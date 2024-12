L’Inter vince ancora ma Atalanta e Napoli non mollano. Il campionato di calcio italiano tornerà dal 28 dicembre con l’ultimo turno dell’anno solare 2024 pieno di big match come Lazio-Atalanta, Juve-Fiorentina e Milan-Roma. Risultati Serie A giornata 17.

Risultati Serie A giornata 17: l’Inter vince ancora, ma Atalanta e Napoli non mollano

La 17° giornata di Serie A si è chiusa con un doppio posticipo del lunedì; l’Inter fatica ma piega la resistenza del Como per 2-0 mentre la Fiorentina fa un brutto passo falso perdendo in casa al Franchi per 1-2 contro l’Udinese.

Il giorno prima la Juventus termina la pareggite passando 2-1 sul campo dell’ultima in classifica, il Monza. Si riprende di colpo anche la Roma che firma un bel 5-0 all’Olimpico contro il Parma mentre l’Atalanta continua a vincere, 3-2 in rimonta ad Empoli.

Il giorno prima anche il Napoli non sbaglia, passando 2-1 a Marassi contro il Genoa. Niente fatal Verona per il Milan che passa contro l’Hellas, anche se col risultato minimo di 1-0 in apertura del turno nell’anticipo di venerdì al Bengodi.

Quote antepost scudetto: gli ultimi aggiornamenti

Un dolce Natale per Atalanta e Napoli. Le prime due della classe, seppur con qualche patema di troppo, non sbagliano contro Genoa ed Empoli, mantenendosi in piena lotta scudetto. La Dea, dopo l’undicesima vittoria di fila, è la prima rivale dell’Inter nelle quote: lo storico tricolore paga 3 su Goldbet e Lottomatica, in lieve calo rispetto al 3,10 della scorsa settimana.

Si sale a 5 su Snai per il Napoli, che sembra aver ritrovato la rotta giusta dopo il ko interno con la Lazio, vincendo due gare di fila in trasferta. L’Inter, come detto, resta la favorita dei bookie a 1,70, mentre la vittoria di Monza non aiuta più di tanto la Juventus, sempre lontana in quota e offerta a 41 su bet365. Poca fiducia anche nella Lazio, reduce dal 2-1 sul campo del Lecce: l’ipotesi scudetto biancoceleste è in lavagna a 34.

Betting Trends: niente pareggi nell’ultimo turno di campionato

Nell’ultimo turno di campionato non c’è stato nemmeno un pareggio, con 4 vittorie per le squadre di casa e ben 6 vittorie in trasferta. Nella 17° giornata abbiamo visto ben 7 partite da Over e 3 da Under, con 6 Gol Si e 4 Gol No.

Prossimo turno: 18° giornata con Lazio-Atalanta, Juve-Fiorentina e Milan-Roma

Il campionato di calcio italiano tornerà in campo dopo Natale, dal 28 al 30 dicembre, con una 18° giornata di Serie A piena di big match. Si inizia subito con Lazio-Atalanta con le quote in equilibrio. Gli ospiti sono poco avanti @2.35 sulla Lazio @2.93 e i primi scommettitori di Planetwin365 si dividono, con un 32% che va sulla vittoria della Lazio, un 40% sulla Dea e anche un 28% che crede nel pareggio. Poco prima in Cagliari-Inter i nerazzurri non dovrebbero avere problemi e si giocano @1.41 per il successo in Sardegna.

Domenica in Napoli-Venezia abbiamo i partenopei come squadra maggiormente favorita @1.24 dalle quote, ma le vere sfide si giocano in serata. Alle ore 18.00 va in scena la rivalità tra Juventus-Fiorentina. I bianconeri si giocano sotto la pari, appoggiati dal 49% delle prime preferenze degli scommettitori di PW365. In serata a San Siro si gioca anche Milan-Roma, partita delicata tra due squadre che hanno bisogno di costanza. Le quote danno i rossoneri avanti @2.07 rispetto al @3.48 dei giallorossi, e gli scommettitori puntano sul Milan al 45% mentre il 27% va sulla squadra di Ranieri.

Il turno si chiuderà con un doppio posticipo del lunedì. Alle ore 18.00 sono in campo Como-Lecce con i padroni di casa nettamente favoriti @1.72. Padroni di casa avanti @1.50 anche in Bologna-Verona.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.