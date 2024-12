Andiamo a vedere i risultati dell’ultimo turno del campionato di calcio italiano con la Lazio che batte il Napoli e continua a volare, come l’Atalanta che crede sempre nello Scudetto. Rallentano Napoli e Juventus mentre la prossima giornata avrà proprio i biancocelesti della Lazio impegnati nel big match di domenica sera all’Olimpico dove arriva l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Risultati Serie A giornata 15.

Risultati Serie A giornata 15: Atalanta e Lazio sempre da sogno

I campioni d’Italia dell’Inter battono il Parma e mandano un forte segnale in chiave scudetto. Finisce 3-1 al Meazza con i nerazzurri che fanno il match dall’inizio alla fine. Non si fa attendere la replica dell’Atalanta, che nel secondo anticipo del venerdì batte il Milan per 2-1 al Gewiss Stadium. Paulo Fonseca, nel post partita, si scaglierà duramente contro l’arbitro.

Finisce a reti bianche la sfida di Marassi tra Genoa e Torino, che si spartiscono la posta salendo rispettivamente a quota 15 e 16 in classifica. Tra Juventus e Bologna la contesa dell’Allianz Stadium termina con il punteggio di 2-2 con i bianconeri che evitano in extremis la prima sconfitta stagionale. Doppio vantaggio per la squadra di Vincenzo Italiano. Al 62’ la Juve si desta e accorcia le distanze con Koopmeiners, al primo gol in bianconero, poi al 92’ arriva la rete del definitivo pareggio con un perfetto tiro a giro di Mbangula. Nella ripresa, espulso Thiago Motta per proteste.

Claudio Ranieri ottiene la prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina della Roma. I capitolini battono allo stadio Olimpico il Lecce di Marco Giampaolo per 4-1 sbloccando la partita già al 13’ con Saelemaekers. Il Lecce chiude la partita con un uomo in meno per l’infortunio di Gaspar a cambi già terminati. Il lunch match domenicale lo vince la Fiorentina, che batte il Cagliari 1-0 al Franchi.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina in Coppa Italia, l’Empoli concede il bis in campionato superando nettamente al Bentegodi l’Hellas Verona di un Paolo Zanetti sempre più in bilico. Finisce in parità lo scontro salvezza giocato al Penzo tra Venezia e Como. Antonio Conte e il suo Napoli perdono la vetta della classifica cedendo alla Lazio per la seconda volta in pochi giorni.

Sempre in bilico la panchina di Fonseca al Milan

Un’altra sconfitta, la quarta in campionato dopo 14 giornate, per un distacco – con una gara in meno – di ben 12 punti dalla testa della classifica. Un avvio di stagione non all’altezza del Milan, che mette ancora una volta in serio pericolo la panchina di Paulo Fonseca: secondo gli esperti di Snai il tecnico portoghese potrebbe non esserci a inizio 2025, con un addio entro la fine dell’anno fissato a 1,45 volte la posta, in discesa rispetto al 2,50 di circa un paio di mesi fa.

Fondamentale per il futuro di Fonseca già la sfida di Champions League contro la Stella Rossa, con il Milan all’inseguimento di una qualificazione alla prossima fase: su Planetwin365 il successo rossonero paga 1,27 contro il 9,75 del colpo serbo.

Betting Trends: tante reti nell’ultimo turno del campionato

Nell’ultimo turno di campionato abbiamo visto 4 vittorie per le squadre di casa, 3 vittorie esterne e 3 pareggi. Tante reti nell’ultima giornata di Serie A, con ben 7 partite chiuse con Over 2.5 e sono 7 anche le partite da Gol Si.

La Lazio, che ospita l’Inter la prossima settimana, è ancora imbattuta in casa (6-1-0) mentre ci sono ancora due formazioni che non hanno ancora vinto sul proprio campo: Monza (0-3-5) e Genoa (0-6-3). La Roma invece rimane ancora a secco in trasferta (0-4-3) anche se la formazione peggiore fuori casa è il Venezia che è 0-2-6 lontano dalla laguna.

Sulle reti il Verona è la miglior squadra da Over 2.5 gol con O/U 12-3 e 3.7 gol totali di media nelle partite dell’Hellas. Anche la Lazio è O/U 12-3 ma nelle partite dei biancocelesti vediamo qualche rete in meno (3.1). L’Empoli rimane la miglior squadra da Under con O/U 5-10 e 1.9 gol totali di media nelle partite dei toscani che però arrivano da un doppio Over e agganciano Lecce e Monza con O/U 5-10.

