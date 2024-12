Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti dal campionato di calcio italiano, dopo il posticipo del lunedì che ha visto l’Inter dilagare 6-0 in casa della Lazio, con la squadra di Inzaghi sempre favorita dalle quote antepost. Vediamo anche il prossimo turno prima di Natale che non ci regala nemmeno un vero e proprio big match. Risultati Serie A giornata 16.

Risultati Serie A giornata 16: crolla la Lazio, vola l’Inter

La 16° giornata di Serie A si è chiusa con un posticipo di lusso all’Olimpico, una partita che doveva essere combattuta con la Lazio, una delle squadre del momento, che ospitava l’Inter, ma è andata a finire molto diversamente da quanto atteso, con la squadra di Inzaghi travolge la Lazio di Baroni vincendo con un roboante 6-0. L’Inter ha eguagliato il maggior numero di vittorie in trasferta ottenute in un anno solare in Serie A: 13 come nel 2007 e nel 2021. Con il successo per 6-0 contro la Lazio, l’Inter ha segnato 47 reti in Serie A in trasferta nel 2024 e ha stabilito il suo record di gol segnati fuori casa in un anno solare nella massima serie mentre era dal 17 aprile 1994 che la Lazio non subiva 6 gol in una partita di Serie A, 1-6 in trasferta contro la Juventus (in casa non era mai successo).

Nelle altre partite del weekend torna alla vittoria il Torino di Paolo Vanoli, che si impone per 0-1 al Castellani di Empoli contro la squadra di casa allenata da Roberto D’Aversa. I granata non vincevano da più di un mese e mezzo, ovvero dall’1-0 casalingo rifilato al Como il 25 ottobre.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua a vincere e a credere allo scudetto: sono così 10 le vittorie consecutive dei lombardi. I nerazzurri bergamaschi si impongono anche sul terreno del Cagliari con il punteggio di 0-1; i sardi ora sono al terzultimo posto.

Il Napoli di Antonio Conte risponde all’Atalanta vincendo per 1-3 sul campo dell’Udinese. La Juventus di Thiago Motta colleziona il 10° pareggio su 16 partite di campionato contro il Venezia di Eusebio Di Francesco e aggancia il pareggio solo al 95° con Vlahovic, su calcio di rigore, ma questo non risparmia gli uomini di Motta dalla contestazione dei tifosi.

Il Lecce di Marco Giampaolo inguaia Alessandro Nesta battendo il Monza al Via del Mare per 2-1. Dopo quattro sconfitte consecutive, l’Hellas Verona di Paolo Zanetti torna alla vittoria battendo il Parma al Tardini per 2-3. Il Verona con questi tre punti aggancia proprio gli emiliani a quota 15 punti.

Cade la Fiorentina di Raffaele Palladino che, dopo 8 vittorie consecutive, perde al Dall’Ara contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano. Il Como di Cesc Fabregas batte la Roma di Claudio Ranieri per 2-0 e conquista tre punti pesantissimi. Per i Lariani è il primo clean sheet del campionato, per i capitolini l’8° ko.

Nella sera in cui si festeggia il 125° anniversario dalla fondazione, il Milan di Paulo Fonseca non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Genoa di Patrick Vieira. Ora il ‘Diavolo’ è a -14 dall’Atalanta capolista.

Quote Antepost Scudetto: Inter sempre davanti ad Atalanta e Napoli

L’Inter risponde all’Atalanta. Momentaneamente a -6 dal primo posto, in un campo difficile come l’Olimpico e contro una Lazio in un momento di grazia, i nerazzurri emergono da grande squadra con sei gol e mandano un messaggio chiaro alle altre concorrenti. Messaggio ben visibile anche nelle quote di bet365 e Snai, dove l’ipotesi scudetto per i nerazzurri è scesa da 2,10 a 1,80.

Prima rivale resta l’Atalanta, in vetta alla classifica (con una partita in più rispetto all’Inter) e reduce da dieci vittorie consecutive: uno storico tricolore paga 3,10 su NetBet. Si sale a 4,75 per il Napoli, che a Udine ha ritrovato i tre punti e risollevato il morale dopo il doppio ko con la Lazio.

Sembra ormai essere fuori dai giochi la Juventus, reduce dall’ennesimo pareggio contro il Venezia: il titolo bianconero si gioca a 41 su Snai, stessa quota della Lazio, che dopo il sonoro ko contro l’Inter è scivolata a meno sei dal primo posto. Perde terreno anche per la Fiorentina, sconfitta a Bologna e ora proposta in lavagna a 34.

