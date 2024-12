Si torna in campo da sabato 21 a lunedì 23 dicembre con la 17° giornata di Serie A che abbiamo analizzato con probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse su tutte le partite, in un click, e con una Multipla quota @4.18 sul campionato di calcio italiano. Pronostici Serie A giornata 17.

Pronostici Serie A giornata 17: analisi e formazioni di tutte le partite

Abbiamo analizzato tutte le partite di questa 17° giornata di Serie A con statistiche, news, probabili formazioni, migliori quote e ovviamente anche tanti consigli per le scommesse gratuite sul calcio.

GENOA-NAPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Zanoli, Miretti, Pinamonti. All. Vieira.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

STATISTICHE

-Dal 2010 in avanti il Genoa ha vinto solamente due partite su 27 contro il Napoli in Serie A (8N, 17P).

-Patrick Vieira è rimasto imbattuto nelle prime quattro partite di campionato con il Genoa (1V, 3N).

-Antonio Conte ha superato i 35 punti nelle prime 17 partite delle precedenti due esperienze in Serie A (37 con la Juventus, 42 con l’Inter).

-Da inizio settembre in avanti il Napoli ha subito solamente due gol in trasferta, mantenendo cinque volte la porta inviolata; nei maggiori cinque campionati europei, nel periodo, solo Fiorentina, Inter e Real Sociedad hanno ottenuto così tanti clean sheet fuori casa.

LECCE-LAZIO

PROBABILI FORMAZIONI

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

STATISTICHE

-La Lazio ha battuto 18 volte il Lecce in Serie A (7N, 9P), cioè nel 53% degli incontri.

-Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di Serie A (2V, 2N).

-La Lazio ha subito nove gol nelle ultime tre partite di Serie A, tante reti quante quelle concesse nelle precedenti 10 partite di campionato.

-La Lazio non ha ancora pareggiato in trasferta in questo campionato (4V, 4P) ed è dalla stagione 2015/16 che non rimane senza nemmeno un segno “X” nelle prime nove gare esterne stagionali.

ROMA-PARMA

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Saelemaekers; Dovbyk. All. Ranieri

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Delprato, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Mihaila; Bonny. All. Pecchia.

STATISTICHE

-La Roma ha vinto il 61% delle partite di Serie A contro il Parma (33V, 10N, 11P). La Roma non perde in casa in Serie A contro il Parma dall’aprile 1997 e da allora ha collezionato 16 vittorie e quattro pareggi.

-La Roma ha perso sette delle ultime nove partite di campionato (2V).

-Il Parma ha perso quattro delle ultime sei partite di campionato (2V), incluse le ultime due e in questa Serie A non è mai arrivato a tre sconfitte di fila.

-Il Parma (265) è la squadra che ha concesso più conclusioni in questo campionato, mentre la Roma (224) si trova in quarta posizione per numero di tiri effettuati nella Serie A 2024/25, dietro ad Atalanta, Inter e Como.

VENEZIA-CAGLIARI

PROBABILI FORMAZIONI

VENEZIA (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Ellertsson; Oristanio, Busio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All. Nicola.

STATISTICHE

-Dopo aver perso la prima sfida contro il Cagliari in Serie A il 6 novembre 1966, il Venezia è rimasto imbattuto nelle successive sette gare contro i sardi nel torneo (3V, 4N). Il Cagliari è la squadra contro cui il Venezia ha disputato più partite casalinghe senza mai perdere in Serie A: due vittorie e due pareggi in quattro match interni.

-Il Venezia ha pareggiato gli ultimi due match di campionato contro Como e Juventus.

-Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime otto partite di campionato (2N, 5P).

-Il Cagliari è rimasto imbattuto in nove delle ultime 11 partite contro squadre neopromosse in Serie A (3V, 6N).

ATALANTA-EMPOLI

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajili, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

STATISTICHE

-L’Atalanta ha vinto le ultime quattro sfide contro l’Empoli in campionato (con uno score aggregato di 9-1). L’Atalanta è rimasta imbattuta in 11 delle 12 gare casalinghe contro l’Empoli in Serie A (6V, 5N).

