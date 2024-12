Si torna in campo da venerdì 6 a lunedì 9 dicembre con la 15° giornata di Serie A che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse su tutte le partite, in un click, e con una Multipla quota @4.77 sul campionato di calcio italiano. Pronostici Serie A giornata 15.

Pronostici Serie A giornata 15: statistiche e probabili formazioni

Vediamo le analisi delle sfide che ci attendono da venerdì a lunedì per la 15° giornata di Serie A in un click.

INTER-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

INTER ( (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Estevez; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

STATISTICHE

-L’Inter non vince in casa contro il Parma in Serie A dal 21 aprile 2013 e da allora i nerazzurri hanno registrato quattro pareggi e una sconfitta.

-L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei partite di campionato e va a segno da 29 partite casalinghe.

-Il Parma ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti 11 gare in questa stagione di Serie A (6N, 4P).

-Da una parte nessuna squadra ha subito meno gol del Parma nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (due), dall’altra l’Inter ha concesso il 43% delle proprie reti nell’ultimo quarto d’ora di gioco (6/14), percentuale negativa record in questo campionato al pari dell’Empoli.

ATALANTA-MILAN

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

STATISTICHE

-Atalanta e Milan hanno pareggiato 45 dei 126 incontri in Serie A, con 26 successi nerazzurri e 55 vittorie rossonere a completare il bilancio. Dal 2020/21 in avanti il Milan ha vinto quattro delle otto partite di Serie A disputate contro l’Atalanta (2N, 2P), nel periodo i bergamaschi hanno perso più incontri solo contro Inter (sei) e Napoli (cinque).

-L’Atalanta ha segnato almeno due gol in tutte le ultime 11 partite casalinghe di Serie A.

-Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime 10 partite di campionato, tra cui due clean sheet nelle due gare più recenti.

-Tutti i tre gol di Rafael Leão in questo campionato sono arrivati in trasferta.

GENOA-TORINO

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vogliacco, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Ricci, Lazaro; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

STATISTICHE

-Dal 2018 in avanti il Torino ha vinto ben otto partite di Serie A contro il Genoa (2N, 1P) e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe contro i granata.

-Il Genoa è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie A (2V, 2N), ma non ha vinto alcuna delle ultime otto partite al Ferraris in Serie A (5N, 3P).

-Nelle ultime cinque partite di campionato il Torino ha realizzato un solo gol (record negativo nel periodo in Serie A) e ha perso tutte le ultime quattro trasferte di campionato.

-Il Genoa ha segnato sei delle proprie 13 reti nel quarto d’ora finale di gara, il 46%, percentuale record in questo campionato; tuttavia, il Grifone è anche il club che ha subito più reti nel 2° tempo nella Serie A 2024/25 (17).

JUVENTUS-BOLOGNA

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. All. Motta.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

STATISTICHE

-La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 24 partite di Serie A contro il Bologna (17V, 7N). Nelle ultime 11 partite casalinghe di campionato contro il Bologna, la Juventus ha sempre alternato una gara con un gol subito a una con clean sheet; 1-1 nella più recente.

-La Juventus ha pareggiato otto delle prime 14 partite di questo campionato e ha mantenuto la porta inviolata in 10 dei 14 match.

-Il Bologna ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato (1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 17 partite di Serie A (4V, 11N, 2P); nelle ultime cinque giornate, infatti, solo l’Atalanta (15) ha conquistato più punti degli emiliani in Serie A.

-L’ex Thiago Motta ha pareggiato 10 delle prime 19 partite alla guida della Juventus tra tutte le competizioni (8V, 1P).

-Dusan Vlahovic ha segnato sei gol contro il Bologna in Serie A e solamente contro il Cagliari ha fatto meglio nella competizione (sette).

ROMA-LECCE

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino; Koné, Paredes; Saelemaekers, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala. All. Ranieri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Jean; Coulibaly, Rafia, Berisha; Dorgu, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo.

STATISTICHE

-La Roma è rimasta imbattuta in 34 delle 36 sfide contro il Lecce in Serie A (24V, 10N), tra le squadre affrontate almeno 10 volte nel massimo campionato, quella salentina è la formazione contro cui i capitolini hanno perso in percentuale meno match (6%). Dopo aver perso la prima partita casalinga di Serie A contro il Lecce, il 20 aprile 1986, la Roma è rimasta imbattuta nelle successive 17 (15V, 2N).

-La Roma ha perso sei delle ultime sette gare di campionato (1V), tra cui tutte le ultime quattro; solo una volta nella sua storia in Serie A la Roma ha registrato cinque sconfitte consecutive: tra febbraio e marzo 1951.

-Il Lecce è andato in gol nelle ultime tre partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 14, in cui aveva mancato l’appuntamento con il gol in ben 11 occasioni. Dopo una striscia di sette trasferte di Serie A senza segnare, il Lecce ha trovato il gol nella più recente contro il Venezia.

-Paulo Dybala ha segnato quattro gol in sei sfide contro il Lecce in Serie A (una rete in media ogni 101 minuti).

FIORENTINA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime sette partite contro il Cagliari in Serie A (4V, 3N), segnando esattamente tre reti in tre delle quattro più recenti.

-Nessuna squadra ha ottenuto meno punti del Cagliari in questa Serie A contro avversarie attualmente nel lato sinistro della classifica: appena due, come il Lecce; dall’altra parte, nessuna formazione ne ha conquistati di più della Fiorentina (21, come Atalanta, Napoli e Lazio) contro avversarie attualmente dall’11ª posizione in giù.

