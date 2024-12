Il primo dei due posticipi che chiudono la 18° giornata di Serie A di lunedì 30 dicembre si gioca alle ore 18.30 dallo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Pronostico Como-Lecce 30 dicembre 2024.

Pronostico Como-Lecce 30 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi e tutto quello che c’è da sapere per seguire e scommettere su Como-Lecce, posticipo della 18° giornata di Serie A, in palio punti importanti per la salvezza.

Il Como dopo 3 risultati positivi consecutivi, si sono arresi 0-2 nell’ultima a San Siro, ma senza demeritare, e i comaschi sono risaliti a 15 punti, uno in meno dei pugliesi che ospitano questo lunedì.

Il Lecce ha perso 2 delle ultime 3 partite, compreso l’ultimo 1-2 in casa contro la Lazio. I salentini non hanno mai perso negli ultimi 6 precedenti contro il Como (ultima sconfitta contro questo avversario nel lontano 1994).

Statistiche scommesse Como-Lecce

-Il Como ha vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato (4N, 6P), da inizio ottobre 2024 infatti nessuna squadra ha guadagnato meno punti dei lariani in Serie A: sette, al pari del Monza.

-Il Lecce ha perso 19 gare nel 2024 in Serie A e solo in due anni solari ha fatto peggio nella competizione, raggiungendo quota 20 nel 2005 e nel 2011.

-Gabriel Strefezza, che ha giocato 54 incontri di Serie A con la maglia del Lecce, realizzando nove gol, è andato a segno nella sua ultima sfida interna in campionato contro il Lecce, il 22 dicembre 2020 in Serie B con la SPAL.

Probabili formazioni Como-Lecce, Serie A

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Dossena, Kempf, Van der Brempt; Da Cunha, Sergi Roberto; Fadera, Paz, Strefezza; Belotti. All. Fabregas.

LECCE (4-3-3): Falcone; Dorgu, Baschirotto, Pierret, Jean; Coulibaly, Berisha, Rafia; Tete Morente, Krstovic, Pierotti. All. Giampaolo.

Guida TV Serie A: dove vedere Como-Lecce

Como-Lecce, lunedì 30 dicembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote Como-Lecce di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match di Serie A. Il Como si gioca vincente @1.70 su Sisal con gli ospiti offerti @5 volte la posta su Lottomatica mentre la quota più alta per il pareggio si gioca @3.70 su NetBet.

Pronostico Como-Lecce del 30.12.24

Tra le squadre attualmente nella metà bassa della classifica, il Como è quella che ha tentato la conclusione più volte in questa Serie A (240), mentre, in generale, solo Parma (284) ed Empoli (261) hanno subito più tiri totali del Lecce (256) nel torneo in corso. Uniamo questo aspetto al fattore campo, e anche al fattore forma, con il Como che sembra presentarsi meglio a questo appuntamento.

Risultato Finale esatto Como-Lecce, 18° giornata Serie A

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul risultato esatto finale: 1-0, 1-1, 1-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.