Quote Antepost Scudetto: Atalanta sempre più lanciata, perde terreno la Juve

Nona sinfonia per l’Atalanta e primo posto in classifica. Prosegue il cammino da sogno della Dea, che, agguantata la vetta, non può più nascondersi dalla lotta per il titolo. Intanto i bookmakers certificano il sorpasso in classifica sul Napoli anche nelle quote: per la prima volta da inizio stagione, infatti, è proprio l’Atalanta, offerta tra 3,25 e 3,65 su Snai e Planetwin365, la prima rivale dell’Inter per il tricolore. Una vera scalata, considerando che dopo la prima giornata lo scudetto si giocava a 25 volte la posta.

Come detto, in pole resta l’Inter, potenzialmente prima a pari merito con l’Atalanta in caso di vittoria nel recupero con la Fiorentina. Il bis di Inzaghi paga 1,83 su bet365, mentre sale a 4,50 dopo il ko contro la Lazio l’ipotesi Napoli. Si impenna ancor di più la quota della Juventus, che contro il Bologna ha inanellato il terzo pareggio consecutivo. I passi falsi iniziano ad essere troppi per una squadra che ambisce al titolo, ora in lavagna a 34 su Lottomatica.

Restano nelle primissime posizioni, invece, Fiorentina e Lazio, entrambe a 31 punti. Per la Viola il tricolore vale 26, mentre i biancocelesti sono proposti a 41, alla pari del Milan, che dopo il ko di Bergamo ha probabilmente abbandonato le residue speranze scudetto.

Quote piazzamento Champions League: Lazio sempre più convincente

Dopo averlo eliminato negli ottavi di finale di Coppa Italia all’Olimpico, la Lazio ha sconfitto il Napoli anche in campionato al Maradona. Uno 0-1 che cambia gli equilibri in testa alla classifica e nella lotta Champions. Grande passo in avanti per i biancocelesti anche nella lavagna Top-4 della Serie A, dove scendono dal 5 di una settimana fa a 2,75 su Goldbet e 3 su Sisal.

Pagano dazio invece gli uomini di Conte, saliti da 1,05 a 1,20. I partenopei sono sorpassati in quota, come in classifica, dall’Atalanta, nuova capolista, a 1,08 dopo la vittoria contro il Milan. Obiettivo Champions più lontano per i rossoneri, visti ora a 3.

Perde terreno anche la Juventus, ancora quarta in lavagna, ma proposta a 2 – contro l’1,50 di sette giorni fa – dopo il terzo pareggio nelle ultime tre gare. Vince e avanza ancora invece la Fiorentina, da 3,75 a 3 dopo l’1-0 contro il Cagliari. Davanti a tutti si conferma comunque l’Inter, a 1,02 volte la posta.

Prossimo Turno: 16° giornata con Lazio-Inter

Si torna in campo per la 16° giornata di Serie A da venerdì 13 dicembre con l’anticipo Empoli-Torino. Al sabato altre 3 partite, si inizia con Cagliari-Atalanta, e la Dea nettamente favorita anche in trasferta @1.57, per un altro successo. Anche in Udinese-Napoli gli ospiti sono favoriti @1.75, ma gli uomini di Conte rischiano qualcosa in più in Friuli. Infine alla sera Juventus-Venezia, con i bianconeri che non possono sbagliare e sono tra i maggiori favoriti di giornata @1.35 di quota,

Il lunch match della domenica, Lecce-Monza, mette di fronte squadre da Under come abbiamo visto, e squadre che sono a caccia di punti importanti per la salvezza, con i salentini favoriti @2.43 sui brianzoli offerti a @3.11. Nel pomeriggio il derby dell’Appennino tra Bologna-Fiorentina, quote in grande equilibrio con la vittoria di entrambe le squadre intorno @2.70 e anche le prime puntate degli scommettitori Planetwin365 sono perfettamente spaccate, col 35% di preferenze sui padroni di casa, il 35% sui viola e il 30% di pareggio.

In serata Milan-Genoa, partita da non sbagliare per i rossoneri che hanno la quota più bassa di questo turno di Serie A @1.28, con un 74% di preferenze sulla vittoria del Milan e solo il 10% sulla sorpresa del Grifone. Lunedì sera all’olimpico si chiude alla grande col posticipo che è anche il big match di questo turno: Lazio-Inter. I nerazzurri giocano in trasferta contro una squadra in forma, ma sono favoriti @2.17 rispetto al @3.23 della Lazio. Gli scommettitori vanno al 43% sulla vittoria degli uomini di Inzaghi mentre il 30% crede in un altro successo della Lazio.

