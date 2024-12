Domenica 15 dicembre, alle ore 15.00 dallo Stadio Tardini, si gioca questa sfida valida per la 16° giornata di Serie A, un match importante anche per fare punti salvezza sia da parte dei Ducali che dell’Hellas. Pronostico Parma-Verona 15 dicembre 2024.

Pronostico Parma-Verona 15 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Abbiamo analizzato Parma-Verona, match valido per la 16° giornata di Serie A, in campo domenica 15 dicembre alle ore 15.00 dal Tardini.

Il Parma è attualmente al 13° posto con 15 punti, e nelle ultime 5 di campionato ha sempre alternato una sconfitta (compreso l’ultimo 1-3 a San Siro contro l’Inter) ad una vittoria.

Il Verona cerca punti salvezza visto che al momento sarebbe 18°, quindi la prima delle retrocesse. L’Hellas deve interrompere una striscia di 4 sconfitte consecutive, per una squadra che in stagione è rimasta l’unica a non aver ancora pareggiato (4 vittorie e 11 sconfitte).

Statistiche Parma-Verona di Serie A

-L’Hellas Verona ha vinto ben sei delle ultime nove gare di Serie A contro il Parma (1N, 2P). Il Parma è rimasto imbattuto in sette delle nove gare casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A, grazie a quattro successi e tre pareggi.

-Dopo aver vinto la prima trasferta di questo campionato, l’Hellas Verona ha perso tutte le successive sei, con un punteggio aggregato di 5-16.

-Tra le squadre che non hanno pareggiato nessuna delle prime 15 gare in una stagione di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, l’Hellas Verona è quella che ha ottenuto il minor numero di punti, appena 12. Inoltre, negli ultimi 50 anni, solo quattro squadre non hanno ottenuti pareggi nelle prime 16 partite di un singolo torneo.

-Nessuna squadra ha ottenuto meno punti del Parma contro avversarie attualmente nel lato destro della classifica in questa Serie A, appena cinque (1V, 2N, 2P), come il Venezia.

-L’Hellas Verona è la squadra che ha subito più gol nel corso dei primi tempi nei cinque grandi campionati europei in corso (25, cinque in più rispetto alla seconda, l’Holstein Kiel).

Guida TV Serie A: dove vedere Parma-Verona?

Parma-Verona, domenica 15 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Probabili formazioni Parma-Verona

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Cancellieri, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

Migliori quote Parma-Verona del 15 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 16° giornata di Serie A. Il fattore campo spinge il Parma ad essere favorito @1.87 su Lottomatica mentre la vittoria esterna si gioca @4.40 su Goldbet. Da non escludere il pari @3.75 su NetBet.

Pronostico Parma-Verona del 15/12/2024

Abbiamo detto che il Verona non ha ancora pareggiato in stagione, ma questa sembra la trasferta giusta al Tardini contro il Parma, interrompendo il digiuno di X dell’Hellas, ma anche spezzando una striscia di 4 precedenti senza pareggi contro il Parma (3 vittorie del Verona e 1 sconfitta).

Risultato Esatto Parma-Verona

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti di questo match di Serie A: 0-0, 1-1, 3-0.