-La Fiorentina arriva da sette vittorie consecutive in Serie A e potrebbe eguagliare il suo storico record di successi di fila nella massima serie: otto, registrato tra febbraio e aprile 1960, sotto la guida di Luis Carniglia. La Fiorentina ha ottenuto 28 punti finora e, con un successo, potrebbe superare quota 30 punti dopo le prime 14 gare giocate in una stagione di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria.

-Il Cagliari (10) e la Fiorentina (otto) sono le due squadre che hanno ottenuto più punti in questa Serie A grazie a reti segnate dopo il 70° minuto di gioco.

VERONA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Serdar; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Pezzella; Esposito, Maleh; Pellegri. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-L’Hellas Verona è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime sei sfide di Serie A contro l’Empoli (3V, 3N), trovando il successo nei due più recenti.

-L’Empoli è la squadra che l’Hellas Verona ha affrontato più volte in Serie A senza aver mai subito più di un gol in una singola partita: in 14 precedenti quattro clean sheet e 10 gare con una rete incassata.

-L’Hellas Verona ha subito gol in ciascuna delle ultime 11 gare di campionato (2.7 reti incassate in media nel periodo) e ha perso tutte le tre più recenti.

-L’Empoli ha vinto solo una volta nelle ultime nove giornate di campionato (4N, 4P).

-L’Empoli è, insieme al Friburgo, una delle due squadre che non hanno ancora trovato la rete nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco in stagione nei cinque grandi campionati europei; nello stesso parziale l’Hellas Verona ne ha realizzati cinque, più di ogni altra squadra attualmente nelle ultime cinque posizioni nella classifica di questa Serie A.

VENEZIA-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Crngoj, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Goldaniga, Dossena, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

STATISTICHE

-Il Venezia è rimasto imbattuto in ciascuno degli ultimi cinque precedenti casalinghi in campionato contro il Como.

-Il Venezia ha sia segnato che subito gol in ciascuno degli ultimi sette incontri di Serie A contro avversarie neopromosse e nel parziale ha vinto solo una volta (3N, 3P): 2-1 l’11 settembre 2021, contro l’Empoli.

-Il Venezia ha perso tutte le ultime quattro gare di campionato.

-Il Como è una delle quattro squadre che non hanno vinto alcuna gara nei cinque grandi campionati europei a partire dal mese di ottobre, insieme a Heidenheim, Bochum e Nantes.

-Solo il Lecce (3.9%) ha registrato una percentuale realizzativa più bassa di Venezia (7%) e Como (6.9%) in questa Serie A; gli arancioneroverdi infatti hanno realizzato appena 11 reti nonostante le 158 conclusioni, gli azzurri 14 con 204 tiri.

NAPOLI-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen; Pedro, Zaccagni, Castellanos. All. Baroni.

STATISTICHE

-La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (2V, 1N), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti.

-Il Napoli ha segnato una media di 2.8 reti nelle ultime 12 gare casalinghe contro la Lazio in Serie A (34 in totale), vincendo otto di queste sfide (1N, 3P); tuttavia, ha perso le due più recenti e non ha mai trovato più sconfitte interne di fila contro questa avversaria nella competizione.

-La Lazio è la squadra contro cui il Napoli ha vinto più incontri in Serie A (54) e la seconda contro cui ha realizzato più reti (192, più solo contro il Bologna, 197).

-La Lazio è rimasta imbattuta in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato la squadra capolista a inizio giornata di campionato (due vittorie, tra cui una contro il Napoli e un pareggio).

-Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in nove partite di questo campionato, meno volte solo della Juventus (10).

-Tutte le quattro sconfitte della Lazio in questo campionato sono arrivate in trasferta, compresa la più recente, contro il Parma per 3-1 al Tardini.

-Lazio e Napoli (entrambe quattro) sono le due squadre che hanno segnato più reti in questa Serie A nel corso dei minuti di recupero del secondo tempo; più in generale, solo l’Atalanta (18) ha realizzato più gol della formazione biancoceleste (17) nel corso della ripresa nel torneo 2024/25.

MONZA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (4-3-2–1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. All. Nesta.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic.

STATISTICHE

-Sei delle ultime sette sfide tra Monza e Udinese in campionato sono terminate in parità – completa il parziale un successo bianconero per 2-1 il 26 agosto 2022 in Serie A.

-Tra le squadre attualmente in Serie A, il Monza è quella che sta aspettando la vittoria casalinga da più turni: 11 (4N, 7P); più nello specifico, i brianzoli hanno perso le ultime due gare interne in campionato.

-L’Udinese ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A, anche se ha pareggiato la più recente (1-1 contro l’Empoli).

-L’Udinese è, con l’Atalanta, una delle due squadre che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei per entrambe), mentre il Monza è la formazione che ha subito più reti con questo fondamentale nel torneo in corso (sette).

Multipla Campionato di calcio italiano 6-9 dicembre 2024

Per questo turno abbiamo scelto quattro partite per la Multipla Serie A 15° giornata per una quota @4.77.

MULTIPLA SERIE A 15a GIORNATA @4.77

Juventus-Bologna: GOL NO

Roma-Lecce: 1

Fiorentina-Cagliari: 1

Venezia-Como: UNDER 2.5