Piazzamenti Champions: Milan e Juventus rischiano di mancare la top-4

Tra conferme e sorprese, sia positive che negative, la lotta per un posto in Champions League si fa sempre più appassionante. La Juventus, salvata in extremis dal rigore di Vlahovic contro il Venezia e sesta in classifica, si gioca a 2 su Goldbet e Better, stabile rispetto alla scorsa settimana ma in aumento rispetto a novembre (1,35).

Cambia invece la quota per il Milan di Fonseca, anch’esso reduce da un deludente pari casalingo contro il Genoa e ora ottavo: si sale da 3 della settimana scorsa agli attuali 3,50. Tra le sorprese, occhio alla Fiorentina di Palladino, attualmente quarta in classifica e con la partita contro l’Inter ancora da recuperare: si passa da 3 a 2,75. La Lazio, nonostante la netta sconfitta casalinga contro la squadra di Inzaghi, rimane in lavagna a 3.

L’Inter, nel posticipo contro la Lazio, risponde con un roboante 6 a 0 alla vittoria di misura dell’Atalanta contro il Cagliari. Tiene il passo delle prime anche il Napoli di Conte, vittorioso a Udine. E sono proprio queste tre squadre le favorite nella lavagna top-4 dei bookie: in ‘pole’ la formazione di Inzaghi a 1,02. La rivelazione Atalanta, capace di inanellare 10 vittorie consecutive, è data ora a 1,07, pressoché stabile (1,08) rispetto alla settimana scorsa ma in netto calo rispetto agli 1,40 del mese scorso. Rimane a 1,10 il Napoli, lontano soli due punti dalla vetta.

Quote Capocannoniere: crisi per Lautaro Martinez. Retegui rimane il re dei bomber

Con il gol al novantesimo nello 0-6 dell’Inter sulla Lazio all’Olimpico, Marcus Thuram si porta a 11 centri in Serie A, a -1 da Mateo Retegui, a secco da tre giornate. Il francese accorcia anche nelle quote dei bookmaker per il capocannoniere, avanzando da 5 a 3,25 su Goldbet e 3,50 su Sisal. L’italo-argentino è comunque ancora in pole, ma sale leggermente da 1,75 a 2,25. Completa il podio dei favoriti Moise Kean a 7.

Continua la crisi di Lautaro Martinez, a digiuno da cinque partite. Il bis del miglior marcatore dello scorso campionato si allontana, in quota, da 10 a 15, appaiato al Taty Castellanos. Digiuno finito invece, dopo sei gare, per Dusan Vlahovic, grazie al rigore segnato contro il Venezia: il centravanti serbo resta però stabile a 10, ancora preceduto da Ademola Lookman, offerto a 8, e in vantaggio su Romelu Lukaku, proposto a 12 volte la posta.

Quote Retrocessione: Monza nei guai, risale il Como

Boccata d’ossigeno per il Como contro la Roma. Fabregas ha ritrovato un successo che mancava dal 29 settembre, conquistando tre punti d’oro nella lotta retrocessione, salita in quota da 3,50 a 4 su Goldbet. Notte fonda, invece, in casa Monza. Continua il digiuno da vittoria della squadra di Nesta, scivolata all’ultimo posto in classifica dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Lecce. L’ipotesi “Serie B” è sempre più bassa in quota, scesa da 2,25 a 1,90.

Solo il Venezia, secondo i bookie, ha più probabilità di retrocedere. I veneti, nonostante le buone prestazioni con Como e Juventus, hanno ottenuto solo due punti e sono offerti a 1,25. Respira l’Hellas Verona, tornato alla vittoria in casa del Parma. Zanetti ha salvato la panchina e spinto la quota per la retrocessione da 1,55 a 1,75. Segue il Cagliari a 2,75, mentre il Lecce (sette punti dal ritorno di Giampaolo in panchina) si gioca a 2,50 e il Genoa a 3.

Fiducia per il Parma, proposto a 4, mentre l’effetto Ranieri sembra aver allontanato la Roma dalla prospettiva retrocessione: sono solo due in punti di vantaggio dal terzultimo posto, ma l’ipotesi è alta in quota a 30. Nonostante il pesante ko di Como, dunque, i bookie sono certi che i giallorossi possano scacciare i fantasmi e risollevarsi in classifica.

