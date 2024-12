Sabato 14 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata della Serie A italiana, dove si affronteranno Cagliari contro Atalanta, alle ore 15.00. Pronostico Cagliari-Atalanta 14 dicembre 2024.

Pronostico Cagliari-Atalanta 14 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Le squadre arrivano a questo match valido per la 16° giornata di Serie A in un periodo di forma molto diverso.

Il Cagliari è reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite, dove ha subito ben 8 goal. Dall’altra parte troviamo l’Atalanta, che è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite. ù

Statistiche Cagliari-Atalanta di Serie A

-Dopo una striscia di quattro successi fuori casa di fila dell’Atalanta, il Cagliari ha vinto nell’ultima gara casalinga contro i bergamaschi in Serie A.

-Con una vittoria in questo match, l’Atalanta stabilirebbe il suo nuovo primato assoluto di successi consecutivi in Serie A: per adesso è a nove di fila, come già accaduto tra febbraio e luglio 2020.

-Il Cagliari ha un punto in più (14 vs 13) rispetto alle prime 15 gare dello scorso campionato, mentre l’Atalanta ne ha ben 11 in più rispetto allo scorso torneo (34 vs 23) e con 34 punti ha stabilito il suo nuovo primato dopo le prime 15 partite stagionali di Serie A.

-Ademola Lookman – che nei due precedenti contro il Cagliari nel massimo campionato vanta un gol (in casa) e un assist (in trasferta) – è vicino a partecipare attivamente a 50 gol in Serie A (finora 49, grazie a 32 reti e 17 assist).

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Atalanta?

Cagliari – Atalanta sarà trasmessa in chiaro su Dazn, Sabato alle ore 15.00.

Probabili formazioni Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea, Viola/Gaetano, Felici/Luvumbo; Piccoli

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti/Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere/Samardzic, Lookman; Retegui

Migliori quote Cagliari-Atalanta del 14 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 16° giornata di Serie A. Ospiti favoriti @1.57 su NetBet e @1.55 su Lottomatica mentre la vittoria interna si gioca fino @5.50 su Golbet. Pareggio @4.25 su Snai.

Pronostico Cagliari-Atalanta del 14/12/2024

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove decidiamo di prenderci l’esito goal che troviamo a quota 1.73.

Risultato Esatto Cagliari-Atalanta

Come risultato esatto decidiamo di prenderci l’1-2 a quota 9.00.

