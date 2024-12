Al Maradona domenica pomeriggio è in campo il Napoli di Antonio Conte che vuole rimanere in alto in classifica ed ospita il Venezia per la 18° giornata di Serie A. Pronostico Napoli-Venezia 29 dicembre 2024.

Pronostico Napoli-Venezia 29 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi e le migliori scommesse per Napoli-Venezia, in campo allo Stadio Maradona domenica 29 dicembre, alle ore 15:00, per la 18° giornata di Serie A.

Il Napoli è al 2° posto con 38 punti e dopo il passo falso interno contro la Lazio, la squadra di Antonio Conte si è rimessa in corsa con 2 vittorie a Udine e a Genova.

Il Venezia al contrario è penultima, anche se i lagunari sono in ripresa visto che non perdono da 3 giornate: 2 pareggi seguiti dal successo per 2-1 nell’ultimo turno contro il Cagliari.

Statistiche Napoli-Venezia

-Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime otto gare di Serie A contro il Venezia (5V, 3N), tenendo la porta inviolata in tutte le cinque più recenti; l’ultimo successo dei veneti contro i partenopei nella competizione risale all’8 marzo 1942 (4-1). Il Venezia ha vinto solo una delle ultime 14 sfide contro il Napoli in campionato (tra Serie A e B), a fronte di otto pareggi e cinque sconfitte.

-Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 gare di campionato contro avversarie neopromosse (8V, 5N).

-Il Venezia è la squadra attualmente in Serie A che ha la serie in corso più lunga di trasferte consecutive senza successi nella competizione: 16 (4N, 12P).

-Il Napoli ha perso due delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1V), dopo che aveva trovato il successo in tutte le prime cinque di questo campionato.

-Antonio Conte ha registrato la sua 150ª vittoria da allenatore in Serie A nell’ultima gara contro il Genoa, diventando il tecnico che ha impiegato meno panchine a raggiungere questo traguardo nella storia della competizione: 220, davanti a Helenio Herrera (261) e Maurizio Sarri (261).

-Romelu Lukaku ha preso parte a otto gol nelle sue ultime sette presenze in Serie A contro avversarie neopromosse (sei centri e due assist).

Guida TV Serie A: dove vedere Napoli-Venezia

Napoli-Venezia, domenica 29 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 14:30.

Probabili formazioni Napoli-Venezia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic, Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Andersen, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

Migliori quote Napoli-Venezia di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 calcio sul mercato italiano per questo match di Serie A. Il Napoli è nettamente favorita @1.25 su Goldbet mentre la vittoria esterna si gioca fino @11 volte la posta su Snai, con il pareggio @6 su Sisal.

Pronostico Napoli-Venezia del 29/12/2024

Al Maradona in casa non pensiamo a passi falsi del Napoli che è imbattuto in casa contro il Venezia in Serie A, grazie a quattro vittorie e tre pareggi; i partenopei hanno mantenuto la porta inviolata nei tre incontri più recenti contro i veneti.

Risultato Esatto Napoli-Venezia del 29.12.24

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Finale Esatto: 2-0, 2-1, 3-0.

