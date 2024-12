Sabato 28 dicembre andra in scena la diciottesima giornata della Serie A italiana, dove si affronteranno Cagliari contro Inter, alle ore 18.00. Pronostico Cagliari-Inter 28 dicembre 2024.

Pronostico Cagliari-Inter 28 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Le squadre, Cagliari-Inter, arrivano a questo match valido per la 18° giornata di Serie A in un periodo di forma molto diverso.

Il Cagliari è reduce da una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Dall’altra parte troviamo l’Inter che è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite.

Statistiche Cagliari-Inter

-L’Inter ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro il Cagliari in Serie A (2N, 1P), segnando 33 gol nel periodo (2.5 di media a match). L’Inter ha vinto sette delle ultime otto trasferte contro il Cagliari in Serie A (1P), incluse tutte le quattro più recenti.

-Il Cagliari ha perso le ultime tre partite di campionato (contro Fiorentina, Atalanta e Venezia).

-In Serie A nell’anno solare 2024 l’Inter è la squadra che ha vinto più partite (26 su 37), segnato più gol (89), perso meno match (2) e subito meno reti (29).

-Si affrontano la squadra che ha trascorso più minuti in vantaggio in questo campionato (l’Inter, con 683’) e quella che è stata meno minuti sopra nel punteggio nella Serie A 2024/25 (il Cagliari, con soltanto 99’).

-Lautaro Martínez ha segnato nove reti in nove sfide contro il Cagliari in campionato, solo contro la Salernitana (10) ha fatto meglio in Serie A.

Guida TV Serie A: dove vedere Cagliari-Inter

Cagliari- Inter sarà trasmessa in chiaro su Dazn, Sabato alle ore 18.00.

Probabili formazioni Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Gaetano, Viola; Piccoli. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

Migliori quote Cagliari-Inter di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 calcio sul mercato italiano per questo match di Serie A. La vittoria del Cagliari si gioca fino @7 volte la posta su Lottomatica mentre la vittoria esterna dell’Inter si gioca @1.42 su Golbet. Pareggio @5.00 su Snai.

Pronostico Cagliari-Inter del 28/12/2024

Ci aspettiamo una partita molto aperta, dove decidiamo di prenderci l’esito goal che troviamo a quota 1.90.

Risultato Esatto Cagliari-Inter del 28.12.24

Come risultato esatto decidiamo di prenderci l’1-3 a quota 14.00.

