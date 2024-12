A San Siro domenica sera, alle ore 24.45, sono in campo rossoneri e grifone. Il Milan arriva dalla vittoria in Champions, ma non c’è pace per Fonseca che ha polemizzato con i suoi. Il Genoa non ha mai perso nelle ultime 5 giornate di Serie A, vediamo se continuerà in questo 16° turno del campionato di calcio italiano. Pronostico Milan-Genoa 15 dicembre 2024.

Pronostico Milan-Genoa 15 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi con probabili formazioni, migliori quote, statistiche, guida tv e consigli per le scommesse su Milan-Genoa che si sfidano domenica sera a San Siro in questo match valido per la 16° giornata di Serie A.

Il Milan dopo l’1-2 di Bergamo dello scorso turno è uscita dalla top-6, e al momento ha 22 punti, -5 dai bianconeri al 6° posto che vale l’Europa. I rossoneri hanno vinto solo 1 delle ultime 4 giornate (completano il quadro 2 pareggi).

Il Genoa ha raccolto 2 vittorie e 3 pareggi (compreso l’ultimo 0-0 interno contro il Torino) nelle ultime 5 giornate di campionato ed è risalito al 14° posto con 15 punti. Il Genoa non batte il Milan dal 2020, da allora 7 scontri diretti con 4 sconfitte e 3 pareggi, anche se nel match più recente dello scorso anno, proprio qui a San Siro, il Grifone portò a casa un punticino in uno spettacolare 3-3.

Statistiche Milan-Genoa di Serie A

-Il Milan è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 sfide di campionato contro il Genoa (9V, 3N). Il Milan ha realizzato almeno due reti in ben otto delle ultime 10 partite di campionato contro il Genoa.

-Il Genoa è rimasto imbattuto in tutti gli ultimi cinque incontri di campionato (2V, 3N), tenendo la porta inviolata tre volte nel periodo. Il Genoa ha vinto senza subire gol ciascuna delle ultime due trasferte di Serie A.

-Il Milan ha tenuto la porta inviolata in cinque dei primi sette incontri casalinghi in questo campionato.

-Con Patrick Vieira in panchina, il Genoa ha registrato una media di 447 passaggi, 13 tiri effettuati e 10.3 conclusioni subite a partita – tutte medie migliori rispetto alle prime 12 gare di questo campionato sotto la gestione di Alberto Gilardino (rispettivamente 326, 10.9 e 14.3).

-Il Genoa è, insieme all’Udinese, una delle due squadre che Rafael Leão ha affrontato almeno cinque volte in Serie A senza riuscire a prendere parte a più di un gol (una sola rete per lui contro questa avversaria).

-Mario Balotelli può tornare a giocare a San Siro in Serie A a distanza di oltre otto anni dall’ultima volta (14 maggio 2016, Milan-Roma); il giocatore del Genoa non è andato a segno nei tre incroci contro il Milan nella competizione (tutti da subentrato).

Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Genoa?

Milan-Genoa, domenica 15 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Probabili formazioni Milan-Genoa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Chukwueze, Leao; Abraham. All. Fonseca.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Migliori quote Milan-Genoa del 15 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 16° giornata di Serie A. Milan avanti @1.32 su Lottomatica, con pareggio @5.25 su Snai e la vittoria esterna @9.30 su Sisal.

Pronostico Milan-Genoa del 15/12/2024

Tra campionato, Champions e Coppa Italia, nelle ultime 3 partite del Milan entrambe le squadre sono sempre andate a segno, mentre il Genoa arriva da 2 Gol No, e questa volta puntiamo su Gol No anche per questa sfida di San Siro.

Risultato Esatto Milan-Genoa

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti di questo match di Serie A: 1-0, 2-1, 0-1.

