Sabato 28 dicembre andra in scena la diciottesima giornata della Serie A italiana, dove si affronteranno Parma contro Monza, alle ore 15.00. Pronostico Parma-Monza 28 dicembre 2024.

Pronostico Parma-Monza 28 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Entrambe le squadre, Parma-Monza, arrivano a questo match valido per la 18° giornata di Serie A, in un periodo di forma molto complicato.

Il Parma è reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite, dove ha subito ben 15 goal. Dall’altra parte troviamo il Monza che è reduce da dieci partite senza trovare la vittoria.

Statistiche Parma-Monza

-Considerando la Serie B il Parma è rimasto imbattuto nelle ultime sei partite contro il Monza (1V, 5N).

-Con la sconfitta 0-5 nel match più recente contro la Roma, il Parma ha registrato tre sconfitte di fila per la prima volta in questo campionato.

-Il Parma è, insieme al Monza, una delle uniche due squadre a non aver ancora mantenuto la porta inviolata in partite casalinghe in questo campionato. Più in generale, i ducali hanno subito gol in tutte le ultime 14 gare interne di Serie A (34 reti subite, 2.4 di media), il loro ultimo clean sheet al Tardini nel torneo risale al 14 marzo 2021 (2-0 contro la Roma).

-Considerando l’ultimo match dell’anno solare in Serie A, il Parma ha vinto solo una delle ultime 14 partite (5N, 8P).

-Il Monza non ha vinto alcuna delle ultime tre partite contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 1P), pareggiando le due di questo campionato (contro Venezia e Como).

Guida TV Serie A: dove vedere Parma-Monza

Parma – Monza sarà trasmessa in chiaro su Dazn, Sabato alle ore 15.00.

Probabili formazioni Parma-Monza

PARMA (4-2-3-1): Suzuku; Hainaut, Balogh, Leoni, Coulibaly; Sohm, Camara; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

MONZA (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Maldini; Mota Carvalho. All. Bocchetti.

Migliori quote Parma-Monza di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 calcio sul mercato italiano per questo match di Serie A. La vittoria dei Ducali si gioca @2.30 su NetBet mentre il pareggio viaggia @3.50 su Snai. La vittoria del Monza si gioca @3.05 su Sisal.

Pronostico Parma-Monza del 28/12/2024

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove decidiamo di prenderci comunque la vittoria del Parma, che troviamo a 2.30.

Risultato Esatto Parma-Monza del 28.12.24

Come risultato esatto decidiamo di prenderci il 2-1 a quota 11.00.

