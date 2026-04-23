Pronostico Milan-Juventus: tutto per le scommesse sul big match della 34° giornata di Serie A del 26 aprile 2026

Pronostico Milan-Juventus 26 aprile 2026
Pronostici Serie A
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23 Aprile 2026

La sfida più importante e interessante della 34° giornata di Serie A si gioca senza dubbio domenica sera a San Siro quando i rossoneri del Milan ospiteranno la Juventus di Spalletti in grande rilancio per la Champions, in questo scontro tra 2° e 4° forza del campionato di calcio italiano. Pronostico Milan-Juventus 26 aprile 2026.

Pronostico Milan-Juventus 26 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Milan-Juventus match valido per la 34° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il big match della domenica sera (20:45) è la super classica tra Milan (secondo a 66 punti) e Juventus (quarta a 63 punti), uno scontro diretto fondamentale per i posti Champions. La Juventus arriva da una striscia di 5 risultati utili consecutivi in campionato ed è reduce da una vittoria per 2-0 contro il Bologna. Il bilancio dei precedenti sorride ai bianconeri: in 247 partite giocate, la Juve ha esultato 95 volte contro i 72 successi del Diavolo (80 i pareggi), segnando 344 reti a fronte di 312 rossonere. 

Tuttavia, a San Siro i rossoneri difendono un leggero vantaggio: su 120 incontri, 40 vittorie del Milan contro le 35 della Juve (45 pareggi) e una differenza reti di +21. Nel solo campionato di Serie A, in casa il Milan ha vinto 30 volte, pareggiando 37 gare e subendo 25 sconfitte dai bianconeri. Il Milan ha vinto l’ultima gara contro il Verona (1-0) dopo una pesante sconfitta interna contro l’Udinese (0-3).

Probabili Formazioni Milan-Juventus

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti

Pronostico Milan-Juventus 26 aprile 2026

Pronostico Milan-Juventus 26 aprile 2026

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Milan-Juventus?

Il big match tra Milan e Juventus, valido per la 34ª giornata di Serie A, si disputerà allo Stadio San Siro domenica 26 aprile 2026 alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Milan-Juventus

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Milan-Juventus
26/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
3.003.002.50
2.903.202.55
2.953.002.55
3.003.002.50
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Le nostre scommesse su Milan-Juventus

La Juventus non subisce gol contro il Milan in Serie A da quattro partite consecutive (2V, 2N). Nelle ultime otto sfide di campionato regna il perfetto equilibrio: 2 vittorie per parte e 4 pareggi, con una media di appena un gol a partita. La gara d’andata (ottobre 2025) si è conclusa 0-0.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.88 (FREE PICK)
BONUS: X 1° TEMPO @2.20 (FREE PICK)

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Milan-Juventus

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 0-2.

Kenan Yıldız (Juventus): È l’uomo più pericoloso con 10 gol e 6 assist stagionali. Rafael Leão (Milan): Guida l’attacco rossonero con 9 gol in appena 1.640 minuti giocati.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Le giocate selezionate per ogni turno del campionato di calcio italiano continuano ad andare alla grande da quando abbiamo istituito questa selezione di FREE PICK dove ci portiamo sul 8-4.

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

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