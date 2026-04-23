Pronostico Bologna-Roma: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 34° giornata Serie A del 25-04-2026

Pronostici Serie A
Avatar
di
23 Aprile 2026

Allo Stadio Dall’Ara sabato si tornano ad affrontare Bologna e Roma a poche settimane dal doppio confronto di Europa League, ma questa volta sarà una sfida importante per la 34° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Roma 25 aprile 2026.

Pronostico Bologna-Roma 25 aprile 2026: analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Bologna-Roma match valido per la 34° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

Alle 18:00 di sabato si gioca una sfida delicatissima per l’Europa: il Bologna (ottavo a 48 punti) sfida una Roma in piena corsa Champions (58 punti). Lo storico della Serie A premia nettamente i giallorossi: su 32 incroci, i capitolini hanno trionfato 15 volte contro i 7 successi emiliani (10 pareggi), siglando 53 reti contro 35. 

Anche al Dall’Ara i numeri sorridono alla Roma, che ha espugnato il campo avversario in 7 occasioni su 16 (6 pareggi e 3 vittorie rossoblù). La Roma si presenta con la quinta miglior difesa del torneo (29 gol subiti in 33 gare) e una differenza reti di +17.

Probabili Formazioni Bologna-Roma

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini.

Pronostico Bologna-Roma 25 aprile 2026

Pronostico Bologna-Roma 25 aprile 2026

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Bologna-Roma?

Bologna e Roma si affronteranno allo Stadio Renato Dall’Ara sabato 25 aprile 2026 alle ore 18:00, in un match fondamentale per la 34ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. 

Migliori quote per Bologna-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Bologna-Roma
25/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.903.402.35
2.903.102.35
2.953.302.30
2.903.402.35
3.003.202.40

Le nostre scommesse su Bologna-Roma

Su 35 incroci totali in Serie A, la Roma guida con 16 vittorie contro le 8 del Bologna (11 i pareggi). Il Bologna ha perso solo uno degli ultimi sei confronti diretti contro la Roma in tutte le competizioni (3 vittorie, 2 pareggi). Le squadre in questa stagione si sono sfidate di recente anche in Europa League. Il Bologna non ha subito alcun gol nei primi 15 minuti delle partite di campionato giocate in casa in questa stagione.

PRONOSTICI: 2° TEMPO CON PIU GOL @2.10

Risultato Finale e Scommesse Marcatori per Bologna-Roma

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 2-2, 1-3.

Nonostante una forma interna altalenante (senza vittorie nell’82% delle ultime 11 gare al Dall’Ara), il Bologna ha vinto 7 delle ultime 8 partite in cui Riccardo Orsolini è andato a segno.

Risultati FREE PICK Serie A 2025-2026

Le giocate selezionate per ogni turno del campionato di calcio italiano continuano ad andare alla grande da quando abbiamo istituito questa selezione di FREE PICK dove ci portiamo sul 8-4.

Udinese-Fiorentina: OVER 2.5 @2.05✅

Como-Atalanta: UNDER 2.5 @1.93✅

Verona-Pisa: 2°TEMPO CON PIU GOL @2.20❌

Udinese-Sassuolo: OVER 2.25 @1.98✅

Lecce-Inter: LECCE GOL NO @1.72✅

Genoa-Roma: 2 @1.91❌

Sassuolo-Bologna: GOL SI @1.76❌

Cremonese-Fiorentina: UNDER 2.5 @1.90❌

Milan-Torino: OVER 2.5 @1.80✅

Juventus-Genoa: GENOA GOL NO @1.80✅

Roma-Pisa: PISA GOL NO @1.80✅

Roma-Atalanta: GOL SI @1.76✅

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Milan-Juventus: tutto per le scommesse sul big match della 34° giornata di Serie A del 26 aprile 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Milan-Juventus: tutto per le scommesse sul big match della 34° giornata di Serie A del 26 aprile 2026
23 Aprile 2026
Pronostico Napoli-Cremonese: analisi e scommesse anticipo 34° giornata di Serie A di venerdì 24 aprile 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Napoli-Cremonese: analisi e scommesse anticipo 34° giornata di Serie A di venerdì 24 aprile 2026
23 Aprile 2026
Pronostico Fiorentina-Sassuolo: analisi e scommesse sul lunch match della 34° giornata di Serie A, domenica 26 aprile 2026
Pronostici Serie A
Pronostico Fiorentina-Sassuolo: analisi e scommesse sul lunch match della 34° giornata di Serie A, domenica 26 aprile 2026
23 Aprile 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.