-L’Atalanta ha vinto 10 partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A. L’Atalanta ha vinto 12 delle 16 gare di questo campionato (1N, 3P): già record di successi per la Dea in un girone d’andata stagionale nella sua storia in Serie A.

-L’Empoli ha vinto l’ultima trasferta di campionato (4-1 contro l’Hellas Verona) e , considerando anche le due precedenti stagioni di Serie A (dal 2022/23), solo una volta i toscani hanno ottenuto due successi fuori casa di fila: lo scorso febbraio (contro Salernitana e Sassuolo).

MONZA-JUVENTUS

PROBABILI FORMAZIONI

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakoupoulos; Ciurria, Caprari; Mota. All. Nesta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.. All. Motta.

STATISTICHE

-Perfetto equilibrio nelle quattro sfide tra Monza e Juventus in Serie A: i brianzoli hanno vinto le due gare della stagione 2022/23 mentre i bianconeri le due partite del 2023/24 – quattro reti totali segnate da entrambe le formazioni. La prima vittoria del Monza nella sua storia in Serie A è arrivata proprio contro la Juventus, il 18 settembre 2022 all’U-Power Stadium per 1-0 con gol di Christian Gytkjær.

-Il Monza è la squadra che ha guadagnato meno punti in partite casalinghe in questa stagione di Serie A: solo tre in otto match all’U-Power Stadium (3N, 5P). I brianzoli sono infatti una delle due formazioni, insieme al Genoa, senza alcuna vittoria in gare interne nel campionato in corso.

-Il Monza ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe di campionato (contro Milan, Lazio e Udinese), i brianzoli non hanno mai registrato quattro sconfitte interne di fila in Serie A.

-La Juventus ha pareggiato 10 delle 16 partite di questo campionato (6V), già record per i bianconeri in un girone d’andata stagionale nella loro storia in Serie A. La Juventus ha pareggiato le ultime quattro trasferte tra tutte le competizioni.

FIORENTINA-UDINESE

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

UDINESE (3-5-2): Sava, Kristensen, Bijol, Giannetti; Zemura, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Ehizibue; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

STATISTICHE

-Grande equilibrio nelle ultime sette sfide tra Fiorentina e Udinese in campionato: tre vittorie per parte e un pareggio.

-La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe tra tutte le competizioni (13V, 6N), l’ultima sconfitta al Franchi risale allo scorso 30 marzo contro il Milan in campionato.

-Con la sconfitta nel match più recente contro il Bologna, la Fiorentina ha interrotto la sua striscia record di vittorie consecutive in Serie A: otto come quella tra febbraio e aprile 1960. I viola non perdono due partite di fila in campionato dal periodo tra marzo e aprile scorsi (contro Milan e Juventus in quel caso).

-Dopo aver ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro gare di questa Serie A, l’Udinese ha perso otto delle ultime 12 partite di Serie A (3V, 1N) – nel periodo, solo l’Hellas Verona (nove) ha registrato più sconfitte nel massimo campionato italiano.

-La Fiorentina è la squadra che ha subito meno gol (due) nel corso del 2° tempo in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.

-Solo il Chelsea (33, prima del turno in Conference League) ha segnato più gol della Fiorentina (32) in partite casalinghe in questa stagione tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei tra tutte le competizioni.

INTER-COMO

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Engelhardt; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.

STATISTICHE

-L’Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro il Como in Serie A. Inter e Como torneranno ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 282 giorni, ovvero dal 16 marzo 2003.

-Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter ha vinto otto delle successive 10 partite di campionato (2N), segnando 30 gol e subendone 10.

-Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di campionato (1V, 2N) e in questa stagione di Serie A non è mai riuscito a registrare quattro match di fila senza sconfitta.

-Solo l’Atalanta (249) ha tentato più tiri totali di Inter (233) e Como (232) nella Serie A 2024/25. In più solamente la Juventus (133) ha subito meno conclusioni totali di Inter (138) e Como (150) in questo campionato.

