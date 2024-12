Domenica 29 dicembre il lunch match della 18° giornata di Serie A si gioca in Friuli, con l’Udinese che ospita i granata. Vediamo probabili formazioni, migliori quote, guida tv e tutti i consigli per le scommesse sul calcio. Pronostico Udinese-Torino 29 dicembre 2024.

Pronostico Udinese-Torino 29 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi di Udinese-Torino, match valido per la 18° giornata di Serie A, con le squadre in campo nel match di mezzogiorno in Friuli.

L’Udinese è risalita al 9° posto dopo aver vinto 2 delle ultime 3 partite, entrambe in trasferta visto che in casa i friulani hanno sempre perso nelle ultime 3 partite segnando 1 solo gol e concedendone 7.

Il Torino è al 12° posto, dietro 4 punti all’Udinese, e arriva dalla sconfitta interna per 0-2 dello scorso weekend contro il Bologna.

Statistiche Udinese-Torino

-L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sette sfide contro il Torino in Serie A (1N, 5P). Nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16) il Torino ha vinto 10 delle 18 partite contro l’Udinese in Serie A (4N, 4P).

-L’Udinese ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti 10 gare di Serie A (2V, 1N, 7P). Considerando l’ultimo match dell’anno solare in Serie A, l’Udinese è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 13 gare (7V, 4N).

Guida TV Serie A: dove vedere Udinese-Torino

Udinese-Torino, domenica 29 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 12:00.

Probabili formazioni Udinese-Torino

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Maripan, Coco, Masina; Pedersen, Gineitis, Linetty, Ricci, Sosa; Karamoh, Sanabria. All. Vanoli.

Migliori quote Udinese-Torino di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 calcio sul mercato italiano per questo match di Serie A. L’Udinese vincente si gioca @2.25 su Goldbet mentre la vittoria del Torino si prende @3.60 su Snai. Pareggio @3.10 su NetBet.

Pronostico Udinese-Torino del 29/12/2024

Per questa sfida ci aspettiamo poche reti. Nelle ultime otto partite di campionato il Torino è la squadra che ha segnato meno gol in Serie A: soltanto due reti.

Risultato Esatto Udinese-Torino del 29.12.24

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Finale Esatto: 1-0, 0-1, 1-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.