A Torino va in scena una delle rivalità più accese del calcio italiano, quella tra i bianconeri e i viola che si sfidano nel tardo pomeriggio di domenica 29 dicembre per l’ultima partita dell’anno solare 2024, valido per la 18° giornata di Serie A. Pronostico Juventus-Fiorentina 29 dicembre 2024.

Pronostico Juventus-Fiorentina 29 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Le analisi e le scommesse gratis su Juventus-Fiorentina, match valido per la 18° giornata di Serie A in campo domenica 29 dicembre 2024.

La Juventus si è rimessa in moto interrompendo la serie di pareggi col 2-1 a Monza, con i bianconeri risaliti al 6° posto con 31 punti, gli stessi dei viola, anche se la Juve ha giocato una partita in più.

Dopo una serie di otto vittorie consecutive, la Fiorentina ha perso le ultime due partite di campionato a Bologna (0-1) e anche in casa, nell’ultimo turno contro l’Udinese (1-2).

Statistiche Juventus-Fiorentina

-La Juventus ha vinto ben 12 delle ultime 13 partite casalinghe contro la Fiorentina in Serie A (1P). Più in generale, la Viola ha perso più trasferte contro i bianconeri (58) che contro ogni altra squadra nel torneo.

-La Fiorentina ha perso 1-0 contro il Bologna l’ultima trasferta di Serie A, dopo aver vinto tutte le precedenti quattro senza subire gol; in generale i viola hanno collezionato cinque clean sheet fuori casa nel torneo in corso.

-Dusan Vlahovic, che ha segnato 44 gol in 98 gare di Serie A con la Fiorentina, ha disputato quattro incontri contro la Viola nella competizione, senza riuscire a segnare: solo contro il Monza ha giocato più partite senza centrare il bersaglio (cinque).

Guida TV Serie A: dove vedere Juventus-Fiorentina

Juventus-Fiorentina, domenica 29 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Probabili formazioni Juventus-Fiorentina

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona; Thuram, Locatelli; Conceiçao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

Migliori quote Juventus-Fiorentina di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 calcio sul mercato italiano per questo match di Serie A. La Juventus è favorita @1.95 su NetBet, come pareggio @3.40 su Snai e vittoria esterna @4.35 su Goldbet.

Pronostico Juventus-Fiorentina del 29/12/2024

La Juventus ha vinto tutte le ultime tre gare di campionato contro la Fiorentina, tutte le con il punteggio di 1-0. La Fiorentina ha subito al massimo un gol in ciascuna delle ultime otto partite di Serie A contro la Juventus (media di 0.75 reti incassate a incontro). Giochiamo su un match da poche reti.

Risultato Esatto Juventus-Fiorentina del 29.12.24

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Finale Esatto: 2-0, 1-1, 0-1.

