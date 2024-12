L’ultima partita di domenica 29 dicembre, per la 18° giornata di Serie A, si gioca a San Siro ed è anche una delle sfide più interessanti e delicate, visto che sia rossoneri e giallorossi cercano continuità in questa difficile stagione. Pronostico Milan-Roma 29 dicembre 2024.

Pronostico Milan-Roma 29 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Le analisi con tutto quello che c’è da sapere per scommettere sul match valido per la 18° giornata di Serie A, in campo domenica sera a San Siro: Milan-Roma.

Il Milan è al 8° posto e arriva dal faticoso 1-0 a Verona che non ha tranquillizzato la situazione per la panchina di Fonseca che rimane in bilico.

La Roma è dietro 7 punti ai rossoneri, in 10° posizione, ma anche i giallorossi di Ranieri son tornati al successo nell’ultimo turno col netto 5-0 interno sul Parma.

Statistiche Milan-Roma

-Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime nove sfide di Serie A contro la Roma (6V, 3N), segnando una media di 2.2 gol a incontro; l’ultimo successo giallorosso contro i rossoneri nella competizione risale al 27 ottobre 2019. La Roma ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime sei trasferte contro il Milan in campionato. Il Milan ha trovato la rete in tutte le ultime 13 gare contro la Roma in Serie A per la prima volta nella sua storia.

-Il Milan ha tenuto la porta inviolata in almeno sei delle prime otto gare casalinghe in una stagione di Serie A per la seconda volta nell’era dei tre punti.

-La Roma ha perso tutte le utime quattro gare esterne giocate in campionato. La Roma ha vinto due delle ultime tre partite di campionato (1P), tanti successi quanti nelle precedenti nove (1N, 6P); tuttavia, i giallorossi hanno centrato solo un successo nelle ultime 10 sfide contro avversarie che hanno iniziato la giornata nelle prime otto posizioni in classifica in Serie A (3N, 6P).

-Tijjani Reijnders è il centrocampista centrale della Serie A che è stato coinvolto in più gol in questa stagione tra tutte le competizioni: 10 (otto reti e due assist).

-Paulo Dybala è il giocatore attualmente nella competizione che ha preso parte a più reti contro il Milan in Serie A: 12 (sette gol e cinque assist); tuttavia, l’attaccante della Roma ha realizzato solo un centro in campionato a San Siro contro i rossoneri, il 2 novembre 2014, con la maglia del Palermo.

Guida TV Serie A: dove vedere Milan-Roma

Milan-Roma, domenica 29 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Probabili formazioni Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Ranieri.

Migliori quote Milan-Roma di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 calcio sul mercato italiano per questo match di Serie A. Il Milan si gioca @2.25 su NetBet, la Roma @3.20 su Sisal mentre il pareggio si gioca @3.40 su Snai.

Pronostico Milan-Roma del 29/12/2024

Solo Atalanta (500) e Inter (452) ha toccato più palloni in area avversaria di Roma (445) e Milan (436) finora in questa stagione di Serie A. Con queste statistiche e il bisogno di vincere di entrambe le squadre, i tiri in porta non dovrebbero mancare.

Risultato Esatto Milan-Roma del 29.12.24

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Finale Esatto: 1-1, 2-1, 0-1.

