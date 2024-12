Per la sedicesima giornata di Serie A, venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 20.45, si gioca allo stadio Carlo Castellani, il match tra i padroni di casa dell’Empoli e la formazione ospite del Torino. Empoli-Torino Serie A, pronostico, quote scommesse e formazioni.

Come arrivano le due squadre a questa partita di Serie A?

L’Empoli, arriva a questa partita casalinga, valida per la sedicesima giornata di Serie A, decima in classifica con 19 punti, con 7 lunghezze di vantaggio sulla zona salvezza. La squadra toscana, arriva dalla roboante vittoria esterna di Verona, per 4 a 1.

Il Torino, allenata dal tecnico Paolo Vanoli, arriva in Toscana, dodicesima in classifica con 16 punti a pari merito con la Roma. I granata, con il pareggio ottenuto a Genova, contro il Genoa per 1 a 0, hanno mosso la classifica, dopo un periodo molto complicato.

Probabili Formazioni Empoli-Torino di Serie A

Empoli (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Cacace, Pezzella; Esposito, Colombo.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Vlasic, Vojvoda; Adams, Sanabria.

Dove vedere la partita in tv?

La partita di Serie A, tra Empoli-Torino, sarà trasmessa in diretta venerdì 13 dicembre su Dazn dalle ore 20.45.

Le quote offerte dai bookmaker per Empoli-Torino

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Serie A, valido per la sedicesima giornata di campionato, vedono leggermente favorita la vittoria interna dell’Empoli, in questo match contro il Torino

La vittoria interna dell’Empoli è offerta a quota 2.55 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.00, mentre il successo esterno del Torino si gioca a quota 3.10.

Pronostico Empoli-Torino di Serie A

La squadra di casa dell’Empoli sta disputando un campionato di Serie A, sopra le più rosee aspettative e veleggia a metà classifica. Il Toro arriva da soli 2 punti raccolti nelle ultime 5 giorbate giocate. Un pareggio potrebbe accontentare entrambe le squadre.

Risultato Esatto di Empoli-Torino del 13/12/2024

Come risultato esatto per questa partita di Serie A, tra Empoli e Torino, vi indichiamo questi risultati:

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.