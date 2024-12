Sabato sera alle ore 20.45 dall’Olimpico la Lazio ospita la Dea in uno dei big match più interessanti della 18° giornata di Serie A che siamo andati ad analizzare nei dettagli per il Pronostico Lazio-Atalanta 28 dicembre 2024.

Pronostico Lazio-Atalanta 28 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Sono Lazio-Atalanta a chiudere il sabato della 18° giornata di Serie A in campo alle ore 20.45 dall’Olimpico. Vediamo tutto quello che c’è da sapere su questo big match del campionato di calcio italiano.

La Lazio è attualmente al 4° posto con 34 punti, ed è tornata alla vittoria nel 2-1 a Lecce. I biancocelesti hanno uno dei migliori rendimenti interni con 6-6-1 e 19 punti raccolti, anche se hanno perso con un umiliante 0-6 contro l’Inter l’ultima partita giocata all’Olimpiaco in campionato.

L’Atalanta ci crede davvero ed è al comando del campionato italiano con 40 punti dopo le ultime 5 vittorie, tra cui il più recente 3-2 in rimonta contro l’Empoli.

Statistiche Lazio-Atalanta

-L’Atalanta ha vinto 38 delle 112 sfide contro la Lazio in Serie A (42N, 32P), contro nessuna squadra la Dea ha ottenuto più successi nel torneo (38 anche contro il Bologna). Grande equilibrio nelle ultime otto sfide tra Lazio e Atalanta in Serie A: tre vittorie per parte e due pareggi.

-Per la prima volta nella sua storia (dal 1929/30) la Lazio ha vinto 17 delle prime 24 partite stagionali tra tutte le competizioni.

-La Lazio ha vinto entrambe le ultime due sfide contro la squadra che ad inizio giornata occupava la prima posizione in classifica in Serie A (contro il Napoli alla 15ª giornata e contro il Torino alla 6ª gara di questo campionato).

-L’Atalanta ha vinto le ultime cinque trasferte di campionato, subendo un solo gol. Il 2024 è un anno storico per l’Atalanta, la Dea ha infatti registrato sia il record di vittorie (36) in un singolo anno solare tra tutte le competizioni dal 1929/30 sia il record di gol fatti (126).

Guida TV Serie A: dove vedere Lazio-Atalanta

Lazio-Atalanta, sabato 28 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Probabili formazioni Lazio-Atalanta

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Gasperini.

Migliori quote Lazio-Atalanta di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 calcio sul mercato italiano per questo match di Serie A. La quota massima per la vittoria della Lazio, sfavorita in casa, si trova @3 su NetBet mentre l’Atalanta si gioca @2.40 su Lottomatica. Pareggio in quota @3.35 su Snai.

Pronostico Lazio-Atalanta del 28/12/2024

Charles De Ketelaere è il giocatore della Serie A che ha preso parte al maggior numero di gol nell’anno solare 2024 tra tutte le competizioni: 36 (20 reti e 16 assist). In più, la prima delle tre doppiette del belga in Serie A è arrivata proprio contro la Lazio lo scorso 4 febbraio. Andiamo con un gol o un assist di De Ketelaere che troviamo in quota oltre la pari su Snai.

Risultato Esatto Lazio-Atalanta del 28.12.24

Per questo big match di Serie A abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per il Risultato Finale Esatto: 1-1, 2-1, 2-3.

