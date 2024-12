La 14° giornata di Serie A inizia col botto visto che venerdì sera a Bergamo va in scena uno dei big match più interessanti del campionato di calcio italiano, con la Dea che vuole continuare a stupire e i rossoneri che arrivano dal 6-1 di Coppa Italia contro il Sassuolo. Pronostico Atalanta-Milan 6 dicembre 2024.

Pronostico Atalanta-Milan 6 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Atalanta-Milan, anticipo del venerdì che è anche una delle sfide più interessanti di questa 15° giornata di Serie A subito in campo alle ore 20.30 da Bergamo.

Entrambe le squadre arrivano a questo match in un periodo di forma molto interessante. L’Atalanta arriva a questo match con 8 vittorie consecutive, dove sta veramente dimostrando di essere dominante. Dall’altra parte troviamo il Milan, che è reduce da tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite e in settimana ha travolto per 6-1 il Sassuolo in Coppa Italia.

Probabili formazioni Atalanta-Milan

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata

Guida TV Serie A: dove vedere Atalanta-Milan?

Atalanta – Milan sarà trasmessa in chiaro su Dazn, Sabato alle ore 20.45.

Migliori quote Atalanta-Milan del 6 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Serie A. Il fattore campo, e il momento di forma eccezionale, spinge la Dea favorita alla pari @2 su Sisal e @1.95 su Goldbet mentre la vittoria esterna si gioca @4 su NetBet e @3.70 su Snai. Troviamo il Pareggio @3.65 su Lottomatica.

Pronostico Atalanta-Milan, Serie A 14° giornata

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove decidiamo di prenderci l’esito goal che troviamo a quota 1.60, andando su entrambe le squadre a segno, cosa che è sempre successa negli ultimi 3 precedenti, e in 5 dei 7 scontri diretti più recenti tra queste due formazioni.

Risultato Esatto Atalanta-Milan del 06.12.2024

Come risultato esatto decidiamo di prenderci il 2-1 a quota @11.00 volte la posta.

