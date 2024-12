Domenica 15 dicembre 2024, alle ore 18.00 dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia il Como ospita una Roma che prova ad uscire dalla crisi e a dare continuità ai propri risultati dopo che i giallorossi sono tornati al successo lo scorso turno. Pronostico Como-Roma 15 dicembre 2024.

Pronostico Como-Roma 15 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Per la 16° giornata di Serie A, domenica 15 dicembre 2024, alle ore 18:00, si gioca Como-Roma che abbiamo analizzato nel dettaglio con informazioni, statistiche e i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Como è in lotta per la salvezza al 17° posto, con 12 punti, ma non ha mai vinto nelle ultime 5 giornate, anche se i comaschi arrivano da 2 pareggi col Monza e a Venezia.

La Roma ha interrotto la pericolosa striscia perdente col 4-1 sul Lecce all’Olimpico la settimana scorsa; ora la squadra di Ranieri cerca costanza contro un avversario alla portata.

Statistiche Como-Roma di Serie A

-Il Como ha vinto l’ultima sfida giocata contro la Roma (2-0 il 25 gennaio 2003 in Serie A), dopo che aveva perso tutte le precedenti cinque in campionato.

-La Roma ha vinto tutte le ultime sei gare di Serie A contro avversarie neopromosse, ma non ha trovato il successo in nessuna delle ultime 10 trasferte di campionato (5N, 5P), perdendo tutte le tre più recenti.

-Il Como è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro gare di campionato (3N).

-Solo l’Hellas Verona (2.6) ha subito in media più gol a partita in casa rispetto al Como (2.2) in questa Serie A; nonostante questo, quella dei lariani è la formazione che ha subito in media meno tiri in incontri casalinghi nel torneo in corso tra le squadre nel lato destro della classifica (10.0).

-Roma e Como sono le due squadre che hanno effettuato più recuperi offensivi in questa Serie A, rispettivamente 120 e 104.

Guida TV Serie A: dove vedere Como-Roma?

Como-Roma, domenica 15 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Probabili formazioni Como-Roma

COMO (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Sala; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

Migliori quote Como-Roma del 15 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 16° giornata di Serie A. La Roma è favorita @2.35 su Snai mentre la vittoria del Como viaggia @3.25 su Lottomatica, col pareggio @3.30 su NetBet.

Pronostico Como-Roma del 15/12/2024

Vogliamo dare un pò di fiducia ai giallorossi, anche se non ci fidiamo ancora del tutto della Roma in trasferta, quindi giochiamo un rimborso in caso di pareggio (Draw no bet), sfruttando il +0 di Asian Handicap.

Risultato Esatto Como-Roma

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti di questo match di Serie A: 1-0, 0-2, 1-3.

