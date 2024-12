Sabato 14 dicembre andra in scena la sedicesima giornata della Serie A italiana, dove si affronteranno Juventus contro Venezia, alle ore 21.00. Pronostico Juventus-Venezia 14 dicembre 2024.

Pronostico Juventus-Venezia 14 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Entrambe le squadre, Juventus-Venezia, arrivano a questo match valido per la 16° giornata di Serie A in un periodo di forma molto complicato.

La Juventus è reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, anche se in Champions League si è ripresa con un importante vittoria per 2-0 sul Manchester City. Dall’altra parte troviamo il Venezia, che è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.

Statistiche Juventus-Venezia di Serie A

-Nelle ultime 12 sfide contro il Venezia in Serie A, la Juventus ha ottenuto 10 vittorie e due pareggi; l’ultimo successo dei lagunari nel massimo campionato contro i bianconeri risale al 15 aprile 1962.

-La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 sfide casalinghe contro il Venezia in Serie A, segnando ben 28 reti (2.8 di media a match).

-La Juventus non aveva mai pareggiato così tanto (nove volte) nelle prime 15 partite di un campionato di Serie A.

-La Juventus ha subito gol nelle ultime due giornate di campionato e con Thiago Motta in panchina non è ancora rimasta tre gare di fila in Serie A senza clean sheet.

-Nelle ultime 15 trasferte di Serie A, il Venezia ha perso 12 volte e pareggiato tre; in questo campionato i veneti hanno il peggior rendimento esterno (appena due punti conquistati) e la peggior difesa in trasferta (17 reti subite).

Guida TV Serie A: dove vedere Juventus-Venezia?

Juventus – Venezia sarà trasmessa in chiaro su Dazn, Sabato alle ore 21.00.

Probabili formazioni Juventus-Venezia

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Danilo; Locatelli, Thuram; Weah, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Candela, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Migliori quote Juventus-Venezia del 14 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 16° giornata di Serie A. Bianconeri nettamente favoriti @1.33 su NetBet e @1.32 su Sisal mentre la vittoria esterna si gioca @9.50 su Lottomatica e pareggio su Snai @5.25.

Pronostico Juventus-Venezia del 14/12/2024

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove decidiamo di prenderci l’esito goal che troviamo a quota 2.25, soprattutto dopo la vittoria contro Il Manchester city della Juventus

Risultato Esatto Juventus-Venezia

Come risultato esatto decidiamo di prenderci il 3-1 a quota @14.00.

