La 34° giornata di Serie A si aprirà venerdì sera dallo Stadio Maradona dove il Napoli in calo e raggiunto dal Milan al 2° posto, ospita una Cremonese che è alla disperata ricerca di punti salvezza. Pronostico Napoli-Cremonese 24 aprile 2026.

Pronostico Napoli-Cremonese 24 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Napoli-Cremonese match valido per la 34° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

L’anticipo del venerdì (20:45) vede il Napoli, secondo a quota 66 punti insieme al Milan, ospitare una Cremonese terzultima a 28 punti che ha disperatamente bisogno di muovere la classifica. Il bilancio storico totale di 33 partite premia i partenopei, forti di 17 vittorie contro le 6 dei grigiorossi (10 i pareggi) e 51 gol fatti contro 30. Considerando solo la Serie A, su 17 incroci il Napoli ha vinto 9 volte, perso 2 e pareggiato 6. Gli uomini di Antonio Conte hanno vinto gli ultimi quattro incontri di campionato, inclusa la gara d’andata di questa stagione terminata 0-2 (doppietta di Hojlund).

Il fattore Maradona è pesante: il Napoli è imbattuto in casa contro la Cremonese. Gli azzurri arrivano peraltro da 3 vittorie consecutive e 6 risultati utili consecutivi negli scontri diretti con i lombardi, incluso lo 0-2 dell’andata a Cremona dello scorso dicembre. La Cremonese non ha mai vinto fuori casa contro il Napoli tra Serie A e Serie B (10 sconfitte e 2 pareggi). L’ultima vittoria della Cremonese contro il Napoli nel massimo campionato risale al lontano settembre 1994.

Probabili Formazioni Napoli-Cremonese

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Napoli-Cremonese?

Il Napoli ospiterà la Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona per l’anticipo della 34ª giornata di Serie A, in programma venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Napoli-Cremonese

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Napoli-Cremonese

Il Napoli è rimasto imbattuto in 14 delle 16 sfide contro la Cremonese in Serie A (8V, 6N). Le partite del Napoli in questa stagione hanno registrato il record del campionato per gol nei primi dieci minuti (13 reti totali) e la squadra partenopea ha vinto tutte e nove le partite casalinghe di questa Serie A in cui è riuscito a segnare il primo gol del match. La Cremonese è la squadra che ha chiuso più volte il primo tempo senza segnare (ben 27 partite su 33).

PRONOSTICO: NAPOLI 1° TEMPO @1.80 (FREE PICK)

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Napoli-Cremonese

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-0, 2-1.

Matteo Politano, specialista dei gol casalinghi, ha segnato cinque delle sue ultime sei reti in Serie A proprio tra le mura amiche.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Le giocate selezionate per ogni turno del campionato di calcio italiano continuano ad andare alla grande da quando abbiamo istituito questa selezione di FREE PICK dove ci portiamo sul 8-4.

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.