffrire di pareggite e non va oltre l’1-1 anche contro il Lecce al Via del Mare.

Betting Trends: ultimo turno da Gol No. Monza e Lecce macchine da Under

Nell’ultimo turno di campionato si sono giocate 9 partite, vista la sospensione del match al Franchi, e in queste sfide ci sono state 4 vittorie per le squadre di casa, 3 vittorie in trasferta e 2 pareggi. In queste partite abbiamo visto 3 soli Over 2.5 e 6 Under e anche nei Gol SI / Gol NO siamo 3-6.

Tra le singole squadre la Lazio è la miglior formazione da Over del campionato, con O/U 12-2 e 3.3 gol totali di media nelle partite dei biancocelesti, un dato comunque inferiore a quello di Verona (3.6) ed Atalanta (3.7), anche se l’Hellas è O/U 11-3, e la Dea O/U 10-4. Il Parma è reduce da 3 Over consecutivi e con O/U 9-5 ha superato il Milan, che è tornata a segnare una partita da più di 2 gol.

I rossoneri hanno fatto Over nella sfida con l’Empoli, e proprio i toscani si confermano comunque la miglior squadra da Under in stagione, con O/U 4-10 e solo 1.7 gol totali di media nelle partite dell’Empoli, anche se è stata agganciata da Monza e Lecce con O/U 4-10 (entrambe le squadre hanno una media di 2.1 gol totali). Il Monza arriva da 5 Under consecutivi, il Lecce addirittura da 6. Striscia da Under (4 di fila) anche per la Juventus, che sono ora O/U 5-9 in questa prima parte di campionato, e pure nelle partite dei bianconeri assistiamo a solo 2.1 reti totali.

Quote Antepost Scudetto: l’Atalanta adesso ci crede davvero

Ancora una vittoria, l’ottava consecutiva per l’Atalanta in Serie A, uno 0-2 all’inglese in casa della Roma, risultato che conferma le ambizioni di scudetto della Dea, sempre a -1 dal Napoli capolista. Poche le velleità di tricolore per i bookmaker all’inizio di campionato, con i nerazzurri offerti a 25 dopo la prima giornata, e scesi a 4,25 su Snai 4,30 su NetBet dopo il colpo dell’Olimpico, terzi in lavagna, ma sempre più vicini all’Inter in pole a 2,15 e al Napoli fissato a quota 3.

Ora Gasperini e tutta Bergamo credono, dopo all’Europa League dello scorso maggio, al primo storico tricolore, in attesa di un altro big-match come quello in programma venerdì sera al Gewiss Stadium contro il Milan di Fonseca.

Quote Antepost Retrocessione: ennesimo crollo della Roma

Per il momento non basta neanche la cura Claudio Ranieri per far svoltare la stagione della Roma. I giallorossi, con lo 0-2 subito in casa contro l’Atalanta, hanno subito il quarto stop consecutivo in campionato, sconfitta che li vede precipitare al quindicesimo posto in classifica, a soli due punti dal terzultimo posto, che significherebbe retrocessione in Serie B. Un’opzione offerta a 15 dagli esperti di Snai e Goldbet, che mantiene la Roma in una situazione di relativa tranquillità in lavagna, ma con la quota scesa in maniera esponenziale in soli venti giorni, quando la retrocessione era fissata a 66 volte la posta.

Ad essere maggiormente invischiate nella zona salvezza sono ovviamente altre squadre, come il Lecce che però convince alla grande dopo le prime due partite della gestione di Marco Giampaolo. Anche i bookmaker premiano i salentini che, nelle quote retrocessione, passano da 2,25 a 2,50 su Sisal. Ha meno valore invece il pareggio interno del Como nello scontro salvezza contro il Monza. Se infatti gli uomini di Nesta rimangono stabili a 2,25, la squadra di Fabregas scende, in una settimana, da 7,50 a 5 su Better, con ancora il peso del terzultimo posto in classifica.

