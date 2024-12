La 17° giornata di Serie A si chiuderà con il posticipo di San Siro alle ore 20.45 con l’Inter grande favorita in casa contro il Como. Pronostico Inter-Como 23 dicembre 2024.

Pronostico Inter-Como 23 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

A San Siro sono Inter-Como a chiudere la 17° giornata di Serie A con il posticipo delle ore 20.45.

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, l’Inter ha vinto otto delle successive 10 partite di campionato (2N), segnando 30 gol e subendone 10.

Il Como è rimasto imbattuto nelle ultime tre partite di campionato (1V, 2N) e in questa stagione di Serie A non è mai riuscito a registrare quattro match di fila senza sconfitta.

Probabili formazioni Inter-Como

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Sala; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.

Guida TV Serie A: dove vedere Inter-Como?

Inter-Como, lunedì 23 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Inter-Como del 23.12.24

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse di calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match di Serie A. Micro quota per la vittoria dell’Inter @1.30 su Goldbet mentre la vittoria esterna si gioca fino @10 volte la posta su Sisal. Per il pareggio lo troviamo @5.50 su Lottomatica.

Pronostici Inter-Como di Serie A

L’Inter ha vinto tutte le ultime sette sfide contro il Como in Serie A. Inter e Como torneranno ad affrontarsi in Serie A a distanza di 21 anni e 282 giorni, ovvero dal 16 marzo 2003. Nella nostra multipla abbiamo giocato la vittoria dell’Inter a quota bassa. In alternativa per la giocata in singola segnaliamo il Parziale/Finale (1°/2° Tempo) sui nerazzurri già avanti all’intervallo e vincenti a fine match.

Risultato Esatto Inter-Como del 23 dicembre 2024

Per questo match di Serie A abbiamo scelto tre possibili opzioni a quota alta per il risultato esatto finale: 2-0, 3-0, 2-1.

