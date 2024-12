Venerdì 6 dicembre andrà in scena la quindicesima giornata della Serie A italiana, e nell’anticipo si affronteranno Inter-Parma, alle ore 18.30 a San Siro. Pronostico Inter-Parma 6 dicembre 2024.

Pronostico Inter-Parma 6 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Inter-Parma che aprono la 15° giornata di Serie A nell’anticipo di venerdì 6 dicembre alle ore 18.30 a San Siro.

Le squadre arrivano a questo match in un periodo di forma molto diverso; l’Inter è reduce da quattro risultati utili consecutivi, dall’altra parte troviamo il Parma che è reduce da due sole vittorie nelle ultime cinque partite.

Probabili formazioni Inter-Parma

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Haj Mohamed, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

Guida TV Serie A: dove vedere Inter-Parma?

Inter-Parma sarà trasmessa in chiaro su Dazn, Sabato alle ore 18.30.

Migliori quote Inter-Parma del 6 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Serie A. Inter super favorita con una quota micro che viaggia dal @1.20 di NetBet al @1.17 di Goldbet mentre la vittoria esterna si gioca fino @15 volte la posta su Snai e il Pareggio @8 su Lottomatica.

Pronostico Inter-Parma, Serie A 15° giornata

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove decidiamo di prenderci l’esito over 2.5 a favore dei padroni di casa che troviamo a quota 1.80.

Risultato Esatto Inter-Parma del 06.12.2024

Come risultato esatto decidiamo di prenderci il 3-0 a quota 9.00 volte la posta circa.

