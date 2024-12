Andiamo a vedere il primo dei due posticipi del lunedì che chiudono la 17° giornata di Serie A, con le analisi, probabili formazioni, migliori quote e scommesse sul match del Franchi delle ore 18.00. Pronostico Fiorentina-Udinese 23 dicembre 2024.

Pronostico Fiorentina-Udinese 23 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Uno dei due posticipi che chiuderà la 17° giornata di Serie A è Fiorentina-Udinese, lunedì alle ore 18.00 dallo Stadio Franchi.

La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe tra tutte le competizioni (13V, 6N), l’ultima sconfitta al Franchi risale allo scorso 30 marzo contro il Milan in campionato. Solo il Chelsea (33, prima del turno in Conference League) ha segnato più gol della Fiorentina (32) in partite casalinghe in questa stagione tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei tra tutte le competizioni.

Dopo aver ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro gare di questa Serie A, l’Udinese ha perso otto delle ultime 12 partite di Serie A (3V, 1N) – nel periodo, solo l’Hellas Verona (nove) ha registrato più sconfitte nel massimo campionato italiano.

Probabili formazioni Fiorentina-Udinese

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

UDINESE (3-5-2): Sava, Kristensen, Bijol, Touré; Zemura, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Ehizibue; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

Guida TV Serie A: dove vedere Fiorentina-Udinese?

Fiorentina-Udinese, lunedì 23 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote Fiorentina-Udinese del 23.12.24

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse di calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Serie A. La vittoria interna è l’opzione favorita @1.64 su NetBet mentre la vittoria esterna viaggia intorno @5.50 su Snai con pareggio @3.95 su Sisal.

Pronostici Fiorentina-Udinese di Serie A

Grande equilibrio nelle ultime sette sfide tra Fiorentina e Udinese in campionato: tre vittorie per parte e un pareggio. Questa volta però pensiamo che i viola torneranno alla vittoria e giochiamo 1 fisso.

Risultato Esatto Fiorentina-Udinese del 23 dicembre 2024

Per questo match di Serie A abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 2-0, 2-1, 2-2.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.