Serie B: il Sassuolo continua a dominare il campionato cadetto

Abbiamo parlato di retrocessione, vediamo velocemente anche chi potrebbe salire dal campionato cadetto, sempre dominato anche in quota dal Sassuolo che cerca il pronto ritorno nella massima serie dopo un anno di purgatorio in B. Il Sassuolo sbanca anche lo ‘Stirpe’ di Frosinone, mette la sesta e sembra ormai essere padrone del proprio destino. Su Lottomatica la quota per la vittoria della Serie B scende ancora e vale 1,40. Le due formazioni più accreditate a dare battaglia al primo posto dei neroverdi di Grosso sono Pisa e Spezia, date rispettivamente a 5 e a 6.

Sono proprio i toscani di mister Inzaghi e i liguri di D’Angelo le due squadre che, secondo i bookie, lotteranno fino alla fine per conquistare la promozione in Serie A: il salto di categoria è infatti in lavagna a 1,70 e a 2. Tra le big, frenano ancora Cremonese e Palermo, reduci da un pareggio e una sconfitta nell’ultimo turno, la cui promozione paga 3 e 5.

Brusco stop anche per il Bari, perdente a Pisa, la cui quota sale a 5 rispetto ai 3,25 della scorsa settimana. Tra le possibili sorprese, fari puntati sul Catanzaro, vittorioso a Palermo e imbattuto da 14 turni, il cui salto di categoria è in lavagna a 5.

Betting Trends: Monza e Genoa ancora a secco in casa, la Roma non va in trasferta

Anche nell’ultimo turno di campionato il fattore campo è contato poco, con solo 3 vittorie per le squadre di casa, 2 pareggi e ben 5 partite vinte dagli ospiti. La 16° giornata di Serie A ci ha portato in dono anche 6 partite da Gol NO mentre Over-Under sono precise al 50%, 5 partite con almeno tre reti complessive e 5 da Under.

Quella di lunedì è stata anche la prima sconfitta interna della Lazio (6-1-1) che rimane però ancora la miglior squadra come rendimento tra le mura amiche con 19 punti (uno in più dell’Atalanta a Bergamo e del Napoli al Maradona). Al contrario le peggiori squadre, che non hanno ancora vinto in casa, sono Monza e Genoa, anche se i brianzoli con le ultime 3 sconfitte di fila in casa rimangono a soli 3 punti conquistati sul proprio campo, a differenza del Genoa che dopo tre X consecutive interne sale a 6 punti guadagnati al Marassi.

Le ultime 5 vittorie consecutive della Dea spingono l’Atalanta ad essere la migliore anche fuori casa con 19 punti conquistati lontano da Bergamo. La Roma non ha ancora vinto fuori dall’Olimpico (0-4-4), ha perso le ultime 4 e con 4 punti è la seconda peggiori assieme al Lecce; solo il Venezia (0-3-6 per tre punti) fa ancora peggio.

Prossimo turno: 17° giornata di Serie A senza big match

La 17° giornata di Serie A si giocherà da venerdì 20 a lunedì 23 dicembre, e non si segnalano veri e propri big match. Venerdì l’anticipo è Verona-Milan, la fatal Verona questa volta potrebbe pesare tanto per il Milan, con Fonseca sempre in bilico, anche se le quote sono dalla parte dei rossoneri @1.60 e i primi scommettitori di Planetwin365 stanno andando al 59% sul Milan vincente, e solo il 17% sta puntando sui padroni di casa.

Sabato altre tre partite, tra cui Genoa-Napoli e Lecce-Lazio, con le squadre in trasferta rispettivamente favorite @1.63 e @1.74. Domenica si continua con 4 partite, e si inizia col lunch match all’Olimpico, Roma-Parma. I giallorossi si giocano @1.52 rispetto al @6 dei ducali, appoggiati solo dal 16% delle prime puntate, rispetto al 62% raccolto dagli uomini di Ranieri che non possono fallire ancora.

A Bergamo Atalanta-Empoli, con la Dea che è la seconda massima favorita di giornata con una microquota @1.25 mentre la vittoria esterna dei toscani si prende in doppia cifra @11 volte la posta. In serata Monza-Juventus, con i bianconeri a caccia dei tre punti pieni, e di interrompere la “pareggite” di campionato. Un altra X si gioca @3.50 ed è appoggiato dal 27% degli scommettitori, che comunque favoriscono i bianconeri al 55%.

Doppio posticipo del lunedì, si inizia alle ore 18.30 dal Franchi con Fiorentina-Udinese mentre in serata, a San Siro, c’è Inter-Como. I nerazzurri hanno la quota più bassa di questo turno @1.23, col 77% di preferenze e solo un misero 8% che crede nella vittoria ospite offerta @12 volte la posta.

