Domenica pomeriggio, alle ore 15.00 dal Dallara di Bologna, si gioca un derby dell’Appennino molto interessante con la Fiorentina che vuole continuare a volare in questa 16° giornata di Serie A. Pronostico Bologna-Fiorentina 15 dicembre 2024.

Pronostico Bologna-Fiorentina 15 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Tutto quello che c’è da sapere su Bologna-Fiorentina, match valido per la 16° giornata di Serie A, in campo domenica pomeriggio, alle ore 15.00, dal Dallara.

Il Bologna è attualmente al 8° posto con 22 punti e ha perso solo 1 delle ultime 5 partite di campionato, lo 0-3 sul campo della Lazio, da allora una vittoria per 3-0 in casa contro il Venezia, e il 2-2 della settimana scorsa a Torino contro la Juve.

La Fiorentina à 4° con 31 punti e una partita in meno (quella con l’Inter interrotta per il malore di Bove) ed è reduce dal 1-0 sul Cagliari, con i viola che la settimana prima erano usciti a sorpresa in Coppa Italia ai rigori contro l’Empoli, ma che in campionato arriva da 8 vittorie consecutive!

Statistiche Bologna-Fiorentina di Serie A

-Il Bologna ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A contro la Fiorentina (1P), ma la Fiorentina è rimasta imbattuta in ben 15 degli ultimi 16 incontri con il Bologna nel girone d’andata di Serie A (10V, 5N).

-La Fiorentina ha vinto otto partite consecutive in Serie A, eguagliando il suo record storico di successi di fila nella competizione, registrato tra febbraio e aprile 1960, sotto la guida di Luis Carniglia.

-Il Bologna ha ottenuto 22 punti in questo campionato, esattamente gli stessi rispetto alla scorsa stagione dopo lo stesso numero di partite.

-Il Bologna ha perso solo una delle ultime 24 gare casalinghe in Serie A (14V, 9N) – 1-0 contro l’Inter lo scorso 9 marzo.

-La Fiorentina è l’unica squadra a non aver ancora subito un gol nei 30 minuti finali di partita nei cinque grandi campionati europei in corso.

Guida TV Serie A: dove vedere Bologna-Fiorentina?

Bologna-Fiorentina, domenica 15 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Probabili formazioni Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Holm; Pobega, Freuler; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

Migliori quote Bologna-Fiorentina del 15 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 16° giornata di Serie A. Quote in grande equilibrio col Bologna che gioca in casa ed è poco avanti @2.60 su Goldbet rispetto alla Fiorentina offerta @2.80 su NetBet mentre troviamo il pareggio @3.10 su Snai.

Pronostico Bologna-Fiorentina del 15/12/2024

Grande equilibrio in quota come abbiamo visto, ma anche nei precedenti, nonostante negli ultimi 6 scontri diretti non ci sia mai stata una X, con 3 vittorie del Bologna e 3 della Fiorentina. Noi però questa volta mettiamo un cippino proprio sul pareggio.

Risultato Esatto Bologna-Fiorentina

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti di questo match di Serie A: 0-0, 1-1, 1-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.