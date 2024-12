Al Dallara di Bologna si gioca l’ultima partita di campionato della 18° giornata di Serie A, e anche dell’anno solare 2024, un anno spettacolare per i felsinei, molto meno dell’Hellas che va a caccia di punti salvezza. Pronostico Bologna-Verona 30 dicembre 2024.

Pronostico Bologna-Verona 30 dicembre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi e tutto quello che c’è da sapere per seguire e scommettere su Bologna-Verona, posticipo che chiude la 18° giornata di Serie A, per quello che è anche l’ultimo match di campionato nell’anno solare 2024.

E’ stato un 2024 incredibile per il Bologna che si sta confermando anche in questa stagione visto che è al 7° posto al momento, in corsa per l’Europa, dopo 4 risultati positivi consecutivi, 3 vittorie (comprese le ultime 2) e 1 pareggio.

Il Verona deve invece pensare a salvarsi e al momento è ferma al 17° posto con 15 punti, un pericoloso +1 sulla zona rossa dopo lo 0-1 interno della scorsa settimana contro il Milan, il 4° ko nelle ultime 5 giornate dell’Hellas.

Statistiche scommesse Bologna-Verona

-Il Bologna ha vinto solo una delle ultime cinque gare di Serie A contro l’Hellas Verona (2N, 2P), proprio la più recente: 2-0 lo scorso 23 febbraio. L’Hellas Verona ha vinto solo due delle ultime 15 trasferte di Serie A giocate contro il Bologna (4N, 9P).

-L’Hellas Verona ha perso ben 20 gare nel 2024 in Serie A, superando il suo suo precedente record negativo in un singolo anno solare (19, sia nel 2001 che nel 2023).

-Il Bologna è imbattuto da 11 gare casalinghe di Serie A (4V, 7N), tenendo la porta inviolata in tutte le quattro più recenti.

-Il Bologna è la squadra contro cui Darko Lazovic ha servito più assist in Serie A: cinque, tre dei quali al Dall’Ara. Il giocatore dell’Hellas Verona è stato coinvolto in quattro reti nel torneo in corso (un gol e tre passaggi vincenti).

Probabili formazioni Bologna-Verona, Serie A

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Castro. All. Italiano.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Belahyane, Lazovic; Kastanos, Suslov; Sarr. All. Zanetti.

Guida TV Serie A: dove vedere Bologna-Verona

Bologna-Verona, lunedì 30 dicembre, sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.

Migliori quote Bologna-Verona di Serie A

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match di Serie A. Bologna favorito @1.52 su NetBet mentre la vittoria esterna si gioca @7.20 su Sisal, con la X @3.90 su Snai.

Pronostico Bologna-Verona del 30.12.24

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime cinque partite di Serie A giocati di lunedì (3V, 2N), segnando esattamente tre reti in tutte le tre più recenti. Dall’altra parte, l’Hellas Verona ha perso tutte le ultime tre gare disputate in campionato in questo giorno della settimana, dopo che era rimasto imbattuto nelle sei precedenti (1V, 5N). L’ultima volta che l’Hellas Verona ha vinto l’ultima gara di un anno solare in Serie A nel mese di dicembre risale al 2013 – 4-1 contro la Lazio; da allora ha registrato tre pareggi e quattro sconfitte.

Risultato Finale esatto Bologna-Verona, 18° giornata Serie A

Per questo match abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul risultato esatto finale: 2-0, 3-1, 0-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.