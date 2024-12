Il lunch match che apre la domenica della 16° giornata di Serie A si gioca al Via del Mare di Lecce dove arriva il Monza in una sfida che mette in palio punti importanti per la salvezza sia di salentini che di brianzoli. Pronostico Lecce-Monza 15 dicembre 2024.

Pronostico Lecce-Monza 15 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Lecce-Monza, in campo domenica 15 dicembre alle ore 12.30 per il lunch match della 16° giornata di Serie A in campo allo Stadio Via del Mare, sfida importante in chiave salvezza.

Il Lecce attualmente è risalito al 16° posto, a +3 dai brianzoli, anche se dopo l’importante vittoria a Venezia, i salentini hanno pareggiato in casa con la Juve, e poi hanno perso l’ultimo turno per 1-4 all’Olimpico contro la Roma in crisi.

Il Monza come detto ha 10 punti, penultimo posto e solo 1 vittoria raccolta dopo le prime 15 giornate, con 7 pareggi e 7 sconfitte a completare il quadro dei brianzoli che lo scorso turno hanno perso 1-2 in casa contro l’Udinese.

Statistiche Lecce-Monza di Serie A

-Nei quattro precedenti in Serie A tra Lecce e Monza, tre pareggi 1-1 e una vittoria in trasferta del Lecce 1-0.

-Il Lecce ha pareggiato per 1-1 le ultime due gare interne di campionato.

-Il Monza ha raccolto sette dei suoi 10 punti in questo campionato in trasferta, il 70%: si tratta della percentuale più alta di punti fuori casa su punti totali nel torneo in corso.

-Il Lecce è la squadra che conta meno marcatori diversi in questo campionato (solo quattro), mente il Monza ne conta sei (terz’ultimo in questa graduatoria, davanti appunto ai salentini e all’Empoli, che ne ha cinque).

-Secondo il modello degli Expected Goals, il Lecce è la formazione che ha la differenza negativa più alta in questa Serie A tra gol attesi (15.49) e gol effettivamente realizzati (8): i salentini hanno infatti segnato ben 7.49 reti in meno di quanto avrebbero dovuto fare.

Guida TV Serie A: dove vedere Lecce-Monza?

Lecce-Monza, domenica 15 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Probabili formazioni Lecce-Monza

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Pelmard, Baschirotto, Jean; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pedro, Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Maldini; Djuric. All. Nesta.

Migliori quote Lecce-Monza del 15 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 16° giornata di Serie A. Il Lecce si gioca vincente @2.45 su Lottomatica mentre la vittoria esterna del Monza la troviamo @3.15 su Snai. Pareggio offerto @3.00 su Sisal.

Pronostico Lecce-Monza del 15/12/2024

Sempre Under negli ultimi 5 precedenti tra queste formazioni, e anche in questo importante match per la salvezza, non ci aspettiamo delle goleade da queste due formazioni. Giochiamo su una partita da meno di 3 gol totali.

Risultato Esatto Lecce-Monza

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti di questo match di Serie A: 1-0, 1-1, 0-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.