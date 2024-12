Sabato 14 dicembre andrà in scena la sedicesima giornata della Serie A italiana, dove si affronteranno Udinese contro Napoli, alle ore 18.00. Pronostico Udinese-Napoli 14 dicembre 2024.

Pronostico Udinese-Napoli 14 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi e i dettagli di Udinese-Napoli, match valido per la 16° giornata di Serie A a cui entrambe le squadre si presentano in un periodo di forma molto complicato.

L’Udinese, è reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite ai danni del Monza. Dall’altra parte invece troviamo il Napoli che è reduce da due sconfitte consecutive.

Statistiche Udinese-Napoli

-L’Udinese non batte il Napoli in Serie A dal 3 aprile 2016, da allora in 16 gare di campionato i friulani hanno registrato 13 sconfitte e tre pareggi.

-Tre delle ultime cinque sfide di Serie A giocate in Friuli tra Udinese e Napoli sono terminate 1-1, incluse le ultime due.

-Il Napoli ha perso le ultime due partite giocate considerando Coppa Italia e campionato e non registra tre ko di fila in tutte le competizioni dal periodo tra novembre e dicembre 2023.

-Il Napoli ha collezionato ben cinque clean sheet in sette trasferte nella Serie A 2024/25 e nelle ultime sei gare fuori casa ha subito una sola rete.

-L’Udinese ha ritrovato il successo nell’ultimo turno di campionato contro il Monza, ma non riesce a vincere due partite di fila in Serie A dallo scorso settembre.

-Antonio Conte è ancora imbattuto in 11 sfide da allenatore in Serie A contro l’Udinese: nove vittorie e due pareggi.

-Romelu Lukaku vanta cinque gol nelle sette gare di Serie A giocate contro l’Udinese, solo contro Genoa (sette) e Sassuolo (sei) ha segnato più reti nel torneo.

Guida TV Serie A: dove vedere Udinese-Napoli?

Udinese – Napoli sarà trasmessa in chiaro su Dazn, Sabato alle ore 18.00.

Probabili formazioni Udinese-Napoli

Udinese (4-3-1-2): Okoye; Bijol, Giannetti, Zemura; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zarraga; Thauvin, Lucca.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Oliveira; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, David Neres.

Migliori quote Udinese-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 16° giornata di Serie A. Udinese in quota @5.25 su Snai e @5 su Sisal mentre gli ospiti sono favoriti @1.75 su Lottomatica, con pareggio @3.50 su NetBet.

Pronostico Udinese-Napolii del 14/12/2024

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove decidiamo di prenderci comunque la vittoria del Napoli che troviamo a 1.75.

Risultato esatto Udinese-Napoli di Serie A

Come risultato esatto decidiamo di prenderci lo 0-2 a quota 9.00.