Nonostante la posizione ancora tranquilla, l’Empoli paga il 3-0 subito dal Milan e precipita da 9 a 6. Continua la crisi del Verona dopo la sconfitta per 1-0 a Cagliari. I veneti passano da 2,75 a 2, mentre i sardi respirano e salgono da 3 a 4. Dopo lo 0-2 di Udine, trend positivo anche per il Genoa, ora a 2,50, contro il 2 di sette giorni fa. Il 3-1 del Tardini contro la Lazio rilancia il Parma, risalito da 4 a 8. Più in basso di tutti si conferma invece il Venezia, a 1,25, al quarto risultato negativo di fila.

Serie B: Sassuolo sempre più convincente per la promozione

Chi scende, e chi sale. Abbiamo visto le formazioni che rischiano la retrocessione dalla Serie A, ma andiamo a vedere quelle che stanno andando meglio nel campionato di calcio cadetto, e le quote per la promozione dalla Serie B.

Sicuramente tra le squadre più in forma c’è il Sassuolo. L’ultimo turno del campionato cadetto ha rafforzato la leadership dei neroverdi, vincenti nel derby contro la Reggiana, un successo che porta il Sassuolo a 3 e 4 punti il vantaggio, nell’ordine, sul secondo e sul terzo posto: ora la vittoria della Serie B dei neroverdi si gioca a 1,63 su Unibet, mentre quella dello Spezia di D’Angelo (sconfitta sul campo del Palermo) è in lavagna a 4,90, seguita dal Pisa di Inzaghi a 5,40 dopo il pareggio interno contro il Cosenza.

Più attardata la Cremonese (reduce da due vittorie di fila) offerto a quota 15, ma i lombardi ispirano la fiducia nei bookie nelle quote promozione: dati a 2,50 come il Palermo, con i rosanero che mancano dal 2017 nel massimo campionato. Il salto di categoria di un Bari imbattuto da tredici partite (quattro vittorie e nove pareggi) è proposto a 5,50. Una promozione del Brescia o della Salernitana, al momento ottava e quindicesima in classifica ma in piena corsa per i playoff,

Prossimo turno: 15° giornata di Serie A con Atalanta-Milan, Juve-Bologna e Napoli-Lazio

Il campionato di calcio italiano tornerà dal 6 al 9 dicembre per la 15° giornata di Serie A, molto interessante visto che già dal venerdì inizierà con due anticipi da non perdere, Inter-Parma e soprattutto Atalanta-Milan venerdì sera a Bergamo, con la Dea che apre favorita sotto @2 di quota, e i primi scommettitori di Planetwin365 vanno al 48% sulla squadra di Gasperini e solo il 26% crede nella vittoria dei rossoneri.

Sabato altre tre partite, al via con Genoa-Torino alle 15.00 mentre alle ore 18.00 ci sarà Juventus-Bologna. I bianconeri aprono nettamente favoriti @1.71, ma occhio a sottovalutare gli emiliani offerti @5.05, anche se al momento solo il 19% degli scommettitori stanno puntando sul Bologna, mentre il 55% è con i bianconeri dell’ex Thiago Motta.

In serata Roma-Lecce, sfida tra giallorossi, i primi in crisi, i secondi in rilancio con il cambio in panchina, ma i book puntano sulla Roma @1.55 e anche gli scommettitori, col 61% delle preferenze sulla formazione di Ranieri e solo il 16% sulla vittoria ospite degli uomini di Giampaolo.

Domenica 4 partite, la sfida più attesa è al Maradona, alle ore 20:45, con Napoli-Lazio, formazioni che si tornano ad affrontare a due giorni di distanza, e a campi invertiti, dopo l’ottavo di finale di giovedì. Al momento le quote favoriscono nettamente i padroni di casa @1.89. Il 50% degli scommettitori stanno andando sulla squadra di Conte, e solo il 23% punta sul successo ospite, offerto oltre 4 volte la posta, con un 27% di puntate sul Pareggio che non è da sottovalutare. Lunedì il turno si chiuderà col posticipo Monza-Udinese, con in palio punti pesanti per la salvezza.

