Allo Stadio Dall’Ara sabato si tornano ad affrontare Bologna e Roma a poche settimane dal doppio confronto di Europa League, ma questa volta sarà una sfida importante per la 34° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Roma 25 aprile 2026.

Pronostico Bologna-Roma 25 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Roma match valido per la 34° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Alle 18:00 di sabato si gioca una sfida delicatissima per l’Europa: il Bologna (ottavo a 48 punti) sfida una Roma in piena corsa Champions (58 punti). Lo storico della Serie A premia nettamente i giallorossi: su 32 incroci, i capitolini hanno trionfato 15 volte contro i 7 successi emiliani (10 pareggi), siglando 53 reti contro 35.

Anche al Dall’Ara i numeri sorridono alla Roma, che ha espugnato il campo avversario in 7 occasioni su 16 (6 pareggi e 3 vittorie rossoblù). La Roma si presenta con la quinta miglior difesa del torneo (29 gol subiti in 33 gare) e una differenza reti di +17.

Probabili Formazioni Bologna-Roma

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Roma?

Bologna e Roma si affronteranno allo Stadio Renato Dall’Ara sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:00, in un match fondamentale per la 34ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per Bologna-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Bologna-Roma

Su 35 incroci totali in Serie A, la Roma guida con 16 vittorie contro le 8 del Bologna (11 i pareggi). Il Bologna ha perso solo uno degli ultimi sei confronti diretti contro la Roma in tutte le competizioni (3 vittorie, 2 pareggi). Le squadre in questa stagione si sono sfidate di recente anche in Europa League. Il Bologna non ha subito alcun gol nei primi 15 minuti delle partite di campionato giocate in casa in questa stagione.

PRONOSTICI: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Bologna-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 1-3.

Nonostante una forma interna altalenante (senza vittorie nell’82% delle ultime 11 gare al Dall’Ara), il Bologna ha vinto 7 delle ultime 8 partite in cui Riccardo Orsolini è andato a segno.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Le giocate selezionate per ogni turno del campionato di calcio italiano continuano ad andare alla grande da quando abbiamo istituito questa selezione di FREE PICK dove ci portiamo sul 8-4.

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.