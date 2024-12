La 16° giornata di Serie A si chiuderà con un posticipo di lusso, lunedì sera all’Olimpico con uno scontro al vertice del campionato di calcio italiano. Pronostico Lazio-Inter 16 dicembre 2024.

Pronostico Lazio-Inter 16 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi del big match Lazio-Inter, posticipo che lunedì sera chiude la 16° giornata di Serie A, un match al vertice del campionato.

La Lazio è al 5° posto con 31 punti (gli stessi dei nerazzurri che però hanno giocato una partita in meno) e dopo il passo falso a Parma che ha interrotto una bella striscia vincente, i biancocelesti sono tornati al doppio successo, sempre col Napoli, superato due volte nel giro di tre giorni, prima in Coppa Italia, poi nel 1-0 dello scorso weekend al Maradona in campionato.

L’Inter come detto ha 31 punti anche lei, ma non ha finito la partita con la Fiorentina di un paio di settimane fa, e lo scorso turno ha superato 3-1 il Parma. La squadra di Inzaghi torna in campionato per cercare di cancellare il beffardo 0-1 in Champions League contro il Leverskusen.

Statistiche Lazio-Inter di Serie A

-La Lazio ha vinto solo due delle ultime otto gare di Serie A contro l’Inter (2N, 4P), anche se entrambi questi successi sono arrivati in gare casalinghe.

-L’Inter ha segnato almeno una rete in ciascuna delle ultime otto trasferte di Serie A contro la Lazio (ottenendo nel parziale quattro successi, un pareggio e tre sconfitte).

-L’Inter ha segnato 41 reti in trasferta nel 2024 in Serie A, solo in due anni solari ha fatto meglio nella competizione: 46 nel 1949 e 43 nel 2021.

-La Lazio ha conquistato 31 punti in questo campionato e con un successo potrebbe arrivare a quota 34 dopo 16 gare stagionali di Serie A per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria.

Guida TV Serie A: dove vedere Lazio-Inter?

Lazio-Inter, lunedì 16 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Probabili formazioni Lazio-Inter

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Gigot, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Migliori quote Lazio-Inter del 16 dicembre 2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1X2 sul mercato italiano per questo match valido per la 16° giornata di Serie A. Nonostante la trasferta impegnativa l’Inter è favorita @2.20 su Lottomatica mentre la vittoria della Lazio si gioca @3.40 su Sisal, col pareggio @3.35 su Snai.

Pronostico Lazio-Inter del 16/12/2024

Solo l’Atletico Madrid (13) ha segnato più reti della Lazio (12, come il Barcellona) nel corso dell’ultimo quarto d’ora di partita nei maggiori cinque campionati europei; dall’altra parte, l’Inter ha subito ben sette delle 15 reti nel corso degli ultimi 15 minuti, il 47%, il dato più alto in percentuale nella Serie A in corso. Ci aspettiamo un primo tempo più chiuso e giochiamo un bel raddoppio su più gol alla ripresa.

Risultato Esatto Lazio-Inter

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per i risultati esatti di questo match di Serie A: 1-1, 2-1, 0-2.

